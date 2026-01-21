Deportes

Millonarios habría lanzado ultimátum a Hernán Torres: esta sería la fecha de su despido del club

Debido al mal inicio de la Liga BetPlay, sumado a la campaña de 2025, el timonel de los azules estaría en la cuerda floja y los hinchas exigen un cambio

El técnico Hernán Torres sigue sin convencer a los hinchas de Millonarios, en su segundo ciclo desde 2025 - crédito Colprensa

Millonarios no comenzó de la mejor manera en la Liga BetPlay, pues perdió 2-1 ante Atlético Bucaramanga en la capital santandereana, con varios de los fichajes que no figuraron porque el entrenador Hernán Torres no les dio la suficiente oportunidad para brillar, en especial por su esquema táctico.

Debido a eso, desde el club ya empezarían a presionar a Torres, pues también se hizo una fuerte inversión para el primer semestre de 2026, en especial por el regreso de Falcao García y tres extranjeros, que son Rodrigo Contreras, Edgar Elizalde y el mediocampista Rodrigo Ureña.

Además, los hinchas exigen que los azules cambien de una vez al entrenador, pues no quieren otro fracaso en liga y mucho menos en la Copa Sudamericana, cuyo debut será el 4 de marzo frente a Atlético Nacional, rival con el que no quieren perder en el estadio Atanasio Girardot.

El futuro de Hernán Torres

Debido a los malos números en el segundo semestre de 2025, el técnico arrancó 2026 condicionado a salir campeón y avanzar a fase de grupos de la Copa Sudamericana, para eso se contrataron a ocho jugadores, así como del director deportivo Ariel Michaloutsos para darle un nuevo enfoque al proyecto deportivo.

Sin embargo, se conoció que Hernán Torres solo tendría cuatro partidos para mejorar en Millonarios, según la información del periodista Jorge Bermúdez, en el programa deportivo Espn F90, con respecto al mal inicio del timonel con los embajadores y el posible plan de las directivas.

El cuerpo técnico de Millonarios, encabezado por Hernán Torres, debe mejorar en lo que queda de enero y febrero para seguir al frente - crédito Millonarios FC

“Si en cuatro fechas no hay una sumatoria decente de puntos, van a tomar decisiones con el DT”, fueron las palabras del comunicador, recordando que Millonarios ya perdió en la primera fecha y sus próximos rivales serán Junior, Pasto, Medellín y el Deportivo Pereira.

En ese orden de ideas, si Hernán Torres lleva una mala campaña con Millonarios, sería despedido después del 5 de febrero, cuando recibirá a los matecañas en el estadio El Campín y, posiblemente, se daría el regreso de Falcao García porque cumplirá sus cuatro jornadas de sanción y quedará habilitado.

Millonarios perdió por 2-1 ante Atlético Bucaramanga, por la fecha 1 de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

De otra parte, sería el segundo técnico que los azules despiden en menos de un año, pues a mediados de agosto de 2025 desvinculó a David González, luego de perder 2-1 con Unión Magdalena en Bogotá y en medio de una protesta de los aficionados de la tribuna norte.

Un candidato de la hinchada

La presión interna y el desasosiego de la hinchada sitúan al proyecto deportivo de Millonarios al borde de una reestructuración inminente. La directiva, insatisfecha con los resultados y el rendimiento del plantel, ha empezado a contemplar en serio un reemplazo en el banquillo, con alternativas que ya circulan en la esfera dirigencial.

En concreto, la dirigencia ya maneja opciones para el futuro inmediato. Para los aficionados, destaca el perfil del argentino Ariel Holan, un entrenador con recorrido y títulos en equipos como Independiente de Argentina, Universidad Católica de Chile, Rosario Central y Santos de Brasil.

Ariel Holan, el técnico que varios hinchas de Millonarios piden para el equipo en 2026, como reemplazo de Hernán Torres - crédito Edison Vara/REUTERS

Según informaron Nicolás Samper y Juan Felipe Cadavid, en el programa La FM Más Fútbol, la figura de Holan cumple con los requisitos perseguidos por la cúpula albiazul: “un técnico con carácter, idea clara y capacidad para potenciar planteles competitivos”.

Según los mismos periodistas, la definición sobre el futuro del banco técnico dependerá de la evolución en los siguientes partidos. No existe una decisión tomada, pero la advertencia desde la dirigencia de Millonarios es categórica: si no hay una reacción pronta y visible, Hernán Torres podría ser reemplazado en el corto plazo, previo al debut en la Copa Sudamericana en marzo.

