EN VIVO Cúcuta Deportivo vs. Huracán, amistoso internacional 2026: formaciones confirmadas en Uruguay

El conjunto recién ascendido a la Liga BetPlay jugará su segundo y último compromiso ante otro argentino, esta vez ante el Globo, subcampeón del Torneo Apertura 2025

Cúcuta Deportivo viene de superar
Cúcuta Deportivo viene de superar a San Lorenzo por 1-0 en Uruguay, en los amistosos internacionales de pretemporada - crédito Fotobaires

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre el Cúcuta Deportivo y Huracán de Argentina, en duelo amistoso por la Serie del Río de La Plata 2026 en el estadio Parque Saroldi de Montevideo.

20:49 hsHoy

Así jugará Huracán

Alineación de Huracán para el
Alineación de Huracán para el amistoso contra el Cúcuta Deportivo en Montevideo - crédito CA Huracán
20:36 hsHoy

Formación del Cúcuta

Esta es la alineación del
Esta es la alineación del Cúcuta para enfrentar a Huracán en Montevideo - crédito Huracán vs. Cúcuta
20:04 hsHoy

Nueva camiseta del Cúcuta

A través de sus redes sociales, el cuadro Motilón presentó la tercera camiseta para la temporada 2026, que es con base negra y un diseño en el frente como homenaje a las tribunas del estadio General Santander.

Esta es una de las
Esta es una de las nuevas camisetas del Cúcuta Deportivo para la temporada 2026 en la primera división - crédito Cúcuta Deportivo
19:33 hsHoy

La abuelita uruguaya hincha del Cúcuta Deportivo, que vibró con la victoria ante San Lorenzo, contó cómo nació este amor en Colombia

La mujer de la tercera edad destacó que espera que este 2026 el equipo Motilón vuelva a clasificar a la Copa Libertadores, al recordar la épica campaña del 2007 que lo dejó como el equipo revelación

La mujer vivió más de
La mujer vivió más de 30 años en Cúcuta, Norte de Santander - crédito @seriecolombia/IG | @lagloriadeamerica/IG

Una adulta mayor uruguaya que vibró con la victoria 1 a 0 del Cúcuta Deportivo ante San Lorenzo en un partido amistoso de pretemporada disputado en Montevideo, dejó un momento para el recuerdo luego de que la abuela se ganó el amor de los usuarios en redes sociales por la historia que contó.

Leer la nota completa
19:26 hsHoy

Último amistoso del Motilón

Cúcuta tendrá la última oportunidad de probar la plantilla de 2026 en Montevideo, pues después de este encuentro deberá viajar a casa para alistar el debut en la Liga BetPlay.

El Motilón recibirá a Once Caldas el lunes 18 de enero, sobre las 4:00 p. m. en el estadio General Santander, que servirá para cerrar la primera jornada del campeonato.

19:26 hsHoy

Resultados amistosos de clubes colombianos

Deportivo Cali 0-0 Once Caldas

River Plate 1-0 Millonarios

Millonarios 0-0 Boca Juniors

San Lorenzo 0-1 Cúcuta Deportivo

América de Cali 1-1 Once Caldas

Cúcuta Deportivo vs. Huracán: 16 de enero, 4:15 p. m.

19:25 hsHoy

Por su parte, Cúcuta Deportivo se prepara de la mejor manera, pues tiene el objetivo de seguir en la primera división colombiana y para eso juega en Uruguay, ya le ganó a San Lorenzo y quiere aplicar la misma dosis sobre el Globo, que también le ayuda a la moral de la plantilla.

19:25 hsHoy

Huracán quiere iniciar la temporada de la mejor manera, pues en el segundo semestre de 2025 le fue muy mal en el fútbol argentino, también quedó eliminado de la Copa Sudamericana y quiere repetir la campaña del Torneo Apertura, cuando fue subcampeón.

19:25 hsHoy

Sigue la pretemporada para varios equipos en el continente, que aprovechan los días y la invitación para jugar una serie de amistosos internacionales, en especial los clubes colombianos que le apuntan a ser protagonistas en la nueva temporada.

