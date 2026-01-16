EN VIVO Cúcuta Deportivo vs. Huracán, amistoso internacional 2026: formaciones confirmadas en Uruguay

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre el Cúcuta Deportivo y Huracán de Argentina, en duelo amistoso por la Serie del Río de La Plata 2026 en el estadio Parque Saroldi de Montevideo.
A través de sus redes sociales, el cuadro Motilón presentó la tercera camiseta para la temporada 2026, que es con base negra y un diseño en el frente como homenaje a las tribunas del estadio General Santander.
Una adulta mayor uruguaya que vibró con la victoria 1 a 0 del Cúcuta Deportivo ante San Lorenzo en un partido amistoso de pretemporada disputado en Montevideo, dejó un momento para el recuerdo luego de que la abuela se ganó el amor de los usuarios en redes sociales por la historia que contó.
Cúcuta tendrá la última oportunidad de probar la plantilla de 2026 en Montevideo, pues después de este encuentro deberá viajar a casa para alistar el debut en la Liga BetPlay.
El Motilón recibirá a Once Caldas el lunes 18 de enero, sobre las 4:00 p. m. en el estadio General Santander, que servirá para cerrar la primera jornada del campeonato.
Deportivo Cali 0-0 Once Caldas
River Plate 1-0 Millonarios
Millonarios 0-0 Boca Juniors
San Lorenzo 0-1 Cúcuta Deportivo
América de Cali 1-1 Once Caldas
Cúcuta Deportivo vs. Huracán: 16 de enero, 4:15 p. m.
Por su parte, Cúcuta Deportivo se prepara de la mejor manera, pues tiene el objetivo de seguir en la primera división colombiana y para eso juega en Uruguay, ya le ganó a San Lorenzo y quiere aplicar la misma dosis sobre el Globo, que también le ayuda a la moral de la plantilla.
Huracán quiere iniciar la temporada de la mejor manera, pues en el segundo semestre de 2025 le fue muy mal en el fútbol argentino, también quedó eliminado de la Copa Sudamericana y quiere repetir la campaña del Torneo Apertura, cuando fue subcampeón.
Sigue la pretemporada para varios equipos en el continente, que aprovechan los días y la invitación para jugar una serie de amistosos internacionales, en especial los clubes colombianos que le apuntan a ser protagonistas en la nueva temporada.