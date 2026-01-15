La Dimayor y Deportivo Pereira habrían “bloqueado” a jugadores que renunciaron al Matecaña: esta es la denuncia

Deportivo Pereira sigue bajo polémica por su crisis económica, deuda salarial y que se desmanteló casi toda la plantilla para 2026 - crédito Colprensa

Deportivo Pereira inició 2026 con más dudas que certezas, debido a que se salvó de la desafiliación de la Dimayor y de perder el reconocimiento deportivo, pues entró en ley de quiebras por la crisis económica, la cual derivó en deuda salarial que alcanzó los dos meses a sus jugadores.

Pese a que muchos renunciaron al Matecaña, denunciaron que el club y la Dimayor los bloquearon, con el objetivo de que no puedan firmar con otra institución profesional en el país, pese a que varios de ellos se fueron por justa causa, porque no les pagaron sus obligaciones salariales.

Sumado a eso, el conjunto risaraldense aún sigue bajo la mira del Ministerio del Deporte y exigen que no continúe en el fútbol colombiano para 2026 hasta que se ponga al día con sus deudas, aunque el conjunto ya cuenta con nuevo entrenador y armando plantilla para el inicio de la Liga BetPlay.

“Que se levanten de inmediato estos bloqueos ilegales”

A través de una publicación en redes sociales, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció que los Matecañas no le permitirían a sus exjugadores que renunciaron a firmar con otros clubes, pese a no tener ningún vínculo vigente.

“Es inaceptable que los futbolistas que terminaron contrato por justa causa con el Deportivo Pereira, debido a sus reiterados incumplimientos en el pago de obligaciones, ahora se encuentren impedidos para jugar con sus nuevos clubes”, fueron las palabras de la agremiación.

Deportivo Pereira estaría bloqueando a los jugadores que renunciaron, lo que no les permitiría jugar en la temporada 2026 - crédito Acolfutpro

La Acolfutpro fue más allá y aseguró que el Pereira “con la complicidad de la Dimayor, mantiene bloqueados a nuestros compañeros en el sistema Comet, desconociendo la terminación legal de sus contratos y vulnerando de manera flagrante su derecho fundamental al trabajo”.

“Exigimos que la Dimayor y el club levanten de inmediato estos bloqueos ilegales y que se garantice la libertad de nuestros compañeros para ejercer su profesión en condiciones dignas y justas", mencionó la entidad, recordando que algunos de ellos como Salvador Ichazo, que fue al Medellín.

El 6 de enero, Pereira afirmó que está en proceso con las autoridades para resolver su crisis e inscribir nuevos jugadores para 2026 - crédito Deportivo Pereira

La agremiación terminó al recordar que “la Dimayor y el Pereira están vulnerando derechos reconocidos en el fútbol mundial, como lo estableció la jurisprudencia internacional tras el fallo del caso Diarrá, que reafirma que ningún club puede impedir que un futbolista continúe su carrera profesional luego de terminar contrato por justa causa”.

Exigencia al Ministerio del Deporte

De otro lado, la Acolfutpro recordó que el club venía de perder el reconocimiento deportivo en la Dimayor, que el 2 de diciembre fue anunciado por el Ministerio del Deporte, debido a la deuda salarial que alcanzaba los dos meses y, en ese momento, le dio 10 días al club para ponerse al día y se acogió a la ley de quiebras.

“No se entiende que esto ocurra cuando ese club mantiene deudas con sus futbolistas, afronta una suspensión del reconocimiento deportivo, tiene la suspensión de actividades ordenada por el Ministerio de Trabajo, enfrenta una sanción de la FIFA que le impide inscribir jugadores y, además, sanciones de la Comisión Disciplinaria de la FCF y de la Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor que lo inhabilitan para inscribir futbolistas”, informó la entidad.

Hasta el momento, la decisión de revocarle el reconocimiento deportivo al Pereira se mantiene vigente, además de una suspensión de actividades por la deuda salarial - crédito Acolfutpro

Para la Acolfutpro, “es inadmisible que, pese a estas irregularidades, el club continúe actuando como si nada ocurriera y que la Dimayor lo permita, mostrando que su único interés es mantener el espectáculo en marcha, aunque se vulneren derechos laborales, incumplan la licencia de clubes y se desconozcan las normas”.

La agremiación le envió un mensaje al Ministerio para que haga válida “la revocatoria inmediata del reconocimiento deportivo del club, en aplicación de lo establecido en la Ley 1145 de 2011, para impedir que siga burlando las normas y atropellando la dignidad de los futbolistas profesionales”.

“Además, recordamos que el club enfrenta un proceso ante la Superintendencia de Sociedades, lo que agrava aún más el escenario institucional y financiero. A esto se suma que, por las adecuaciones en curso al estadio de Pereira, el equipo tampoco puede disputar sus partidos en su sede habitual, lo que evidencia la precariedad y el desorden que rodean su situación actual”, finalizó.