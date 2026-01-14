Deportes

EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo

El equipo colombiano culminará su pretemporada al sur del continente visitando La Bombonera en un partido en homenaje al fallecido entrenador que les dio el título de Liga en 2017 y la Superliga de 2018

Guardar
Boca Juniors y Millonarios se
Boca Juniors y Millonarios se enfrentarán en un trofeo que tiene como nombre el de Miguel Ángel Russo, entrenador campeón con ambos equipos - crédito Boca Juniors

Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso entre Boca Juniors vs. Millonarios, que se jugará en La Bombonera desde las 5:00 p. m. (hora colombiana). Entérese aquí de todas las incidencias del partido previo al pitazo inicial y siga en vivo el encuentro que entregará al ganador la copa Miguel Ángel Russo.

15:47 hsHoy

Los convocados por Boca Juniors para enfrentar a Millonarios

Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey, Javier García y Díaz Robles.

Defensores: Juan Barinaga, Lucas Blondel, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendia, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Rey Domenech, Belmonte, Santiago Dalmasso, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón y Agustín Martegani.

Delanteros: Joaquín Ruiz, Alan Velasco, Lucas Janson, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

14:47 hsHoy

¿Jugará Falcao contra Boca Juniors?

Radamel Falcao tiene contrato con
Radamel Falcao tiene contrato con Millonarios, inicialmente, por seis meses - crédito Millonarios

El reestreno de Radamel Falcao con la camiseta de Millonarios está sujeto a la condición física del delantero, cuyo último partido se remonta a junio de 2025, en los cuadrangulares semifinales de la Liga.

Falcao ya se integró a los trabajos tácticos de Hernán Torres con el resto de compañeros, por lo que podría sumar algunos minutos ante Boca Juniors en La Bombonera.

13:50 hsHoy

Millonarios está listo para enfrentar a Boca Juniors

Millonarios está listo para enfrentar a Boca Juniors en la Copa Miguel Ángel Russo - crédito Millonarios

En su última práctica en Argentina, antes del partido de la Copa Miguel Ángel Russo contra Boca Juniors, Millonarios realizó trabajos posicionales en el campo de juego.

13:12 hsHoy

Estos jugadores de Boca Juniors se perderán el partido contra Millonarios

  • Carlos Palacios: Presenta sinovitis de rodilla derecha.
  • Rodrigo Battaglia: Presenta tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho.
  • Edinson Cavani: Presenta lumbalgia.
  • Milton Giménez: Presenta pubalgia.
12:17 hsHoy

Ficha del Partido

  • Millonarios vs. Boca Juniors - Partido amistoso
  • Lugar: estadio La Bombonera - Buenos Aires, Argentina
  • Fecha y hora: miércoles 14 de enero - 5:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: ESPN y Disney +
  • Posible alineación Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Blanco, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.
  • D. T. de Boca Juniors: Claudio Ubeda.
  • Posible alineación Millonarios FC: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Alex Moreno, Danovis Banguero; David Silva, Mateo García, Stiven Vega; Carlos Darwin Quintero, Leonardo Castro.
  • D. T. de Millonarios: Hernán Torres.

