EN VIVO - Boca Juniors vs. Millonarios: siga aquí el partido amistoso entre Xeneize y Embajadores en la Copa Miguel Ángel Russo

Bienvenidos al minuto a minuto del partido amistoso entre Boca Juniors vs. Millonarios, que se jugará en La Bombonera desde las 5:00 p. m. (hora colombiana). Entérese aquí de todas las incidencias del partido previo al pitazo inicial y siga en vivo el encuentro que entregará al ganador la copa Miguel Ángel Russo.
Arqueros: Agustín Marchesín, Leandro Brey, Javier García y Díaz Robles.
Defensores: Juan Barinaga, Lucas Blondel, Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Mateo Mendia, Ayrton Costa, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco.
Mediocampistas: Leandro Paredes, Milton Delgado, Rey Domenech, Belmonte, Santiago Dalmasso, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón y Agustín Martegani.
Delanteros: Joaquín Ruiz, Alan Velasco, Lucas Janson, Brian Aguirre, Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.
El reestreno de Radamel Falcao con la camiseta de Millonarios está sujeto a la condición física del delantero, cuyo último partido se remonta a junio de 2025, en los cuadrangulares semifinales de la Liga.
Falcao ya se integró a los trabajos tácticos de Hernán Torres con el resto de compañeros, por lo que podría sumar algunos minutos ante Boca Juniors en La Bombonera.
En su última práctica en Argentina, antes del partido de la Copa Miguel Ángel Russo contra Boca Juniors, Millonarios realizó trabajos posicionales en el campo de juego.