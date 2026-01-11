Deportes

EN VIVO - Kings World Cup Nations: hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Chile, que define un clasificado

La Tricolor goleó 7-2 a Países Bajos, pero se enfrenta al único equipo invicto del grupo A, por lo que su clasificación directa puede verse comprometida

La selección Colombia es vigente
La selección Colombia es vigente subcampeona del torneo de selecciones creado por Gerárd Piqué - crédito Kings World Cup Nations

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia vs. Chile en la fecha 3 de la fase de grupos de la Kings World Cup Nations en el torneo creado por Gerard Piqué, con reglas parecidos al fútbol, pero con implementaciones de varias dinámicas que busca entretener a nuevas audiencias.

16:53 hsHoy

Tabla de posiciones del grupo A en la Kings World Cup Nations

  1. Chile: 2 victorias / +5 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  2. Marruecos: 1 victoria y 1 derrota / -3 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  3. Colombia: 1 victoria y 1 derrota / +3 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
  4. Países Bajos: 2 derrotas / -5 diferencia de gol / 2 partidos jugados.
15:33 hsHoy
James Rodríguez y Juan Guarnizo
James Rodríguez y Juan Guarnizo ocupan los cargos de presidencia y liderazgo de la Selección Colombia en la Kings World Cup Nations 2026 - crédito @colombia.kwcn/Instagram

Entre los responsables técnicos, la dirección de la Selección Colombia recaerá sobre Sergio Verdirame, exfutbolista argentino y entrenador de Aniquiladores FC en la Kings League Infojobs, quien comandará un grupo compuesto por los siguientes jugadores:

  • Arqueros: Felipe Urán (camiseta número 1) y Camilo Gaviria (12).
  • Defensas: Alberto Benítez (5), David Loaiza (17) y Denilson Lobón (2).
  • Volantes: Angellot Caro (10), Brihan Guti (8), Julio Rodríguez (7) y Yair Arias (22).
  • Delanteros: Alejandro Ortega (11), Brayam Nazarit (19), Cristian González (18) y Jhon Palacios (24).
14:23 hsHoy

Así va la selección Colombia en la Kings World Cup Nations 2026

La Selección Colombia participa en
La Selección Colombia participa en la Kings World Cup Nations 2026, el torneo internacional de fútbol 7 vs. 7 que reúne a 20 selecciones - crédito @colombia.kwcn/Instagram

Colombia, que ocupa el tercer puesto en el grupo A, busca recuperar terreno ante Chile, líder invicto y dirigido, entre otros, por Arturo Vidal. El conjunto colombiano, cuya presidencia también recae en James Rodríguez, perdió su primer encuentro ante Marruecos, pero luego goleó 7-2 a Países Bajos. Por su parte, Chile llega con solvencia tras vencer a Marruecos por 6-1 y a Países Bajos, consolidando una campaña perfecta en la fase de grupos.

En la previa se anticipa un duelo de artilleros: por el lado colombiano destaca Jhon Palacios, delantero que suma dos goles en dos partidos y ha sido nombrado MVP en uno de ellos. Para Chile, la referencia ofensiva es Nacho Herrera, autor de cinco goles en dos presentaciones, erigiéndose como la principal amenaza para la defensa rival.

12:57 hsHoy

La Kings World Cup Nations se ha consolidado como un torneo que fusiona fútbol y espectáculo digital, congregando a 20 selecciones internacionales en una competencia singular de fútbol 7.

Este domingo 11 de enero, el grupo A vivirá una jornada decisiva en São Paulo con el enfrentamiento entre Colombia y Chile, donde el resultado puede definir el acceso directo a los cuartos de final de la edición 2026. El duelo se transmitirá a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana) a través de Disney+ y YouTube.

