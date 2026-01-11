EN VIVO - Kings World Cup Nations: hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Chile, que define un clasificado

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia vs. Chile en la fecha 3 de la fase de grupos de la Kings World Cup Nations en el torneo creado por Gerard Piqué, con reglas parecidos al fútbol, pero con implementaciones de varias dinámicas que busca entretener a nuevas audiencias.
Entre los responsables técnicos, la dirección de la Selección Colombia recaerá sobre Sergio Verdirame, exfutbolista argentino y entrenador de Aniquiladores FC en la Kings League Infojobs, quien comandará un grupo compuesto por los siguientes jugadores:
Colombia, que ocupa el tercer puesto en el grupo A, busca recuperar terreno ante Chile, líder invicto y dirigido, entre otros, por Arturo Vidal. El conjunto colombiano, cuya presidencia también recae en James Rodríguez, perdió su primer encuentro ante Marruecos, pero luego goleó 7-2 a Países Bajos. Por su parte, Chile llega con solvencia tras vencer a Marruecos por 6-1 y a Países Bajos, consolidando una campaña perfecta en la fase de grupos.
En la previa se anticipa un duelo de artilleros: por el lado colombiano destaca Jhon Palacios, delantero que suma dos goles en dos partidos y ha sido nombrado MVP en uno de ellos. Para Chile, la referencia ofensiva es Nacho Herrera, autor de cinco goles en dos presentaciones, erigiéndose como la principal amenaza para la defensa rival.
La Kings World Cup Nations se ha consolidado como un torneo que fusiona fútbol y espectáculo digital, congregando a 20 selecciones internacionales en una competencia singular de fútbol 7.
Este domingo 11 de enero, el grupo A vivirá una jornada decisiva en São Paulo con el enfrentamiento entre Colombia y Chile, donde el resultado puede definir el acceso directo a los cuartos de final de la edición 2026. El duelo se transmitirá a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana) a través de Disney+ y YouTube.