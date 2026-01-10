Deportes

EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los equipos para el sábado 10 de enero

A pocos días del posible inicio de la Liga BetPlay, los 20 clubes continúan con las negociaciones para sumar caras nuevas para el primer semestre

Guardar
Santa Fe es uno de
Santa Fe es uno de los clubes que se reforzó con fichajes extranjeros, uno de ellos es Franco Fagúndez - crédito Santa Fe

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-I, con las altas, bajas y rumores de los 20 equipos del campeonato colombiano.

20:13 hsHoy

Crece la tensión por la reducción de cupos en las plantillas del fútbol colombiano: los jugadores evaluarían cese de actividades

La decisión tomada en la asamblea de la Dimayor generó reacciones encontradas entre jugadores y presidentes de los clubes que competirán a nivel continental durante 2026

La Dimayor anunció reducción de
La Dimayor anunció reducción de cupos en las plantillas para 2026, amparado en un estudio de data - crédito Colprensa

En diciembre de 2025, tras la asamblea de Dimayor en la que tomaron parte los 36 clubes del fútbol profesional colombiano, se conoció la determinación de limitar los planteles de 30 a 25 jugadores, hecho que causó sorpresa y reacciones encontradas entre jugadores y directivos.

19:48 hsHoy

Altas y bajas

Águilas Doradas

  • Altas: Juan David Niño (D.T.), Andrés Ricaurte, Iván Arboleda, Cristian Caicedo y Andrés Álvarez.
  • Bajas: Jonathan Risueño (D.T.), Tomás Salazar, Delvin Alfonzo, Johan Caballero, Yony González, Wuílker Faríñez, Sebastián Rodríguez, Ánderson Plata y Wilson Morelo.

Alianza

  • Altas: Éver Meza, Juan Viveros, Juan Arcila, Eduard Banguero y Yéiner Londoño.
  • Bajas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García, Edwin Torres y Fabián Mosquera.

América de Cali

  • Altas: Darwin Machís, Carlos Sierra, Jean Fernandes y Marlon Torres.
  • Bajas: Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva, Luis Paz, Jean Pestaña, Andrés Felipe Roa, Yerson Candelo, Kener González, Manuel Caicedo y Franco Leys.

Atlético Bucaramanga

  • Altas: Brandon Caicedo y Martín Rea.
  • Bajas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao y Jhon Vásquez.

Atlético Nacional

  • Altas: Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Kevin Cataño.
  • Bajas: Kilian Toscano, Facundo Batista, Camilo Cándido, Joan Castro y Billy Arce.

Boyacá Chicó

  • Altas: Ítalo Montaño, Juan Sebastián Palma y Jaime Díaz.
  • Bajas: sin anunciar

Cúcuta Deportivo

  • Altas: Federico Abadía, Sebastián Rodríguez, Léider Berdugo, Jhon Quiñones, Luifer Hernández y Víctor Mejía.
  • Bajas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Óscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Cristian Álvarez, Wílmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michel Ramos, Andrés Carreño, Quevin Quesada, Matías Pisano y Bladimir Angulo.

Deportes Tolima

  • Altas: Jan Carlos Angulo, Kelvin Flórez, Luis Sandoval y Edwar López.
  • Bajas: Léider Riascos, Jhon Quiñones y Marlon Torres.

Deportivo Cali

  • Altas: Pedro Gallese, Juan Ignacio Dinenno, Fernando Álvarez, Ronaldo Pájaro, Joan Gómez, Emanuel Reynoso y Daniel Giraldo.
  • Bajas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo y Yeison Gordillo.

Deportivo Pasto

  • Altas: Jonathan Risueño (D.T.), Andrey Estupiñán, Matías Pisano, Wilson Morelo y Joider Micolta.
  • Bajas: René Rosero (D.T.), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Facundo Boné, Felipe Jaramillo, Víctor Cabezas, Santiago Jiménez, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Juan Valencia, Kevin Rendón, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritacco, Jéfferson Rivas, Diego Castillo y Brayan Sánchez.

Deportivo Pereira

  • Altas: Arturo Reyes (D.T.), Danilo Ortiz, Fabio Delgado y Ánderson Plata.
  • Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio, Salvador Ichazo, Franklin Mosquera, Ómar Albornoz, Juan Sebastián Quintero, Jaime Díaz y Víctor Mejía.

Fortaleza

  • Altas: sin anunciar
  • Bajas: Sebastián Valencia, Andrés Ricaurte, Emilio Gutiérrez, Ronaldo Pájaro, Kelvin Flórez, Emilio Aristizábal, Santiago Córdoba, Luis Escorcia, Cristian Mosquera, Kevin Salazar y Jordan García.

Independiente Medellín

  • Altas: Yony González, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Salvador Ichazo, John Edwin Montaño y Dídier Moreno.
  • Bajas: Washington Aguerre, Yéferson Rodallega, Ménder García, Fáiner Torijano, Jaime Alvarado, Juan David Arizala y Luis Sandoval.

Internacional de Bogotá

  • Altas: Ricardo Valiño (D.T.), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti, Kalazán Suárez, Hather Cuesta, Rubén Manjarrés, Emilio Gutiérrez, Wuílker Faríñez y Joan Castro.
  • Bajas: sin anunciar

Jaguares

  • Altas: Alexis Márquez (D.T.), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Carlos Henao, Wilfrido de la Rosa, Carlos Ordóñez, Santiago Cubides, Franklin Mosquera, Darwin López, Bladimir Ángulo, Fabián Mosquera, Cristian Álvarez y Johan Hinestroza.
  • Bajas: Álvaro Hernández (D.T.), Jhon Figueroa, Víctor Brid, Guillermo Gómez, Ronaldo Lora, Andrés Escobar, Didier Pino, Juan Camilo Roa, Daniel Padilla, Damir Céter, José Andrade, Juan Sebastián Herrera, Jerson Berrío, Yimmer Salas y Boris Palacios.

Junior

  • Altas: sin anunciar
  • Bajas: José Cuenú, Javier Báez y Dídier Moreno.

Llaneros

  • Altas: Juan José Ramírez, Jhonier Blanco, Kelvin Osorio, Edwin Laszo, Alejandro Morález, Léider Riascos, Jhon Vásquez, Jimmy Medranda, Dennys Quintero y Kevin Caicedo.
  • Bajas: Ánderson Mojica, Bryan Urueña, Eli Mina, Kénner Valencia, Jan Carlos Angulo, Howell Mena, Julián Angulo y Yeiler Góez.

Millonarios

  • Altas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña y Radamel Falcao García.
  • Bajas: Néiser Villarreal, Bruno Savio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda, Helibelton Palacios y Juan Esteban Carvajal.

Once Caldas

  • Altas: Jaime Alvarado, Yéferson Rodallega y Andrés Roa.
  • Bajas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García, Alejandro García y Luis Palacios.

Santa Fe

  • Altas: Pablo Repetto (D.T.), Franco Fagúndez, Kilian Toscano, Helibelton Palacios, Luis Palacios y Nahuel Bustos.
  • Bajas: Francisco López (D.T.), Harold Santiago Mosquera, Ángelo Rodríguez, Yairo Moreno, Edwar López, Elvis Perlaza, Marcelo Meli y Joaquín Sosa.
19:46 hsHoy

Queda una semana para el posible inicio de la temporada 2026 del fútbol colombiano, que antes disputará la Superliga entre Santa Fe y Junior de Barranquilla, así que queda muy poco tiempo para que los 20 clubes de la Liga BetPlay terminen de armar sus plantillas.

