EN VIVO Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los equipos para el sábado 10 de enero

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-I, con las altas, bajas y rumores de los 20 equipos del campeonato colombiano.
En diciembre de 2025, tras la asamblea de Dimayor en la que tomaron parte los 36 clubes del fútbol profesional colombiano, se conoció la determinación de limitar los planteles de 30 a 25 jugadores, hecho que causó sorpresa y reacciones encontradas entre jugadores y directivos.
Águilas Doradas
Alianza
América de Cali
Atlético Bucaramanga
Atlético Nacional
Boyacá Chicó
Cúcuta Deportivo
Deportes Tolima
Deportivo Cali
Deportivo Pasto
Deportivo Pereira
Fortaleza
Independiente Medellín
Internacional de Bogotá
Jaguares
Junior
Llaneros
Millonarios
Once Caldas
Santa Fe
Queda una semana para el posible inicio de la temporada 2026 del fútbol colombiano, que antes disputará la Superliga entre Santa Fe y Junior de Barranquilla, así que queda muy poco tiempo para que los 20 clubes de la Liga BetPlay terminen de armar sus plantillas.