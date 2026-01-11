Deportes

José Enamorado se olvidó de Junior y ya es jugador de Gremio: así fue la presentación del atacante

Después de ganar la Liga BetPlay y ser la figura de los tiburones, el extremo llegó al cuadro brasileño para destacar en la temporada 2026

José Enamorado ya viste los
José Enamorado ya viste los colores tricolor de la camiseta del Gremio de Porto Alegre, su nuevo equipo - crédito Gremio

José Enamorado fue presentado como nuevo delantero del Gremio de Porto Alegre en una transferencia internacional que marca su primer paso fuera del fútbol colombiano. El club brasileño acordó su incorporación mediante contrato hasta diciembre de 2028, por un valor aproximado de tres millones de dólares.

La operación benefició principalmente al Junior de Barranquilla y al Real Cartagena, que mantenía parte de los derechos deportivos del jugador. Este movimiento otorga un respiro financiero al Tiburón y permite reestructurar su plantilla de cara a los retos futuros en la Liga BetPlay.

El atacante, de 26 años y nacido en Soledad, arriba al fútbol brasileño tras consolidarse como figura destacada en el torneo colombiano. En la última temporada, acumuló 53 partidos y 11 goles, posición que lo identificó como uno de los jugadores más influyentes del país.

Gremio está “Enamorado”

Antes de confirmarse su fichaje, Enamorado captó el interés de otros equipos sudamericanos, entre ellos River Plate, pero optó finalmente por la oferta de Gremio. El propio club brasileño valoró su velocidad, desequilibrio y capacidad en el uno contra uno, considerándolas cualidades ideales para reforzar el proyecto.

Enamorado desarrolló su carrera en equipos como Orsomarso, La Equidad, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Real Cartagena y Junior. Al momento de la transferencia, su valor de mercado era de 1,8 millones de euros y que en 2024 llegó a un máximo de 2,4 millones de euros

Gremio le deseó mucha suerte
Gremio le deseó mucha suerte a José Enamorado en su paso por el club brasileño y le dio la bienvenida al "Más Grande del Sur" - crédito Gremio

“A punto de cumplir 27 años el día 13, el colombiano destacó en su último campeonato nacional, siendo elegido el mejor jugador de la competición. La temporada pasada, disputó 53 partidos y marcó 11 goles. El jugador llega a Porto Alegre este domingo 11 de enero, se somete a exámenes médicos y firma un contrato de tres años”, mencionó Gremio en un comunicado.

El club también explicó un poco la trayectoria del extremo: “Debutó como profesional en 2016, a los 17 años, con el Orsomarso SC, de la segunda división colombiana. En 2019 y 2020, jugó cedido en La Equidad y Deportivo Cali, respectivamente. En 2021, fue fichado por el Real Cartagena, que optó por cederlo”.

Así fue la presentación de
Así fue la presentación de Gremio con el fichaje de José Enamorado, proveniente del Junior - crédito Gremio

“Antes de consolidarse como uno de los mejores deportistas del país con el Atlético Junior, también jugó en Independiente Santa Fe hasta mediados de 2023. En diciembre de ese mismo año, ganó su primer título nacional con el equipo de Barranquilla. Enamorado también jugó con la selección juvenil de su país, llegando incluso a competir en el Campeonato Sudamericano Sub-20 en 2019″, finalizó.

“La mejor oferta es la primera que llega”

Desde la visión de los agentes involucrados, la transferencia se ajustó a la dinámica del mercado colombiano. Helmut Wenning, representante del jugador, explicó a El Tiempo que “la mejor oferta es la primera que llega porque muchas veces no llega otra propuesta”. Además, consideró que negar la salida al extranjero puede limitar las aspiraciones deportivas y económicas del futbolista.

El empresario Juan Pablo Pachón coincidió en que la suma pactada fue justa para todas las partes, de acuerdo con las condiciones y la edad del delantero. Sostuvo a El Tiempo que retenerlo podría haber supuesto un estancamiento profesional en Colombia y la pérdida de una oportunidad de venta a un mercado más competitivo.

José Enamorado también habría estado
José Enamorado también habría estado en la mira de River Plate, antes de firmar con Gremio - crédito @juniorclubsa/Instagram

Ambos especialistas destacaron que la liga brasileña favorece la visibilidad y el desarrollo de los futbolistas colombianos, aunque también subrayaron que una posible reventa será complicada porque, dadas las condiciones de edad, difícilmente superará los valores de este traspaso.

El desafío en Porto Alegre será exigente en lo físico y táctico. La adaptación al ritmo alto y la intensidad del fútbol brasileño pondrán a prueba la capacidad de Enamorado, mientras que Gremio confía en que su perfil encaje en el esquema de extremos rápidos y desequilibrantes, propio del club.

