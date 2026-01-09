Hora y dónde ver Barcelona vs. Real Madrid, la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí

El clásico de España se jugará el domingo 11 de enero en Arabia Saudí - crédito Reuters

En un movimiento comercial por parte de la Federación Española de Fútbol, la Supercopa no se juega en territorio europeo ni se disputa cada verano, como se hacía de manera tradicional.

Desde hace algunos años el primer torneo de la temporada se disputa en enero y tiene a cuatro equipos disputándose el título que se entrega en Arabia Saudí, algo que ha generado opiniones divididas en España.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En la edición 2026, la final será entre el FC Barcelona y el Real Madrid, que derrotaron al Athletic Club de Bilbao y al Atlético de Madrid, respectivamente, en semifinales.

Este partido se jugará el domingo 11 de enero desde las 2:00 p. m. y podrá ser visto en Colombia a través de Win Sports, que adquirió los derechos de televisión de la competencia en 2026.

Todo lo que debe saber de la Supercopa de España

El club de la capital española ganó el último clásico disputado - crédito Reuters

Este será el segundo clásico de la temporada, puesto que el primero se disputó el 26 de octubre de 2025 en la décima fecha de La Liga, en esa ocasión el Real Madrid derrotó a su rival 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu.

Además de los goles de Mbappé y Bellingham que le dieron el triunfo al local, lo más recordado de ese partido fue una discusión que protagonizaron Daniel Carvajal y Lamine Yamal al final del partido.

En medio del conflicto que se registró en la mitad de la cancha, jugadores de ambos clubes se enfrentaron con empujones, provocando que el árbitro expulsara al guardameta ucraniano Andriy Lunin y al mediocampista Pedri.

FC Barcelona fue el equipo campeón de la Supercopa de España en 2025 - crédito Reuters

Además de la expectativa que se tiene por el reencuentro entre los jugadores de ambos equipos, el partido en Arabia Saudí es tomado como una posible revancha para los fanáticos del Real Madrid.

Esto se debe a que en la temporada anterior el FC Barcelona derrotó 5-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa, en un partido que contó con dos expulsiones por un altercado similar al que se registró en octubre de 2025.

A nivel de favoritismo, las casas de apuestas tienen al FC Barcelona como el probable campeón, ya que paga 1.93 veces lo apostado en caso de un hipotético triunfo del catalán, la igualdad desembolsa cuatro veces el dinero invertido y el triunfo del Real Madrid abonaría 3.60 lo apostado.

Carvajal no estará disponible para este partido por lesión - crédito Reuters

Sobre las posibles nóminas que utilizaran los entrenadores, en el FC Barcelona atajará Joan García; los defensas serán: Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García y Alejandro Balde; en el medio campó estará Pedri junto con Frenkie de Jong y Fermín López; mientras que en el ataque serán alineados Lamine Yamal, Raphina y Ferran Torres.

Por su parte, el Real Madrid jugaría con Thibaut Courtois como guardameta; Fede Valverde, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Álvaro Carreras en defensa; Eduardo Camavinga, Aurelién Tchouaméni y Jude Bellingham en el medio campo; mientras que Rodrygo, Gonzalo García y Vinícius Júnior jugarán en el ataque.

La ausencia de Kylian Mbappé se debe a que el francés se está recuperando de una lesión; sin embargo, varios medios en Madrid han indicado de que hay posibilidades de que Xabi Alonso ponga a su mayor figura en la nómina titular en lugar de a Gonzalo García.

En el FC Barcelona también hay dudas sobre el estado físico de Lamine Yamal, que no fue título en el compromiso de la semifinal, pero ingresó en el final del partido y Hansi Flick aseguró en rueda de prensa de que el extremo de origen marroquí no tiene ninguna dolencia que le evite estar contra el Real Madrid en la final.