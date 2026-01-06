EN VIVO Sporting de Lisboa vs. Vitoria Guimaraes, semifinal Copa de la Liga de Portugal: Luis Suárez abrió el marcador

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre el Sporting de Lisboa y el Vitoria Guimaraes, por la semifinal de la Copa de la Liga de Portugal, en el estadio Magalhaes Pessoa.
Sporting de Lisboa 1-0 Vitoria Guimaraes
MINUTO 45: Cinco minutos de adición
MINUTO 40: Guimaraes no encuentra la manera de romper la defensa del Sporting, casi todos los intentos fueron desde afuera del área
MINUTO 34: Sporting sigue presionando en campo contrario y se resguarda muy bien en la zona defensiva
MINUTO 29: Miguel Nobrega es amonestado por falta sobre Luis Suárez
MINUTO 25: Guimaraes la perdió con el remate de Diogo Lobao Sousa, que se fue cerca del palo izquierdo
MINUTO 24: Sporting hace un cambio
Sale Fotis Ioannidis, lesionado, y entra Alisson Santos
MINUTO 21: Sporting metió el partido en el congelador, ahora se juega más lento y administrando el marcador
MINUTO 17: Guimaraes no reacciona en el partido, le ha costado mucho acercarse al área del local
Luis Javier Suárez abrió el marcador antes del primer cuarto de hora, luego de recibir un pase elevado al área, el delantero disparó y sorprendió al portero Charles