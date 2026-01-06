Deportes

EN VIVO Sporting de Lisboa vs. Vitoria Guimaraes, semifinal Copa de la Liga de Portugal: Luis Suárez abrió el marcador

El conjunto del atacante colombiano juega en su casa para conseguir la clasificación a la definición del que sería su primer título desde su llegada al club

Guardar
Luis Javier Suárez se ilusiona
Luis Javier Suárez se ilusiona con el primer título con el Sporting de Lisboa en Portugal, que puede ser la Copa de la Liga - crédito Pedro Nunes/REUTERS

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre el Sporting de Lisboa y el Vitoria Guimaraes, por la semifinal de la Copa de la Liga de Portugal, en el estadio Magalhaes Pessoa.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En pocas líneas:

20:52 hsHoy

Final del primer tiempo

Sporting de Lisboa 1-0 Vitoria Guimaraes

20:50 hsHoy

MINUTO 45: Cinco minutos de adición

20:48 hsHoy

MINUTO 40: Guimaraes no encuentra la manera de romper la defensa del Sporting, casi todos los intentos fueron desde afuera del área

20:40 hsHoy

MINUTO 34: Sporting sigue presionando en campo contrario y se resguarda muy bien en la zona defensiva

20:31 hsHoy

MINUTO 29: Miguel Nobrega es amonestado por falta sobre Luis Suárez

20:28 hsHoy

MINUTO 25: Guimaraes la perdió con el remate de Diogo Lobao Sousa, que se fue cerca del palo izquierdo

20:25 hsHoy

MINUTO 24: Sporting hace un cambio

Sale Fotis Ioannidis, lesionado, y entra Alisson Santos

20:24 hsHoy

MINUTO 21: Sporting metió el partido en el congelador, ahora se juega más lento y administrando el marcador

20:19 hsHoy

MINUTO 17: Guimaraes no reacciona en el partido, le ha costado mucho acercarse al área del local

20:16 hsHoy

MINUTO 13: Goooooooooool del Sporting de Lisboa!!!

Luis Javier Suárez abrió el marcador antes del primer cuarto de hora, luego de recibir un pase elevado al área, el delantero disparó y sorprendió al portero Charles

Temas Relacionados

EN VIVOSporting Lisboa vs Vitoria GuimaraesCopa de la Liga de PortugalLuis Javier SuárezLuis Suárez SportingSporting de LisboaVitoria GuimaraesColombia-Deportes

Últimas noticias

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, bajas y rumores de los equipos del fútbol colombiano hoy, 6 de enero

Independiente Santa Fe anunció cuatro nuevos jugadores para la temporada 2026, en donde competirá en la Copa Libertadores

EN VIVO - Mercado de

Jefferson Lerma se perderá partidos con Crystal Palace por contusión cerebral: estas serán los duelos que se perderá el volante

El jugador de la selección Colombia venía siendo titular en el esquema de Oliver Glasner y por ahora los dos colombianos serán baja en los partidos del campeón de la FA Cup

Jefferson Lerma se perderá partidos

Rui Borges se rinde a los pies de Luis Suárez en Sporting de Lisboa: “Creo que dejará su huella en el club”

El colombiano suma 15 anotaciones en la liga portuguesa y es la figura del equipo de la capital, al punto de que su técnico aseguró que puede hacer historia en poco tiempo

Rui Borges se rinde a

Marino Hinestroza no se presentó al inicio de la pretemporada de Atlético Nacional: presiona para ir al fútbol internacional

El extremo atacante ya suma dos días de ausencia en las prácticas del cuadro verdolaga, situación que ha causado malestar no solo en la directiva sino en la hinchada

Marino Hinestroza no se presentó

Luis Díaz celebró doblete de asistencias en su primer partido del 2026 con Bayern Múnich

El colombiano volvió a jugar con el Bayern Múnich, tras el parón de invierno en la Bundesliga del fútbol alemán, esta vez en un partido amistoso jugado en Austria

Luis Díaz celebró doblete de

ÚLTIMAS NOTICIAS

Video: los Reyes Magos llegaron

Video: los Reyes Magos llegaron en paracaídas a Pergamino, pero “Gaspar” se accidentó y terminó hospitalizado

Tras la caída de Maduro, el Gobierno seguirá manteniendo al Cartel de los Soles como organización terrorista

Animales muertos, testimonios dramáticos y una celebración tradicional en duda: el saldo parcial del incendio en Chubut

CES 2026: L’Oréal anuncia tecnología de belleza con luz infrarroja para el cabello

Cortaba el pasto en las canchas auxiliares del club Crucero del Norte y encontró un cadáver

INFOBAE AMÉRICA

La Fiscalía de Bolivia admitió

La Fiscalía de Bolivia admitió una nueva denuncia contra Evo Morales vinculada a delitos contra menores

La cárcel de los presos más célebres de Estados Unidos: quiénes pasaron por el MDC de Brooklyn, donde está detenido Nicolás Maduro

George Clooney y el álbum de The Beatles que convirtió el debate musical en tradición familiar

Chevron refuerza su presencia en Venezuela: 11 buques navegan rumbo al país tras la caída de Nicolás Maduro

El paquete sospechoso abandonado afuera de la Corte Suprema de Arizona dio positivo a explosivos caseros

DEPORTES

Cortaba el pasto en las

Cortaba el pasto en las canchas auxiliares del club Crucero del Norte y encontró un cadáver

Las perlitas de la entrevista a Messi: sus programas de TV favoritos, el trago que hizo furor y cómo lo “encandiló” Charly García

Un legendario entrenador dejó a Argentina fuera de los candidatos a ganar el Mundial 2026: sus selecciones elegidas

Lamine Yamal mostró la intimidad de su encuentro con Novak Djokovic en Dubai: el pedido del tenista que lo sorprendió

Las razones detrás del “equipo alternativo” que tendrá Argentina en la serie de Copa Davis ante Corea del Sur