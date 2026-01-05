Santa Fe ya le consiguió compañero a Hugo Rodallega y sigue reforzándose de cara a la Copa Libertadores: así anunció a su nuevo delantero

Santa Fe busca hacer una buena presentación en la Copa Libertadores de 2026- crédito Cristian Bayona/Colprensa

Uno de los clubes que tendrá participación internacional durante la temporada del 2026 será Independiente Santa Fe: que tras el título de la Liga BetPlay 2025-1, obtenido en la gran final ante Independiente Medellín, selló su clasificación a la fase de grupos del torneo continental, con lo que aseguró la entrada de USD3.000.000 por su presencia en esta fase; y la posibilidad de hacer una buena campaña para ir escalando nuevas fases del prestigioso certamen.

El Cardenal, que tras el revés en los cuadrangulares de la liga del segundo semestre fue por el timonel uruguayo Pablo Repetto, que tendrá la obligación de reemplazar a su coterráneo, Jorge Bava, empezó a sumar nuevos elementos a su nómina: que sufrió en las últimas semanas salidas como la del extremo Harold Santiago Mosquera, el defensor Joaquín Sosa, el lateral Elvis Perlaza, el volante argentino Marcelo Melli y los mediapuntas Edwar López y Yairo Moreno.

Y en medio de los rumores sobre el equipo, se conoció el lunes 5 de enero de 2026 el primero de los nombres 100% confirmado para integrar las filas del equipo capitalino: que arrancará la temporada en 10 días, cuando afronte el duelo de ida de la Superliga BetPlay frente al Junior de Barranquilla, campeón del torneo del segundo semestre, en búsqueda del primer título de la temporada, que se definirá en el choque de vuelta el 21 de enero en Bogotá.

¿Cuál es el primer refuerzo confirmado de Independiente Santa Fe para la Copa Libertadores?

De acuerdo con el club, el delantero uruguayo Franco Fagúndez, de 25 años, que viene de Santos Laguna de México, será el nuevo integrante de la plantilla Cardenal para la competición copera. Según se pudo establecer, su vinculación se dará en condición de préstamo, con opción de compra por sus servicios, por pedido expreso de Repetto: que lo conoce tras el paso de ambos en Nacional de Montevideo, en el que coincidieron en la temporada del 2022.

El ariete charrúa ya hace parte de los entrenamientos del equipo en su sede de Tenjo, en el que ya trabaja en la propuesta que empezará a verse en el campo de juego, en una nueva era que también se puso como gran objetivo la lucha por la estrella 11. En el semestre anterior (2025-2), Fagúndez solo actuó en dos compromisos con su anterior divisa, por lo que se registró su salida en búsqueda de más minutos y más confianza en su labor, como pretende el técnico.

Con este anuncio, Santa Fe empezó a confirmar sus nuevos jugadores. Hizo lo mismo, posterior a la publicación del atacante uruguayo, con el defensa Helibelton Palacios, ex Millonarios; el volante Kilian Toscano, cedido por Atlético Nacional, y Nahuel Bustos: atacante argentino que será anunciado tras su paso por Talleres de Córdoba de Argentina, y que también le dará una mano al estratega en el frente de ataque, en el que el titular indiscutido es Hugo Rodallega.

A la par de las nuevas piezas que se esperan encajen en este nuevo proyecto, otra de las apuestas de la directiva, al mando del bogotano Eduardo Méndez, ha sido la de extender el vínculo de jugadores clave como el volante Daniel Torres y el volante Omar Fernández Frasica, considerados fundamentales para la conquista del título liguero. Aunque no todo es felicidad para los hinchas, pues han rechazado la continuidad de jugadores como Jeison Angulo y Jorge Luis Ramos.

Así, en medio de voces de inconformismo y uno que otro comentario de respaldo a los jugadores que fueron acercados a la directiva, el León quiere conformar una nómina competitiva: tanto con el talento local como con las incorporaciones extranjeras, teniendo en cuenta que en su calidad de equipo histórico está llamado a dar la pelea en todos los frentes en los que participa: y, por qué no, la gran sorpresa fuera del país, con su participación en Libertadores.