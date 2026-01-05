EN VIVO - Mercado de fichajes: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy, 5 de enero

Bienvenidos al minuto a minuto en donde podrá enterarse y consultar toda la información relacionada al mercado de fichajes en el fútbol profesional colombiano para la Liga BetPlay y el Torneo BetPlay. Deportes Tolima, Millonarios y América de Cali son los clubes que sacuden la bolsa de jugadores al inicio de la semana.
Edwar López, recordado por la jugada que permitió el gol de Hugo Rodallega en la final del primer semestre del 2025 ante Independiente Medellín, que otorgó a Santa Fe su décima estrella, tendría un principio de acuerdo con Deportes Tolima.