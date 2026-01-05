Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes: fichajes, salidas y rumores de los clubes del fútbol colombiano hoy, 5 de enero

América de Cali y Millonarios confirmaron nuevos jugadores para las competencias del 2026, mientras que el vigente campeón sigue sin anunciar llegadas, ni salidas de su plantilla

Bienvenidos al minuto a minuto en donde podrá enterarse y consultar toda la información relacionada al mercado de fichajes en el fútbol profesional colombiano para la Liga BetPlay y el Torneo BetPlay. Deportes Tolima, Millonarios y América de Cali son los clubes que sacuden la bolsa de jugadores al inicio de la semana.

12:35 hsHoy

Edwar López con nuevos rumbos en el FPC

Edwar López, recordado por la jugada que permitió el gol de Hugo Rodallega en la final del primer semestre del 2025 ante Independiente Medellín, que otorgó a Santa Fe su décima estrella, tendría un principio de acuerdo con Deportes Tolima.

12:08 hsHoy

Águilas Doradas

  • Fichajes: Bryan Urueña, Iván Arboleda, Andrés Ricaurte, Juan David Niño (DT), Andrés Álvarez.
  • Salidas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo

Alianza Valledupar

  • Fichajes: Yeiner Londoño, Eduard Banguero, Juan Arcila, Juan Viveros, Ever Meza.
  • Salidas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres.

Atlético Bucaramanga

  • Salidas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao, Jhon Vásquez.

Atlético Nacional

  • Salidas: Joan Castro

América de Cali

  • Fichajes: Marlon Torres, Darwin Machis.
  • Salidas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva.

Cúcuta Deportivo

  • Salidas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Oscar Zúñiga, Henry Plazas, Julián Anaya, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Cristián Álvarez, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada, Matías Pisano.

Deportes Tolima

  • Fichajes: Jan Angulo, Kelvin Florez.
  • Salidas: Jáder Quiñones, Cristopher Fiermarin, Kevin Pérez.

Deportivo Cali

  • Fichajes: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez, Emmanuel Reynoso, Joan Sebastián Gómez.
  • Salidas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo

Deportivo Pereira

  • Fichajes: Arturo Reyes (DT).
  • Salidas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio, Juan David Ríos, Salvador Ichazo.

Deportivo Pasto

  • Fichajes: Jonathan Risueño (DT), Diego Chávez, Wilson Morelo, Fainer Torijano, Mayer Gil, Enrique Serje, Santiago Córdoba, Harrinson Mancilla, Edwin Velasco, Mateo Garavito.
  • Salidas: Diego Martínez, Víctor Cabezas, Santiago Jiménez, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Mauricio Castaño, Felipe Jaramillo, Juan Valencia, Kevin Rendón, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritacco, Facundo Boné, Jefferson Rivas, Diego Castillo, Brayan Sánchez.

Fortaleza

  • Salidas: Andrés Ricaurte

Independiente Medellín

  • Fichajes: Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta.
  • Salidas: Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado y Juan Arizala

Independiente Santa Fe

  • Fichajes: Pablo Repetto (DT)
  • Salidas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Juan Aristizábal.

Internacional de Bogotá

  • Fichajes: Ricardo Valiño (DT), Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero, Emilio Gutiérrez, Rubén Manjarrés, Hather Cuesta.

Jaguares

  • Fichajes: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Wilfrido de la Rosa
  • Salidas: Didier Pino, Juan Camilo Roa.

Junior FC

  • Fichajes: Jannenson Sarmiento.
  • Salidas: Jose Abad Cuenú.

Llaneros

  • Fichajes: Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz, Jimmy Medranda, Jhon Vásquez, Leider Riascos, Alejandro Moralez, Edwin Laszo
  • Salidas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra, Julián Angulo, Yeiler Goez.

Millonarios

  • Fichajes: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña.
  • Salidas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Neiser Villarreal, Iván Arboleda.

Once Caldas

  • Fichajes: Jaime Alvarado
  • Salidas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García.

