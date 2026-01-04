Rui Borges se rinde a los pies de Luis Suárez en Sporting de Lisboa: “Creo que dejará su huella en el club”

Luis Javier Suárez se ha convertido en la figura del Sporting de Lisboa, con 15 goles en 25 partidos - crédito Rita Franca/REUTERS

Luis Javier Suárez ha demostrado con creces su poder goleador en el Sporting de Lisboa, equipo que ha crecido mucho en la Primeira Liga y la Europa League gracias al delantero proveniente del Almería, conjunto de la segunda división española y que no era muy reconocido en Europa.

Para el entrenador del Sporting, Suárez puede hacer historia en el fútbol de Portugal, pese a que lleva poco tiempo en la plantilla, pero que sus números en la temporada le dieron el cariño de la afición y la confianza del cuerpo técnico, para pelear un título en 2026.

“Dejará su huella”

Rui Borges, director técnico del Sporting de Lisboa, subrayó la relevancia del delantero colombiano Luis Suárez tras el reciente empate ante el Gil Vicente en la jornada 17 de la Primeira Liga, jugado el 2 de enero en el estadio Ciudad de Barcelos en Vila Boa.

“Creo que Luis también dejará su huella en el club y en nuestra liga”, afirmó el entrenador a los medios. Estas declaraciones siguieron a un nuevo gol de Suárez, consolidándolo como máximo anotador del equipo y del campeonato, a pesar de un desafortunado episodio disciplinario al salir del campo.

El colombiano abrió el marcador en el empate 1-1 ante Gil Vicente en la Primeira Liga - crédito Sport TV

Luis Suárez vive su mejor etapa desde su llegada al fútbol portugués. El atacante suma 15 goles en 17 partidos de la Primeira Liga, liderando la tabla de artilleros por encima de Vangelis Pavlidis, del Benfica, quien tiene 14, y de Samu Aghehowa, lo que lo convierte en la principal referencia ofensiva del Sporting de Lisboa y en el jugador con mayor impacto en el ataque del club.

Luis Javier Suárez ya es el jugador más determinante del Sporting de Lisboa desde su llegada en julio de 2025 - crédito Pedro Rocha/REUTERS

Tanto el cuerpo técnico del Sporting como Rui Borges han valorado la aportación de Suárez y su compañero Fotis, destacando su papel en la dinámica colectiva y la sintonía con la visión propuesta por el equipo a lo largo de la campaña.

Incidente con Luis Suárez

El partido contra el Gil Vicente acabó igualado a uno. Suárez abrió el marcador para los ‘leones’, adelantando al Sporting antes de que los locales empataran en los instantes finales. Este resultado frustró las aspiraciones del equipo lisboeta de mantenerse en el primer puesto de la clasificación.

Tras el pitido final, la noticia se trasladó fuera del terreno de juego. Medios portugueses detallan que Luis Suárez rompió de una patada una puerta de vidrio que dividía la zona de entrevistas rápidas del acceso a vestuarios del Estadio Cidade de Barcelos. Este hecho, motivado por la frustración tras recibir el gol del empate en el minuto 87, se sumó a momentos de alta tensión en los vestuarios, con conflictos entre miembros de ambos cuerpos técnicos y jugadores. Entre los involucrados se encontraban Tiago Aguiar, asistente técnico del Sporting, y Rodrigo Fernandes, colaborador del Gil Vicente, junto al portero Rui Silva.

Luis Javier Suárez está al borde de una sanción con Sporting, por un incidente tras el partido ante Gil Vicente - crédito Pedro Rocha/REUTERS

Sobre las consecuencias disciplinarias, el diario A Bola informan que este tipo de incidentes suelen ser sancionados con una multa económica, dependiendo de la evaluación e informe de los delegados del partido. El reglamento de la Liga de Portugal regula estos comportamientos bajo el artículo 167, “incumplimiento de otros deberes”, utilizado como cláusula para sancionar acciones no previstas en apartados más específicos. Hasta el momento, no se ha determinado si Suárez enfrentará una sanción adicional o si la medida será exclusivamente económica.

La agenda del Sporting de Lisboa continúa con un calendario ajustado. El próximo desafío será el martes 6 de enero, cuando el equipo reciba al Vitória SC en las semifinales de la Copa de la Liga de Portugal. Será una nueva oportunidad para que el goleador colombiano mantenga su protagonismo y continúe sumando goles en una temporada donde se ha erigido como figura central del club.