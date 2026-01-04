Gol de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández con el Real Betis ante el Real Madrid: dejó tirado a Thibaut Courtois

Juan Camilo Hernández marcó su octavo gol en la temporada 2025/2026 de La Liga de España con la camiseta del Real Betis. El colombiano, que ha sido parte del proceso de la selección Colombia de Néstor Lorenzo marcó el gol con el que el conjunto verdiblanco descontó en la derrota como visitante ante el Real Madrid.

El gol contó tan solo de cuatro toques del Real Betis; el primero del defensor central Natan al portero Álvaro Valles, que lanzó un balón largo para Aitor Ruibal; el futbolista español controló la esférica sobre la banda izquierda del estadio Santiago Bernabeú y filtró entre la línea de defensas la pelota para “Cucho” Hernández, que amagó en una primera oportunidad al portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, para quedar con el arco a disposición. Sin embargo, la pelota se le fue un poco larga, por lo que nuevamente engañó al portero para tener mejor ángulo de remate y marcar el 3-1 parcial.

Juan Camilo Hernández es delantero titular en el Real Betis dirigido por el chileno Manuel Pellegrini - crédito Marcelo Del Pozo/REUTERS

Este es el segundo gol que le marca el pereirano a Real Madrid, el primero se lo anotó con la camiseta del Huesca en su primera experiencia en Europa, el 31 de marzo de 2019. El delantero colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández sorprendió al anotar a los 3 minutos frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, pero su equipo, el Huesca, fue derrotado 3-2 en la jornada 29 de LaLiga. El atacante, en ese entonces de 19 años, marcó con ese su último gol con su primer equipo europeo, completando 20 anotaciones.

Con el tanto con la camiseta del Real Betis, “el Cucho” Hernández ajustó 42 goles en el fútbol español.

Así fue la goleada de Real Madrid contra Real Betis en la fecha 18 de LaLiga

Nelson Deossa en el partido de la fecha 18 del Real Betis ante Real Madrid - crédito Violeta Santos Moura/REUTERS

El Real Madrid logró una victoria por 5-1 sobre el Real Betis en el Estadio Santiago Bernabéu, consolidando su lugar en la pelea por el liderato de LaLiga y alcanzando los 45 puntos tras 18 jornadas. La goleada mantiene al conjunto blanco a cuatro unidades del Barcelona, su principal rival por la cima del campeonato.

La actuación de Gonzalo García resultó decisiva, ya que el joven delantero firmó un hat-trick perfecto, con goles de cabeza, disparo lejano y definición a corta distancia. La noche estuvo marcada por la calidad de al menos dos de sus goles, considerados auténticos golazos por la afición local.

A pesar de la baja de Kylian Mbappé, ausente por un esguince de rodilla, el ataque del Real Madrid no perdió potencia, apoyándose en la movilidad y la eficacia de Gonzalo García. Otros tantos llegaron por medio de Raúl Asencio y Fran García, completando la goleada.

El resultado deja al Real Betis con 28 puntos en la sexta posición, situado en el límite de los puestos que dan acceso a competiciones europeas. El también colombiano Nelson Deossa fue titular, pero Manuel Pellegrini eligió sustituirlo al inicio del segundo tiempo, cediendo su puesto al argentino Giovani Lo Celso.

Así va la tabla de LaLiga de España 2025-2026

FC Barcelona es líder de LaLiga de España - crédito Bruna Casas/REUTERS

Barcelona: 49 puntos / +33 diferencia de gol / 19 partidos jugados. Real Madrid: 45 puntos / +24 diferencia de gol / 19 partidos jugados. Villarreal: 38 puntos / +18 diferencia de gol / 17 partidos jugados. Atlético Madrid: 37 puntos / +17 diferencia de gol / 18 partidos jugados. RCD Espanyol: 33 puntos / +3 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Real Betis: 28 puntos / +6 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Celta de Vigo: 26 puntos / +4 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Athletic Bilbao: 24 puntos / -8 diferencia de gol / 19 partidos jugados.