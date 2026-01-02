Deportes

Este es el nuevo equipo del fútbol colombiano que debutará en 2026: “Juntos escribiremos una nueva historia”

Después de la presentación de Internacional de Bogotá, que tomó la ficha de La Equidad, otra escuadra surgió con un origen muy polémico

La segunda división tendrá un
La segunda división tendrá un nuevo equipo para 2026, luego de la desaparición del Atlético Huila por cambio de sede - crédito Colprensa

El fútbol colombiano pasa por cambios de equipo para la temporada 2026, que se han vuelto constantes con la llegada de nuevos empresarios que, por temas económicos y de marca, cambian el nombre, escudo y hasta la sede de clubes que, pese a su historia, sufren por esas situaciones.

Uno de esos clubes hará su debut en la segunda división, en un estadio que ya ha sido usado en los últimos años y con un escudo que se relaciona con el de otro conjunto de Ecuador, debido a que tienen los mismos dueños y esperan que se triunfe con el proyecto.

Cabe recordar que, en la máxima categoría, La Equidad fue reemplazado por Internacional de Bogotá, escuadra que dejó atrás el escudo y color de los aseguradores por el blanco con negro y dorado, aunque bajo polémica porque habría usado el mismo estilo de imagen que el Bogotá FC.

“Gracias por permitirnos llegar”

A finales de 2025, una de las polémicas en el fútbol colombiano fue la desaparición del Atlético Huila, debido a que no podía usar el estadio Guillermo Plazas Alcid por riesgos para el ingreso de público y sus dueños, que llegaron a finales de 2023, decidieron cambiar de sede para el próximo año, así como toda su imagen.

Así fue como nació Independiente Yumbo, uno de los dos equipos que harán su debut en la temporada 2026, jugando en la segunda división y que ya le dio la bienvenida a los aficionados a través de sus redes sociales, con un escudo y esperando ganar mucho afecto.

Este es el escudo del
Este es el escudo del Independiente Yumbo, el nuevo equipo en el fútbol colombiano para la temporada 2026 - crédito @idvyumbo/X

El club jugará en el estadio municipal de Yumbo, Valle del Cauca, que hasta hace poco era la casa del Orsomarso, tras salir de Palmira y luego irse a Barrancabermeja desde mediados de 2025, con aprobación en asamblea de la Dimayor y usando un escudo con similitudes del Independiente del Valle.

“Enero 1, 2026. Hola Yumbo y Valle del Cauca, gracias por permitirnos llegar. Juntos escribiremos una nueva historia en el Fútbol Profesional Colombiano”, fue lo que escribió Independiente Yumbo en su cuenta de X, siendo el primer trino que manda por esa red social.

Independiente Yumbo abrió redes sociales
Independiente Yumbo abrió redes sociales y espera ser del agrado de los aficionados en territorio vallecaucano - crédito @idvyumbo/X

Queda por saber cuál será el color de los uniformes y plantilla oficial, que hasta ahora sería la misma que el Atlético Huila utilizó hasta 2025, además de cómo seguirá el proyecto deportivo que comenzó en 2024 para volver a la primera división y, hasta ahora, no da resultados.

El nuevo “dueño” del Huila

En medio de la polémica por el cambio de sede del que era el antiguo Atlético Huila, la marca de los opitas pasó a otras manos para revivir en los próximos años, a la espera de saber en qué momento volverá la escuadra dos veces subcampeona de la Liga BetPlay en 2007 y 2009.

Felipe Olave, empresario de la región, se quedó con la imagen del Huila tras un acuerdo con Maruán David Issa para que le permitiera al departamento retomar a la institución, aunque por ahora no sería en Neiva por el tema estructural del estadio, que debe ser demolido.

Atlético Huila jugó varias temporadas
Atlético Huila jugó varias temporadas en los últimos 10 años con aforo reducido en el estadio Guillermo Plazas Alcid, por las restricciones de público en las tribunas oriental y occidental - crédito Atlético Huila

“Yo recibo esto de verdad con mucho amor. Recibo con la responsabilidad de sacar a este equipo adelante. Como bien dices, pues vamos a construir un estadio. Vamos a comprar un equipo. Hoy puedo decir a todos que el nombre del Atlético Huila ahora me pertenece para sacar a este equipo adelante”, dijo Olave, citado por La Nación, en el acto ceremonial con Issa.

Sobre la partida del anterior club, el empresario dijo que “los equipos son identidad para todos. Es cambiar la psiquis de nuestra región. No sentirnos abandonados, no sentirnos en esta situación de olvido y de depresión. Sino volver a tener optimismo en el futuro y confianza en lo que podemos hacer para nuestros hijos. Para nuestro legado. Nuestro legado con el resto, con las generaciones venideras. Tener este equipo va a ser muy importante para todos. Y sacar adelante el estadio, por supuesto”.

