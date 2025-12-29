Deportes

El impresionante tatuaje de Duván Vergara: el jugador de Racing viajó de Argentina a Colombia para pasar 9 horas en un quirófano

El atacante terminó su primera temporada con Racing Club y viajó a Cali para el procedimiento estético en el que fue necesario que lo cedaran para completar el tatuaje

La decisión de Duván Vergara de someterse a una extensa sesión de tatuajes durante sus vacaciones lejos de las canchas ha acaparado la atención dentro y fuera del fútbol argentino, al punto de viralizar el episodio en redes sociales.

El delantero colombiano de Racing Club invirtió nueve horas bajo anestesia en un quirófano de Cali para grabar en su piel un diseño de gran tamaño y alto valor simbólico, según la información publicada por el futbolista,

Este exhaustivo proceso fue documentado por el propio Vergara en su canal de Youtube, donde expuso tanto la preparación como el desarrollo del tatuaje, que lo obligó incluso a permanecer alrededor de veinticuatro horas en ayuno.

Entre los detalles más notables del procedimiento fue la locación: sala de cirugía, con camillas, equipo médico y estrictas condiciones de higiene, muy diferente a los estudios de tatuaje convencionales. En la jornada participaron tres tatuadores, quienes trabajaron en relevos para cubrir el abdomen, el pecho y parte del torso del futbolista con ilustraciones de gran detalle.

Duván Vergara se consolidó en
Duván Vergara se consolidó en Racing Club con Gustavo Costas como entrenador - crédito YouTube Duván Vergara

El resultado de la intervención incluye la imagen central de un león en el torso de Vergara, símbolo por el que el propio jugador ha manifestado sentir una profunda identificación a lo largo de su carrera deportiva.

Además, en la composición se integraron otros elementos, como una ruleta de casino con énfasis en los números siete y once, números de importancia personal y deportiva para el atacante de Racing Club de Avellaneda.

El propio futbolista compartió el proceso en video y fotografía, exponiendo el momento en que, antes de la intervención, todos los presentes rezaron juntos en el quirófano.

La sesión coincidió con el receso de fin de año del plantel de “La Academia”: el equipo que dirige Gustavo Costas volverá a entrenar el viernes 3 de enero en Paraguay.

La publicación del procedimiento, sumada al aspecto inusual de haberlo realizado bajo anestesia general y en sala clínica, provocó reacciones diversas entre seguidores y aficionados. Algunos resaltaron la resistencia física de Vergara y la originalidad del tatuaje, mientras que otros lo animaron a enfocarse en su rendimiento deportivo. Se destacan comentarios como “Los cracks como tú son buenos hasta para recuperarse. Tú has sido un ganador desde los inicios de tu gran carrera como futbolista”.

Nuevo tatuaje de Duván Vergara,
Nuevo tatuaje de Duván Vergara, por el que fue anestesiado y duró nueve horas bajo sedación - crédito Instagram/Duván Vergara

El episodio vuelve a situar a Duván Vergara—exjugador de clubes como Envigado, América de Cali, Rosario Central, Monterrey y Santos Laguna—en el centro de la conversación digital, reafirmando su inclinación por la estética y los tatuajes tanto como por el fútbol.

Gustavo Costas renovó hasta 2028 como entrenador de Racing

Gustavo Costas continuará como entrenador de Racing hasta diciembre de 2028, según oficializó el club minutos después de la renovación. La decisión extiende su vínculo hasta el final del mandato del presidente Diego Milito.

Racing confirmó la continuidad de
Racing confirmó la continuidad de Costas (Crédito: @RacingClub/X)

La dirigencia tomó la determinación tras la conquista de la CONMEBOL Sudamericana en 2024, el avance hasta las semifinales de la CONMEBOL Libertadores y la consagración en la CONMEBOL Recopa, además de la campaña que dejó al equipo a pocos minutos de celebrar en el Torneo Clausura. Racing finalizó quinta en la Tabla Anual y disputará la próxima edición de la Sudamericana.

En sus primeras declaraciones tras el anuncio, Costas expresó su satisfacción: “Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero. El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto”, afirmó a través del sitio oficial del club. Subrayó que el compromiso es permanente: “Jamás nos vamos a conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide”.

Por su parte, el presidente Milito remarcó el respaldo al técnico y al proyecto institucional: “Reafirmamos un camino que le ha dado a Racing un crecimiento evidente. Gustavo ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años”.

