La influencia de Luis Díaz en el Bayern Múnich en el primer semestre de su temporada debut ha sido determinante para que el club alemán alcanzara nuevos hitos en la presente temporada.

El conjunto bávaro, con una plantilla de vocación ofensiva y con la obligación de ganar dada su condición como equipo más grande, popular y exitoso de Alemania, de momento ha respondido a esa exigencia con creces, y es así que al término de la primera mitad del torneo, el Bayern suma 41 puntos en 15 partidos, sin perder un solo juego y cediendo solamente dos empates, lo que refleja una campaña de altísima eficacia y lo sitúa como uno de los favoritos no solo a llevarse la Bundesliga, sino a pelear por todo en la Champions League.

Las cifras de efectividad en ataque marcan una pauta que supera el éxito de otros planteles del Bayern en el pasado inmediato. Por ejemplo, de acuerdo con datos del portal Bolavip, el plantel de Kompany acumuló 107 goles en 2025, una cifra solo superada por los 116 tantos registrados en 2021 por el histórico plantel de Hansi Flick, que se consagró en Champions League ante el Paris Saint-Germain. Las actuaciones de Luis Díaz han sido esenciales para este rendimiento ofensivo, permitiendo al club alcanzar una marca que lo diferencia en toda la historia reciente de la entidad.

Otro récord a tomar en cuenta en el Bayern en la actual temporada es su racha como visitante. En 16 encuentros fuera del Allianz Arena, el conjunto bávaro concluyó el año sin sufrir derrotas fuera de casa en la Bundesliga, una condición que solo había logrado el propio Bayern en 2013 y el Bayer Leverkusen, campeón en 2024.

Desde la llegada del colombiano, el club ha mantenido el liderazgo de la Bundesliga durante 47 jornadas consecutivas, lo que constituye un récord para la liga alemana. El propio Luis Díaz fue determinante en esta racha, pues su anotación para asegurar el empate ante el Unión Berlín en los últimos minutos del compromiso fue clave para que el Bayern no perdiera la punta al inicio del semestre.

En cuanto a registros individuales, la página oficial del Bayern Múnich reconoció que Díaz alcanzó 14 participaciones de gol en sus primeras 14 jornadas disputadas con el club, una estadística a la que solo se compara el arranque de Harry Kane en su primera campaña en el club. Además de sus 13 goles y 7 asistencias en Bundesliga, el guajiro viene ganando reconocimiento por su aporte en el sacrificio defensivo y ha sido reiteradamente elegido como figura de los partidos gracias a su versatilidad en el ataque.

El propio Kompany, en rueda de prensa, subrayó la función estratégica que cumple Díaz luego del partido ante Unión Berlín: “Es la cuota de ‘caos’ en el ataque que hace toda la diferencia”, dijo el belga. El jugador, por su parte, resaltó su intención de sorprender a los rivales con regates, velocidad y decisiones impredecibles que alteran la dinámica ofensiva del equipo.

Durante el semestre, el Bayern de Kompany convirtió un total de 55 goles oficiales en la Bundesliga, un registro sin precedentes en la historia del fútbol alemán. Los números globales, de este modo, quedan respaldados por una producción ofensiva nunca alcanzada en tan poco tiempo por ningún otro conjunto germano, estableciendo así, desde la estadística, el mejor inicio de la historia en las cinco grandes ligas europeas.

El protagonismo de Luis Díaz durante este ciclo no solo ha revertido las dudas iniciales tras su llegada, sino que lo ha consolidado como una de las mejores incorporaciones del club. Ahora, el segundo presente será clave para saber hasta dónde puede aportar para que el Bayern gane todo, previo a la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026