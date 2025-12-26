Deportes

Luis Díaz impulsa récords inéditos para el Bayern Múnich en la Bundesliga: vea de cuáles se trata

Gracias a su capacidad para desequilibrar en la ofensiva del conjunto bávaro, el aporte del atacante guajiro le ha permitido a los dirigidos por Vincent Kompany tener uno de los mejores arranques de su historia en el rentado local

Guardar
Luis Díaz destaca como pieza
Luis Díaz destaca como pieza clave en el rendimiento ofensivo del Bayern Múnich durante su primera temporada en Bundesliga - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

La influencia de Luis Díaz en el Bayern Múnich en el primer semestre de su temporada debut ha sido determinante para que el club alemán alcanzara nuevos hitos en la presente temporada.

El conjunto bávaro, con una plantilla de vocación ofensiva y con la obligación de ganar dada su condición como equipo más grande, popular y exitoso de Alemania, de momento ha respondido a esa exigencia con creces, y es así que al término de la primera mitad del torneo, el Bayern suma 41 puntos en 15 partidos, sin perder un solo juego y cediendo solamente dos empates, lo que refleja una campaña de altísima eficacia y lo sitúa como uno de los favoritos no solo a llevarse la Bundesliga, sino a pelear por todo en la Champions League.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las cifras de efectividad en ataque marcan una pauta que supera el éxito de otros planteles del Bayern en el pasado inmediato. Por ejemplo, de acuerdo con datos del portal Bolavip, el plantel de Kompany acumuló 107 goles en 2025, una cifra solo superada por los 116 tantos registrados en 2021 por el histórico plantel de Hansi Flick, que se consagró en Champions League ante el Paris Saint-Germain. Las actuaciones de Luis Díaz han sido esenciales para este rendimiento ofensivo, permitiendo al club alcanzar una marca que lo diferencia en toda la historia reciente de la entidad.

El Bayern Múnich suma 41
El Bayern Múnich suma 41 puntos en 15 partidos y mantiene su invicto, siendo favorito en Bundesliga y Champions League - crédito Heiko Becker/REUTERS

Otro récord a tomar en cuenta en el Bayern en la actual temporada es su racha como visitante. En 16 encuentros fuera del Allianz Arena, el conjunto bávaro concluyó el año sin sufrir derrotas fuera de casa en la Bundesliga, una condición que solo había logrado el propio Bayern en 2013 y el Bayer Leverkusen, campeón en 2024.

Desde la llegada del colombiano, el club ha mantenido el liderazgo de la Bundesliga durante 47 jornadas consecutivas, lo que constituye un récord para la liga alemana. El propio Luis Díaz fue determinante en esta racha, pues su anotación para asegurar el empate ante el Unión Berlín en los últimos minutos del compromiso fue clave para que el Bayern no perdiera la punta al inicio del semestre.

En cuanto a registros individuales, la página oficial del Bayern Múnich reconoció que Díaz alcanzó 14 participaciones de gol en sus primeras 14 jornadas disputadas con el club, una estadística a la que solo se compara el arranque de Harry Kane en su primera campaña en el club. Además de sus 13 goles y 7 asistencias en Bundesliga, el guajiro viene ganando reconocimiento por su aporte en el sacrificio defensivo y ha sido reiteradamente elegido como figura de los partidos gracias a su versatilidad en el ataque.

El equipo bávaro cierra el
El equipo bávaro cierra el año sin derrotas como visitante en Bundesliga, igualando marcas históricas alcanzadas en 2013 y 2024 - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El propio Kompany, en rueda de prensa, subrayó la función estratégica que cumple Díaz luego del partido ante Unión Berlín: “Es la cuota de ‘caos’ en el ataque que hace toda la diferencia”, dijo el belga. El jugador, por su parte, resaltó su intención de sorprender a los rivales con regates, velocidad y decisiones impredecibles que alteran la dinámica ofensiva del equipo.

Durante el semestre, el Bayern de Kompany convirtió un total de 55 goles oficiales en la Bundesliga, un registro sin precedentes en la historia del fútbol alemán. Los números globales, de este modo, quedan respaldados por una producción ofensiva nunca alcanzada en tan poco tiempo por ningún otro conjunto germano, estableciendo así, desde la estadística, el mejor inicio de la historia en las cinco grandes ligas europeas.

Kompany resalta el aporte estratégico
Kompany resalta el aporte estratégico y el factor de 'caos' que proporciona Luis Díaz al ataque del Bayern Múnich - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

El protagonismo de Luis Díaz durante este ciclo no solo ha revertido las dudas iniciales tras su llegada, sino que lo ha consolidado como una de las mejores incorporaciones del club. Ahora, el segundo presente será clave para saber hasta dónde puede aportar para que el Bayern gane todo, previo a la disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026

Temas Relacionados

Luis DíazBayern MúnichBundesligaVincent KompanyHarry KaneColombia-Deportes

Más Noticias

Regalos, fritos y ejercicio: Miguel Ángel Borja es tendencia por los videos de sus vacaciones tras salir de River

El monteriano es jugador libre y negocia con diferentes clubes tras salir del Millonario

Regalos, fritos y ejercicio: Miguel

Marino Hinestroza y Boca Juniors: en Medellín afirman que no hay acuerdo entre los clubes

A pesar de que los hinchas del Xeneize ya cuentan con el extremo para 2026, Atlético Nacional no ha confirmado que el jugador haya sido vendido

Marino Hinestroza y Boca Juniors:

Atlético Nacional estaría cerca de sumar un campeón de Copa Libertadores con River Plate

El cuadro Verdolaga busca nuevas caras para 2026 y ya habría alcanzado principio de acuerdo con el veterano futbolista

Atlético Nacional estaría cerca de

Jorge Carrascal está en la mira de un grande del fútbol francés: Flamengo no quiere ceder

Las actuaciones del colombiano en la Copa Libertadores y el Brasileirao despertaron la atención del Viejo Continente, pero el campeón de América no quiere facilitar su salida

Jorge Carrascal está en la

Falcao se aleja del retiro: el ‘Tigre’ tendría tres opciones para seguir vigente

El delantero de 39 años ha declarado que busca firmar contrato con un equipo para jugar al menos un año más como profesional

Falcao se aleja del retiro:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Sometimiento de alias Jimmy: golpe

Sometimiento de alias Jimmy: golpe a la estructura criminal Franco Benavides en Nariño tras presión de las tropas

Identifican al Policía que murió en emboscada de las disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, Cauca: hay un herido

Este sería el cabecilla del ELN por el cual iban los militares del Ejército Nacional cuando fueron secuestrados en Chocó

Video: revelan pruebas de supervivencia de los 18 militares secuestrados tras asonada en el Chocó

ELN anunció cese al fuego en Navidad, pero antes secuestró a dos mujeres y una bebé de dos meses en el Catatumbo

ENTRETENIMIENTO

Conoce cuáles fueron las 10

Conoce cuáles fueron las 10 películas más vistas en Netflix Colombia en la semana de navidad

Yeferson Cossio contó detalles de sus problemas de salud y lo cerca que estuvo de morir: “No fue por drogas”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Qué serie ver esta noche en Prime Video Colombia

Top de películas imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Deportes

Regalos, fritos y ejercicio: Miguel

Regalos, fritos y ejercicio: Miguel Ángel Borja es tendencia por los videos de sus vacaciones tras salir de River

Marino Hinestroza y Boca Juniors: en Medellín afirman que no hay acuerdo entre los clubes

Atlético Nacional estaría cerca de sumar un campeón de Copa Libertadores con River Plate

Falcao se aleja del retiro: el ‘Tigre’ tendría tres opciones para seguir vigente

Estas serán las competencias deportivas más importantes para Colombia en el 2026: el mundial y el ciclo olímpico son claves