Futuro incierto de Yaser Asprilla: Girona considera su salida y tres ligas europeas vigilan al mediocampista colombiano

El futuro de Yaser Asprilla parece estar en el aire a tan solo seis meses del Mundial 2026. El mediocampista colombiano, que llegó al Girona en octubre de 2024 como una de las apuestas del City Group, vive un momento complicado tanto dentro como fuera del campo.

La crisis deportiva del club catalán, que actualmente lucha por no descender en la liga española, y el bajo rendimiento individual del jugador abren la puerta a una posible salida en el mercado invernal europeo.

Tras la dura derrota 0-3 frente al Atlético de Madrid en Montilivi, Girona acumuló su vigésima derrota en treinta y siete jornadas, profundizando su crisis en la zona baja de la tabla. Con apenas quince puntos en el antepenúltimo lugar, el equipo catalán enfrenta la necesidad urgente de realizar ajustes en su plantilla.

La llegada de la joven promesa argentina Claudio Echeverry obliga al club a liberar plazas de extracomunitarios, algo que coloca a Yaser Asprilla, junto a Jhon Solís, en una posición delicada. Según el medio español Cadena SER, la llegada de Echeverry implicaría la salida de, al menos, uno de los tres extracomunitarios que hay en la plantilla, siendo intocable solo el central brasileño Vitor Reis.

El rendimiento del colombiano ha estado por debajo de las expectativas. Con solo 446 minutos en diez partidos, Yaser aún no registra goles ni asistencias. Plataformas estadísticas como Sofascore reflejan un promedio de 6,2 sobre 10, con un 80% de efectividad en los pases y un remate bloqueado en catorce durante sus últimos veinticuatro minutos de juego.

La transformación de Asprilla de joven promesa y potencial sucesor de James Rodríguez a jugador cuestionado por la afición es evidente. Incluso durante su más reciente cumpleaños, las redes sociales del club se llenaron de comentarios solicitando su salida, evidenciando la distancia entre el jugador y la hinchada.

Pero la presión no solo viene del entorno local. Felipe Sierra, periodista deportivo, confirmó que Girona está dispuesto a escuchar ofertas por Asprilla: “Girona está abierto a dejar ir a Yaser. Él busca mayor regularidad pensando en el Mundial 2026 con la Selección Colombia. En Girona es muy criticado; ha sido uno de los jugadores con más contraposición en el equipo. A mí me dicen que Girona y City Group están abiertos a escuchar ofertas si llegan a los valores que buscan”.

Sierra también destacó el interés de clubes europeos: “Hay novedades de equipos de Alemania, Portugal e Inglaterra que quieren contar con Yaser. Lo más probable es que salga en el mercado invernal europeo de enero 2026”.

Aunque su contrato con Girona se extiende hasta junio de 2030, su valor de mercado ha caído notablemente: de 18 millones de euros al llegar desde Watford, a 12 millones en diciembre de 2025 según Transfermarkt. Esta depreciación lo ubica entre los colombianos con mayores pérdidas de valor, solo detrás de jugadores como Jhon Arias y Davinson Sánchez.

La situación de Girona refleja la complejidad de su proyecto deportivo. Tras disputar la Liga de Campeones en la temporada anterior, el club catalán ahora se enfrenta a la amenaza del descenso y a la necesidad de optimizar su plantilla.

Las apuestas suramericanas, incluida la de Asprilla, no han rendido como se esperaba. Por eso, liberar plazas de extracomunitarios y escuchar ofertas por jugadores con menor rendimiento se habría vuelto una prioridad para la directiva.

A nivel individual, Asprilla debe encontrar regularidad y minutos de juego si quiere mantener sus opciones de ser convocado para el Mundial 2026. La salida del Girona podría ser la oportunidad para relanzar su carrera en una liga top europea y recuperar protagonismo con la Selección Colombia.

Alemania, Portugal e Inglaterra aparecen como los destinos más probables, con clubes que valoran su talento y buscan proyectos de mediano plazo.

Mientras tanto, otros colombianos en Europa siguen consolidando su valor. Luis Díaz del Bayern Múnich lidera con 70 millones de euros, seguido de Jhon Jáder Durán con 32 millones y Daniel Muñoz con 27 millones, el único en aumentar su cotización en 2025.

En contraste, Asprilla se encuentra en un punto crítico: necesita un cambio que le permita salir de la sombra de la crisis del Girona y volver a ser la promesa que despertó grandes expectativas hace apenas un año.