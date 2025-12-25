Deportes

Daniel Muñoz, elegido en el “once ideal” de la Premier League por la televisión inglesa

El lateral derecho colombiano del Crystal Palace se recupera de una lesión de rodilla que lo mantiene alejado de las canchas

Muñoz fue seleccionado por Jamie Carragher en el once ideal de la actual Premier League por su solidez defensiva y aporte ofensivo con tres goles y dos asistencias - crédito Kacper Pempel/REUTERS

El arribo de Daniel Muñoz al Crystal Palace procedente del Genk belga en 2024, representó la oportunidad del lateral derecho ex Atlético Nacional de desplegar su juego y capacidad de aportar en los dos lados de la cancha en la mejor liga del mundo, y transformándose en uno de los jugadores más fiables en su posición.

Desde su llegada, el cuadro londinense dio un salto de calidad que les permitió ganar la FA Cup en la primera temporada del colombiano. Sin embargo, su segundo curso con las Águilas está quedando marcado por sus problemas físicos, que le han privado de una mayor continuidad a las órdenes del entrenador Oliver Glasner.

El lateral colombiano impulsó al Crystal Palace a conquistar la FA Cup en su primera temporada, consolidándose como uno de los defensores más fiables de Inglaterra - crédito Reuters

Una lesión en su rodilla llevó a que Muñoz fuese intervenido quirúrgicamente en las últimas semanas, en un momento donde su continuidad con Crystal Palace era puesta en duda por el interés de otros clubes por hacerse con sus servicios en el mercado de fichajes de invierno. Con un tiempo de recuperación de entre cuatro y seis semanas, se espera que el colombiano vuelva a estar presente en las convocatorias a finales de enero.

“El pronóstico es de cuatro a seis semanas. Después debería estar listo para jugar, pero, de nuevo, siempre que hay que someterse a una cirugía, nunca se sabe. He tenido varias en mi carrera, por eso siempre soy un poco cauteloso”, manifestó el propio jugador sobre su situación de salud.

Por fortuna para Muñoz, eso no ha restado elogios en el futbol inglés frente a su desempeño, y una muestra de ello la dejó el exjugador inglés Jamie Carragher, actual panelista de Sky Sports que incluyó al colombiano en el once ideal de la actual temporada de la Premier League. destacando sus aportes tanto defensivos como ofensivos.

Entre los aspectos que motivaron la selección de Muñoz, Carragher subrayó: “Es parte de una unidad realmente fuerte defensivamente. No ha estado presente en los últimos dos juegos, pero ha hecho tres goles y un par de asistencias también, por lo que creo que es fantástico”.

Una lesión de rodilla obligó a Daniel Muñoz a una cirugía, con un tiempo estimado de recuperación de cuatro a seis semanas - crédito Ian Walton/REUTERS

En el equipo ideal propuesto por Carragher para Sky Sports figuran también Roefs (portero del Sunderland), Guehi y Gabriel (centrales), Riccardo Calafiori (lateral derecho), Xhaka y Rice en la primera línea, seguidos por Bruno Fernandes, Semanyo, Rogers en los extremos y Erling Haaland como delantero central.

Cabe señalar que el lateral también figuró en el ranking de la revista Four Four Two, que lo ubicó entre los 100 mejores jugadores del mundo. En este caso apareció en la posición 81.

Actualmente el Crystal Palace marcha octavo en la Premier, con 26 puntos y a tres del Liverpool que defiende la posición de clasificación a la Europa League.

Muñoz despierta interés en otros equipos de la Premier League

El rendimiento de Daniel Muñoz ha despertado el interés de grandes clubes europeos como Manchester City, Chelsea, Liverpool, Atlético de Madrid y Barcelona - crédito Scott Heppell/REUTERS

El interés por Muñoz ha crecido entre los principales clubes europeos, según una publicación reciente de Caughtoffside, que señala que el Manchester City como se prepara para concretar su fichaje de cara al próximo mercado de invierno.

El informe destaca que el equipo dirigido por Pep Guardiola ha seguido de cerca al jugador, valorando su capacidad atlética y su adaptación al estilo de los Citizen. Aunque aún no existe una oferta formal, el área de reclutamiento del City parece haber reunido información detallada sobre el colombiano.

Otros equipos como Chelsea, Liverpool, Atlético de Madrid y Barcelona también estarían monitoreando la situación del jugador, aunque hasta el momento no se conocen propuestas concretas.

Por su parte, el Crystal Palace mantiene la postura de no vender a Muñoz durante el invierno, aunque podría considerar ofertas en el verano, especialmente ante la proximidad del Mundial de 2026 que, en caso de disputar y derivar en un rendimiento destacado, podría incrementar su valor de mercado.

