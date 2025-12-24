Harold Santiago Mosquera reveló por qué rechazó a Millonarios: “No lo merecían”

El extremo de 30 años terminó contrato con Santa Fe - crédito Independiente Santa Fe

Después de terminar la competencia del segundo semestre de 2025, Independiente Santa Fe confirmó la salida de varios jugadores, entre ellos Harold Santiago Mosquera, extremo que fue clave en el título del primer semestre en el Cardenal.

Aunque los directivos del León no han confirmado la información, el jugador reconoció que no se llegó a un acuerdo en el aumento de su salario, puesto que recibió ofertas que mejoraban lo que ganaba en Santa Fe.

Finalmente, tras conocer las propuestas de varios clubes en Colombia, Mosquera decidió firmar un contrato de dos años con Cerro Porteño de Paraguay, en donde se reencontrará con el entrenador uruguayo Jorge Bava.

Antes de firmar con Cerro Porteño, Mosquera tuvo la oportunidad de firmar en el FPC con Millonarios o América de Cali, con el segundo tuvo un preacuerdo y debió abonar un pago a La Mechita por no cumplir con lo pactado.

Mosquera habló de su fallida llegada a Millonarios

Mosquera jugará hasta diciembre de 2027 en Paraguay - crédito Colprensa

En una entrevista con el periodista Miguel París, Mosquera habló de las últimas semanas que estuvo en Santa Fe, en donde le plantearon continuar con un salario similar, mientras que otros equipos le ofrecieron contratos con un mejor sueldo.

“Mi intención era otra, llegar a un acuerdo con el club, pero entendía lo difícil que era. Nunca se pudo llegar a un acuerdo con Santa Fe, porque ambas partes entendíamos que era muy difícil. Las propuestas de Millonarios y América eran muy buenas, para Santa Fe era difícil igualar eso”.

Sobre la posibilidad de seguir en Bogotá, pero con Millonarios, el delantero afirmó que descartó ello por el cariño que tiene por los hinchas del Cardenal.

“Yo no escondo el cariño que le tengo a Millonarios, pero Santa Fe, ellos no lo merecían, que me fuera a Millonarios, por eso lo termine descartando, aunque siempre les deseo lo mejor“.

Mosquera se formó como juvenil en Millonarios - crédito Dimayor

En ese sentido, el atacante de 30 años aseguró que ahora es hincha de Santa Fe y habló sobre la relación que tiene con Eduardo Méndez, presidente del club Cardenal.

“Yo quedé contento con Santa Fe y voy a apoyarlo en todo lado. El presidente siempre ha estado abierto, sabe de los sueños de uno y es una persona especial, un papá”

Harold Santiago Mosquera aprovechó el espacio para agradecerle a los capitanes de Santa Fe por el trato que tuvieron con él en todo momento, puesto que volvió a Bogotá después de tener un paso negativo por Europa.

“Ha sido lo mejor de mi carrera, de vivirlo como lo viví, un lugar en el que sé que tengo amor, tengo cariño. Lo vamos a lograr (triunfar en otro equipo), pero uno se acostumbra a Hugo (Rodallega), a Daniel (Torres), desde el primer momento me llenaron de amor y por eso, con orgullo, los voy a llevar de ahora en adelante”

Mosquera jugará la Copa Libertadores de 2026 con Cerro Porteño - crédito Santa Fe

Por último, el ofensivo pidió que los hinchas de Santa Fe acompañen al club en 2026 y aseguró que entre sus planes está volver antes de retirarse en el equipo rojo.

“Hay que ir hacia adelante todos, buscando la forma de que Santa Fe siga buscando títulos, ha sido una de las mejores cosas de mi vida y por eso sufrí que me iba, porque no me quería ir. En mi mente siempre estuvo esa esperanza, aunque sabía que era difícil. En mi mente está volver, Dios permita que Santa Fe pueda estar mejor en varios aspectos”, puntualizó Mosquera.

Además de Mosquera, Santa Fe no tendrá en cuenta para el inicio del 2026 al defensor Elvis Perlaza, al mediocampista Yairo Moreno y los atacantes Edward López y Ángelo Rodríguez.