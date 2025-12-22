Santa Fe y Millonarios quieren fichar al mismo jugador para el 2026: fue figura del Deportes Tolima en el 2025

Kevin Pérez fue uno de los jugadores con más minutos de juego en Deportes Tolima - crédito Colprensa

El futuro de Kevin Pérez, extremo cartagenero de 28 años, se ha convertido en el eje de una intensa disputa entre Millonarios e Independiente Santa Fe, los dos clubes más emblemáticos de Bogotá, que buscan reforzar sus plantillas de cara a la temporada 2026.

Tras cerrar su ciclo en Deportes Tolima, donde fue pieza clave en la campaña que llevó al equipo al subcampeonato de la Liga Betplay 2025, el jugador quedará en libertad a partir del 1 de enero de 2026, lo que le permite negociar su incorporación a cualquier club, tanto en Colombia como en el exterior.

Según declaraciones de César Camargo, presidente del Tolima, a Caracol Radio, “Kevin Pérez le interesa a Millonarios y Santa Fe. Él terminó contrato con nosotros, vence en diciembre de este año. No renueva en Tolima, creo que cumplió su ciclo y estamos muy agradecidos con él”.

Kevin Pérez ha jugado en Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga y Leones en el fútbol colombiano - crédito Colprensa

La salida de Pérez del conjunto Pijao marca el final de una etapa en la que acumuló 46 partidos oficiales durante 2025, con tres goles, siete asistencias y 2.948 minutos en cancha, además de dos apariciones en la Copa Libertadores. Su rendimiento, caracterizado por la regularidad y la capacidad de desequilibrio por las bandas, ha elevado su cotización y lo posiciona como uno de los jugadores más apetecidos del mercado nacional.

El interés de los clubes bogotanos no es el único: también existen sondeos de equipos de la Liga MX y la MLS, y Junior FC se habría unido en el interés en el volante, según información divulgada por Juan Salvador Barcena, lo que amplía el abanico de posibilidades para el atacante.

En el balance global de su carrera, Kevin Pérez suma 182 partidos oficiales en el fútbol colombiano, con pasos previos por Atlético Bucaramanga y Leones, además de su consagración con el Tolima, donde fue campeón de Liga en 2021

Su evolución táctica fue destacada por el técnico Lucas González en la antesala de la final de la Liga Betplay II-2025, quien explicó en Caracol Radio el proceso de reubicación del futbolista en el campo.

“Yo le pregunto a él dónde te sientes mejor, por dentro o por fuera, y él me dice: ‘Profe, yo siempre he jugado por fuera, pero a mí me gusta jugar por dentro’”.

González añadió: “Kevin tiene detalles de Andrés Iniesta en cómo maneja los tiempos. A él lo vienen a presionar y no cambia su lenguaje corporal, no se acelera”.

El interés de Millonarios responde a la necesidad de fortalecer las bandas ofensivas, una de las debilidades identificadas durante la temporada anterior, donde solo Beckham David Castro logró un rendimiento aceptable en esa zona.

- crédito Jorge Cuéllar / Colprensa

Pérez fue ofrecido al club azul, aunque hasta el momento no se han iniciado negociaciones formales. La dirección deportiva y el cuerpo técnico, encabezados por Hernán Torres, analizan la viabilidad de su fichaje, conscientes de que el jugador puede aportar explosividad y polivalencia en el frente de ataque.

Por su parte, Santa Fe también ha manifestado interés formal y ya habría entablado conversaciones con el entorno del futbolista. El club cardenal, que afrontará la Copa Libertadores en 2026, busca sumar experiencia y calidad en ofensiva para competir en el ámbito internacional.

El mercado de pases ha sido dinámico para los clubes bogotanos, especialmente para Millonarios que ya ha confirmado las incorporaciones de Carlos Darwin Quintero, Mateo García y Sebastián Valencia, y negocia la llegada de Rodrigo Ureña y Julián Angulo. Santa Fe, por ahora solo ha confirmado la llegada de Pablo Repetto y la renovación de Hugo Rodallega, Cristian Mafla y Daniel Torres.