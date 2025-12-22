Inicia la venta de boletas para el partido de Atlético Nacional vs. Inter Miami en Medellín: hora y cómo adquirir las entradas desde $250.000

Lionel Messi jugará en el estadio Atanasio Girardot - crédito @PSierraR/X

La llegada de Lionel Messi y el Inter Miami a Medellín para enfrentar a Atlético Nacional el 31 de enero de 2026 ha generado una expectativa sin precedentes en el fútbol colombiano, tanto por la magnitud del evento como por el impacto económico y deportivo que representa.

El partido, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot, forma parte de la gira de pretemporada del club estadounidense por Sudamérica, con paradas previas en Lima y posteriores en Guayaquil, y ha sido calificado por los organizadores como “el Partido de la Historia” debido a la presencia del astro argentino, reciente campeón de la MLS y figura central del equipo.

La organización confirmó que la venta de entradas para el público general comenzará el lunes 22 de diciembre de 2025, a partir de las 10:00 a. m., a través del portal tribunaverde.com.

Precio de la boletería para el partido de Inter Miami vs. Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot - crédito X

Los precios de las boletas han generado debate entre los aficionados, ya que las tarifas para el público general oscilan entre $250.000 en la Tribuna Somos 2 (Norte y Sur Baja, con venta únicamente en pares) y $1.290.000 en Occidental Alta. También se ofrecen localidades en Occidental Baja por $1.090.000, Oriental Alta por $960.000, Oriental Baja por $840.000, y tanto Norte Alta como Sur Alta por $500.000.

Para los abonados de Atlético Nacional, se han dispuesto precios preferenciales que van desde $225.000 en Tribuna Somos 2 hasta $1.161.000 en Occidental Alta, con valores intermedios en las demás tribunas. Occidental Baja por $981.000, Oriental Alta por $864.000, Oriental Baja por $756.000, y tanto Norte Alta como Sur Alta por $450.000.

Los que deseen adquirir las entradas deben tener en cuenta que los precios no incluyen IVA, ni servicio, por lo que los valores podrían incrementar significativamente.

El encuentro marcará la primera vez que Messi dispute un partido de clubes en Colombia, aunque el argentino ya ha jugado en el país como integrante de la selección nacional en eliminatorias mundialistas y en el Sudamericano Sub-20 de 2005, donde fue el segundo máximo goleador del torneo con seis tantos, solo superado por el colombiano Hugo Rodallega, quien anotó once. En esa edición, Colombia se coronó campeón, Brasil fue subcampeón y Argentina ocupó el tercer lugar.

El presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, destacó la relevancia del evento al afirmar en un comunicado citado por la organización: “Enfrentarnos a Inter Miami y recibir en nuestra casa a figuras que han marcado la historia del fútbol mundial es una oportunidad para demostrar, una vez más, que Atlético Nacional es un club de talla internacional”.

La presencia de Messi, junto a otras figuras, como el uruguayo Luis Suárez y el argentino Rodrigo De Paul, garantiza un espectáculo de alto nivel y una experiencia única para los aficionados.