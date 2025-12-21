Negocio entre Marino Hinestroza y Boca Juniors no está cerrado: esto dijo el presidente de Atlético Nacional

Marino Hinestroza fue una de las figuras en los últimos años de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional, tras conquistar la Copa BetPlay y la Superliga en 2025, ya perfila su plantel para la temporada 2026, en la que buscará protagonismo tanto en los torneos nacionales como en la Copa Sudamericana. Sebastián Arango, presidente del club, confirmó que la directiva trabaja en la definición de salidas, renovaciones y posibles incorporaciones, mientras mantiene negociaciones abiertas por jugadores clave y evalúa la continuidad del cuerpo técnico.

En diálogo con el periodista Wbeimar Muñoz, Arango detalló que la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors aún no se ha concretado y que existen otras instituciones interesadas en el extremo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El presidente de Nacional afirmó: “Todavía no hemos cerrado el negocio, pero hay conversaciones adelantadas con algunos equipos, entre ellos Boca”, según declaraciones recogidas por Wbeimar Muñoz. Esta situación mantiene en vilo el futuro del futbolista, que figura como una de las prioridades del club argentino para el próximo año.

El atacante del cuadro verdolaga negocia su paso a Boca Juniors de Argentina - crédito David Jaramillo / Colprensa

Desde la directiva también se confirmó la salida de Joan Castro, que finalizó su préstamo y regresará al Internacional de Bogotá, propietario de sus derechos deportivos. En cuanto a los extranjeros, el uruguayo Camilo Cándido concluyó su cesión y podría reincorporarse al Cruz Azul, mientras que el argentino Facundo Batista aún no tiene definido su destino, aunque en México y Uruguay hay interesados en sus servicios, según precisó Arango a Wbeimar Muñoz.

Respecto a la continuidad de Alfredo Morelos, el presidente de Nacional explicó que ambas partes desean prolongar el vínculo, pero será necesario negociar nuevamente con el Santos. Arango puntualizó: “Queremos que se quede y él quiere quedarse con nosotros”, en declaraciones a Wbeimar Muñoz. Esta negociación se perfila como una de las prioridades para el armado del plantel de 2026.

En el plano de refuerzos, la dirigencia busca incorporar laterales, extremos y un delantero centro, dependiendo de la resolución de la situación de Batista. Arango señaló que la definición de estos fichajes dependerá de las ofertas que se concreten en las próximas semanas.

Esto se sabe del futuro de Diego Arias como DT de Atlético Nacional

El técnico Diego Arias quedó en duda para seguir como técnico de Atlético Nacional para 2026 - crédito Atlético Nacional

El futuro inmediato del club se encuentra en proceso de definición. El presidente Sebastián Arango confirmó al periodista Wbeimar Muñoz que la directiva aún evalúa si mantener a Arias o buscar un técnico con mayor experiencia y títulos para liderar la plantilla en 2026. “Hoy es Diego Arias, está ratificado hasta diciembre. Estamos terminando de hacer las definiciones, necesitamos tener claro el panorama”, afirmó el directivo, que espera el balance final del entrenador sobre el segundo semestre y los detalles de su labor.

En el balance de su gestión, Arias dirigió veintiún partidos, con un saldo de doce victorias, seis empates y tres derrotas. Bajo su mando, el equipo quedó eliminado en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, se consagró campeón de la Copa Colombia ante el Medellín y obtuvo la clasificación a la Copa Sudamericana, aunque resignó la posibilidad de disputar la Copa Libertadores por la vía de la reclasificación.

Atlético Nacional fue campeón de dos torneos del FPC en el 2025 - crédito David Jaramillo / Colprensa

El plantel de Atlético Nacional se encuentra en un breve receso antes de iniciar la pretemporada de 2026, ya que se prevé que la Liga BetPlay comience a mediados de enero. El club dispone de aproximadamente un mes para vacaciones y para poner en marcha los trabajos de preparación de la nueva campaña. Entre las primeras decisiones, se confirmó la salida de Marino Hinestroza, que sería transferido a Boca Juniors, y se negocia la renovación de Alfredo Morelos.

En cuanto a posibles reemplazos para el banquillo, no se han oficializado nombres, aunque uno de los candidatos que sonó con fuerza fue Reinaldo Rueda, que dejó la selección de Honduras tras quedar fuera del Mundial 2026. No obstante, la posibilidad de su llegada se ha enfriado y no existe certeza sobre su disposición a asumir el cargo.