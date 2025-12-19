Deportes

Carlos Antonio Vélez le bajó la emoción a Atlético Nacional por el título de Copa Colombia: “Espectáculo vergonzoso”

El periodista no solo criticó el uso de la pólvora en el estadio Atanasio Girardot, sino la celebración del equipo tras una campaña muy irregular

Atlético Nacional venció al Medellín
Atlético Nacional venció al Medellín en una final de Copa Colombia marcada por las polémicas y los disturbios - crédito Colprensa

Las críticas de Carlos Antonio Vélez, reconocido analista deportivo, marcaron el debate tras la final de la Copa Colombia disputada en el estadio Atanasio Girardot, donde Atlético Nacional celebró su título en medio de un ambiente tenso por el uso de pirotecnia y hechos de violencia en estadios.

El periodista cuestionó abiertamente la permisividad en el uso de pólvora y humo durante la celebración, así como la seguridad en los estadios colombianos, en un contexto donde la violencia y la falta de control quedaron en evidencia, pero también la situación del verde y su celebración.

“No hay nada más odioso”

En su programa Palabras Mayores, Vélez calificó de “espectáculo vergonzoso” lo ocurrido la noche del miércoles 17 de diciembre, cuando la final entre Nacional e Independiente Medellín se vio empañada por la utilización irregular de elementos pirotécnicos.

El analista expresó: “No hay nada más odioso para mucha gente que, la verdad, porque duele. Yo no sé quién autorizó en los estadios el uso indiscriminado de pólvora y de un humo tóxico”. Vélez insistió en que la situación representa un irrespeto a las normas y lamentó que se pusiera en riesgo la integridad de las familias presentes en el estadio.

Así fue el uso de
Así fue el uso de pólvora y bengalas en la final de Copa Colombia - crédito David Jaramillo / Colprensa

Los incidentes no se limitaron al uso de pirotecnia. Varios aficionados lanzaron bengalas al terreno de juego, lo que provocó un retraso de ocho minutos en el inicio del partido debido a la densa nube de humo que cubría la cancha. El periodista profundizó en su crítica al señalar: “O es que los estadios de fútbol tienen patente de corso para hacer lo que les da la gana y violar todo tipo de normas. Quien autoriza estas cosas, pasa por encima de la Policía (...) Las bengalas ayer, ¿qué hicieron?, terminado el partido, las tiraron a la cancha y trataron de agredir a jugadores e hinchada rival”.

El analista también dirigió su mensaje a la Dimayor, exigiendo acciones concretas ante la falta de cumplimiento del reglamento. “No se está cumpliendo el reglamento, ni la seriedad. Anoche se atrasó 8 minutos porque había que esperar que el humo se disipara. Yo espero que haya un informe ante la Dimayor y que castigue, aquí pasa de todo y no pasa nada”, y también advirtió sobre el riesgo de que se produzca una tragedia si no se toman medidas.

Atlético Nacional celebró el título
Atlético Nacional celebró el título de Copa Colombia tras una campaña en la que quedó eliminado de la Liga BetPlay y la Libertadores - crédito Colprensa

Candido diría adiós al verde

Mientras tanto, en el plano deportivo, Atlético Nacional se consagró campeón de la Copa Colombia tras vencer 1-0 a Independiente Medellín en el clásico paisa. El único gol del encuentro lo marcó Andrés Román, quien recibió una asistencia del uruguayo Camilo Cándido, figura clave en la defensa del equipo verdolaga. La actuación del lateral izquierdo fue determinante tanto en defensa como en ataque, recordando su aporte goleador en los recientes cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Andrés Román hizo la única anotación en la vuelta de la final, para el triunfo 1-0 y el título del verde - crédito Dimayor

No obstante, la continuidad de Cándido en Nacional permanece en duda, debido a que el lateral izquierdo llegó al club en calidad de préstamo desde Cruz Azul, con opción de compra, pero el alto salario del jugador complica su permanencia. El verde buscaría negociar una extensión del préstamo, mientras Cruz Azul evalúa el futuro del futbolista, quien tampoco tendría asegurado un lugar en el equipo mexicano para la próxima temporada.

El desenlace de la final de la Copa Colombia evidenció la urgencia de revisar los protocolos de seguridad y el cumplimiento de las normas en los estadios, un llamado que, según Vélez, resulta fundamental para evitar consecuencias graves y avanzar hacia escenarios más seguros en el fútbol colombiano.

