Benfica de José Mourinho y Richard Ríos acusa al Sporting de Lisboa de Luis Suárez por polémico penalti en la Copa de Portugal: “Escandaloso”

La Copa de Portugal tuvo su continuidad con los octavos de final, el 18 de diciembre de 2025.

El colombiano Luis Javier Suárez fue protagonista en la clasificación de Los Leones de Lisboa tras empatar con un tiro penal al 90+15 del encuentro, después de la decisión de João Pinheiro, que decretó la falta.

Con dicho gol de Luis Suárez, la clasificación del equipo a los cuartos de final de la Copa de Portugal se tuvo que definir en los tiempos extra, cuando el griego Fotis Ioannidis marcó al minuto 98, y le permitió la clasificación al cuadro verdiblanco.

Pero lo deportivo pasó a un segundo plano cuando después de finalizado el partido. El Benfica, de Richard Ríos y José Mourinho, emitió un fuerte comunicado de prensa en contra de lo ocurrido, y mostró su molestia tanto por el tiempo de adición que dio Pinheiro, como el tiro penal que concedieron:

“Otro episodio escandaloso... Lo que pasó en este partido de la Copa de Portugal en las Azores es inclasificable e inaceptable para la credibilidad del fútbol portugués. 12 minutos para encontrar un penal que beneficie al mismo equipo de siempre, una y otra vez...“, comenzaron.

Dentro del mismo comunicado, recordaron algunos momentos polémicos que se vivieron en los partidos del Sporting durante la temporada 2023-2024:

“En el mismo campo donde el año pasado una gran penalización clara y evidente contra el Sporting ni siquiera mereció la atención del VAR y donde, ya esta temporada, ganó con un gol fantasma. Fenómenos que ocurren siempre que el Sporting no está ganando...”, recordaron.

Finalmente, cerraron en mencionar que alguien debe ser responsable de lo ocurrido tras las polémicas que se presentan en el fútbol portugués con el Sporting:

“Es necesario que alguien sea responsable de este descrédito total que está matando al fútbol portugués. No vale la pena esta densidad en el calendario si las competiciones se deciden antes de comenzar”, finalizaron.

Así fue la clasificación del Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez en la Copa de Portugal

Sporting aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa de Portugal tras un partido marcado por la controversia arbitral y una remontada agónica, en el que un penalti polémico en los minutos finales permitió igualar el marcador y forzar la prórroga.

En el tramo final del partido, el árbitro João Pinheiro necesitó cerca de once minutos para que el VAR le advirtiera sobre una posible mano de Tiago Duarte en el área, lo que derivó en el penalti que Luis Suárez transformó en el 2-2 a los 90+15’. Este episodio, sumado a la expulsión de Paulo Victor en el conjunto azoriano, dejó al Santa Clara en inferioridad numérica y allanó el camino para que el Sporting sentenciara la eliminatoria en la prórroga con un gol de Ioannidis en el minuto 97.

El desarrollo del partido estuvo condicionado por numerosas modificaciones en ambos equipos. Rui Borges, técnico del Sporting, introdujo más de media docena de cambios respecto al once que goleó al Aves SAD, obligado por la ausencia de jugadores como Diomande y Geny Catamo, convocados por sus selecciones para la Copa Africana de Naciones.

Además, optó por rotar en la portería y en las bandas, dando entrada a futbolistas como João Virgínia, Fresneda y Matheus Reis. En el esquema 4-2-3-1 característico de Borges, la principal novedad fue la ubicación de Maxi Araújo en la banda derecha, una posición inédita para el jugador, mientras que Alisson ocupó el costado opuesto.

Por su parte, el Santa Clara también presentó siete cambios en su alineación, pero mantuvo una actitud intensa y agresiva desde el inicio. En los primeros cinco minutos, Gabriel Silva y Lucas Soares pusieron a prueba al guardameta João Virgínia, anticipando la dificultad que tendría el Sporting para superar la defensa rival.

El primer gol llegó a los 12 minutos, cuando João Simões, tras una jugada por la derecha iniciada por Maxi y Trincão y asistido por Fresneda, definió con precisión para adelantar a los leones. No obstante, el dominio no se consolidó y el Santa Clara igualó a los 28 minutos con un potente disparo de Lucas Soares desde fuera del área.

La segunda parte mantuvo la tónica de equilibrio, aunque el Sporting dispuso de ocasiones claras a través de Alisson, Maxi y Luis Suárez.

El partido pareció decantarse definitivamente a favor del Santa Clara cuando Gabriel Silva, asistido por Luquinhas, marcó el 2-1 a los 86 minutos tras una rápida transición ofensiva. El Sporting, que hasta ese momento había mostrado dificultades en los duelos y poca agresividad, recurrió a los cambios tácticos, introduciendo a Ioannidis y Blopa, pero sin lograr inquietar a Neneca, portero rival.

La expulsión de Paulo Victor y el penalti señalado en el tiempo añadido cambiaron el rumbo del encuentro. Luis Suárez no falló desde los once metros, igualando el marcador y llevando el partido a la prórroga, donde el Sporting aprovechó el desgaste físico y la inferioridad numérica del Santa Clara. Ioannidis, de cabeza, firmó el 3-2 definitivo y selló la clasificación de los leones