Deportes

Benfica de José Mourinho y Richard Ríos acusa al Sporting de Lisboa de Luis Suárez por polémico penalti en la Copa de Portugal: “Escandaloso”

El Sporting logró la clasificación en la Copa de Portugal gracias a un penalti ejecutado por Luis Suárez, luego de una extensa revisión del Var, lo que provocó la indignación del Benfica y la afición local

Guardar
El Sporting de Lisboa igualó
El Sporting de Lisboa igualó el marcador ante Santa Clara tras un polémico penalti sancionado por el VAR en la Copa de Portugal - crédito @SportingCP / X

La Copa de Portugal tuvo su continuidad con los octavos de final, el 18 de diciembre de 2025.

El colombiano Luis Javier Suárez fue protagonista en la clasificación de Los Leones de Lisboa tras empatar con un tiro penal al 90+15 del encuentro, después de la decisión de João Pinheiro, que decretó la falta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Benfica calificó de “escandalosa”
El Benfica calificó de “escandalosa” la decisión arbitral y cuestionó la credibilidad del fútbol portugués en un comunicado oficial - crédito @SLBenfica / X

Con dicho gol de Luis Suárez, la clasificación del equipo a los cuartos de final de la Copa de Portugal se tuvo que definir en los tiempos extra, cuando el griego Fotis Ioannidis marcó al minuto 98, y le permitió la clasificación al cuadro verdiblanco.

Pero lo deportivo pasó a un segundo plano cuando después de finalizado el partido. El Benfica, de Richard Ríos y José Mourinho, emitió un fuerte comunicado de prensa en contra de lo ocurrido, y mostró su molestia tanto por el tiempo de adición que dio Pinheiro, como el tiro penal que concedieron:

“Otro episodio escandaloso... Lo que pasó en este partido de la Copa de Portugal en las Azores es inclasificable e inaceptable para la credibilidad del fútbol portugués. 12 minutos para encontrar un penal que beneficie al mismo equipo de siempre, una y otra vez...“, comenzaron.

Con esta anotación, el colombiano prolongó la definición del clasificado a los cuartos de final de la Copa de Portugal, y provocó la furia del Benfica - crédito @sporttvportugal / X

Dentro del mismo comunicado, recordaron algunos momentos polémicos que se vivieron en los partidos del Sporting durante la temporada 2023-2024:

“En el mismo campo donde el año pasado una gran penalización clara y evidente contra el Sporting ni siquiera mereció la atención del VAR y donde, ya esta temporada, ganó con un gol fantasma. Fenómenos que ocurren siempre que el Sporting no está ganando...”, recordaron.

Finalmente, cerraron en mencionar que alguien debe ser responsable de lo ocurrido tras las polémicas que se presentan en el fútbol portugués con el Sporting:

“Es necesario que alguien sea responsable de este descrédito total que está matando al fútbol portugués. No vale la pena esta densidad en el calendario si las competiciones se deciden antes de comenzar”, finalizaron.

Así fue la clasificación del Sporting de Lisboa de Luis Javier Suárez en la Copa de Portugal

El equipo de Luis Javier
El equipo de Luis Javier SUuárez consiguió en un partido agónico la clasificación a los cuartos de final de la Copa de Portugal - crédito @CD_SantaClara / X

Sporting aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Copa de Portugal tras un partido marcado por la controversia arbitral y una remontada agónica, en el que un penalti polémico en los minutos finales permitió igualar el marcador y forzar la prórroga.

En el tramo final del partido, el árbitro João Pinheiro necesitó cerca de once minutos para que el VAR le advirtiera sobre una posible mano de Tiago Duarte en el área, lo que derivó en el penalti que Luis Suárez transformó en el 2-2 a los 90+15’. Este episodio, sumado a la expulsión de Paulo Victor en el conjunto azoriano, dejó al Santa Clara en inferioridad numérica y allanó el camino para que el Sporting sentenciara la eliminatoria en la prórroga con un gol de Ioannidis en el minuto 97.

El desarrollo del partido estuvo condicionado por numerosas modificaciones en ambos equipos. Rui Borges, técnico del Sporting, introdujo más de media docena de cambios respecto al once que goleó al Aves SAD, obligado por la ausencia de jugadores como Diomande y Geny Catamo, convocados por sus selecciones para la Copa Africana de Naciones.

Además, optó por rotar en la portería y en las bandas, dando entrada a futbolistas como João Virgínia, Fresneda y Matheus Reis. En el esquema 4-2-3-1 característico de Borges, la principal novedad fue la ubicación de Maxi Araújo en la banda derecha, una posición inédita para el jugador, mientras que Alisson ocupó el costado opuesto.

Por su parte, el Santa Clara también presentó siete cambios en su alineación, pero mantuvo una actitud intensa y agresiva desde el inicio. En los primeros cinco minutos, Gabriel Silva y Lucas Soares pusieron a prueba al guardameta João Virgínia, anticipando la dificultad que tendría el Sporting para superar la defensa rival.

El primer gol llegó a los 12 minutos, cuando João Simões, tras una jugada por la derecha iniciada por Maxi y Trincão y asistido por Fresneda, definió con precisión para adelantar a los leones. No obstante, el dominio no se consolidó y el Santa Clara igualó a los 28 minutos con un potente disparo de Lucas Soares desde fuera del área.

La segunda parte mantuvo la tónica de equilibrio, aunque el Sporting dispuso de ocasiones claras a través de Alisson, Maxi y Luis Suárez.

El partido pareció decantarse definitivamente a favor del Santa Clara cuando Gabriel Silva, asistido por Luquinhas, marcó el 2-1 a los 86 minutos tras una rápida transición ofensiva. El Sporting, que hasta ese momento había mostrado dificultades en los duelos y poca agresividad, recurrió a los cambios tácticos, introduciendo a Ioannidis y Blopa, pero sin lograr inquietar a Neneca, portero rival.

La expulsión de Paulo Victor y el penalti señalado en el tiempo añadido cambiaron el rumbo del encuentro. Luis Suárez no falló desde los once metros, igualando el marcador y llevando el partido a la prórroga, donde el Sporting aprovechó el desgaste físico y la inferioridad numérica del Santa Clara. Ioannidis, de cabeza, firmó el 3-2 definitivo y selló la clasificación de los leones

Temas Relacionados

BenficaJosé MourinhoSporting de LisboaRichard RíosLuis Javier SuárezSanta Clara vs. Sporting LisboaCopa de PortugalRui CostaColombia-Deportes

Más Noticias

Santiago Arias se acerca a un equipo histórico del fútbol sudamericano: tendría más minutos para la selección Colombia

El lateral derecho saldría de Bahía para 2026 y uno de sus posibles destinos sería en un club que fue campeón de la Copa Sudamericana hace pocos años y recientemente finalista de liga

Santiago Arias se acerca a

Carlos Antonio Vélez le bajó la emoción a Atlético Nacional por el título de Copa Colombia: “Espectáculo vergonzoso”

El periodista no solo criticó el uso de la pólvora en el estadio Atanasio Girardot, sino la celebración del equipo tras una campaña muy irregular

Carlos Antonio Vélez le bajó

Juan Fernando Quintero reveló detalles de la pérdida que marcó su vida en el mejor momento de su carrera: “A mí se me acabó la razón de vivir”

El volante de creación fue invitado al pódcast de Maluma, donde abordó distintos aspectos de su vida profesional y personal

Juan Fernando Quintero reveló detalles

La Copa Sudamericana revive el clásico Millonarios vs. Atlético Nacional: este es el historial internacional

Casi dos décadas después, azules y verdes se vuelven a encontrar en un certamen de la Conmebol, con una lista de enfrentamientos que dejaron huella en ambas instituciones

La Copa Sudamericana revive el

Juan Pablo Montoya se refirió al fallido ingreso de Barranquilla a la Fórmula 1: “Una visita quiere decir que hay interés”

El expiloto colombiano se mostró sincero sobre los desafíos que tendrá que afrontar la capital del Atlántico para recibir la gran carpa del automovilismo

Juan Pablo Montoya se refirió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El relato del conductor que

El relato del conductor que presenció el ataque del ELN en Aguachica: “Estalló la volqueta y quedó en llamas”

Atentado terrorista con tatucos, ametralladoras y cilindros bomba al batallón El Juncal en Aguachica, Cesar: seis soldados muertos

La violencia se reorganiza en Colombia, crecieron los grupos armados y el Estado pierde control territorial

Lo que se sabe de los dos presuntos disidentes de las Farc abatidos por el Ejército de Ecuador en zona fronteriza

Ministerio del Interior anunció recursos para la reconstrucción de Buenos Aires, Cauca, tras violento atentado

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón cuestionó el luto

Yina Calderón cuestionó el luto de Lina Tejeiro por su mascota y su hermana salió en defensa de la actriz

Karen Sevillano y Vicky Berrío confirman regreso: conducirán el ‘After Show’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2026′

Johana Fadul aclaró si se le acabaron las oportunidades laborales y por eso participará en ‘La Casa de los Famosos Colombia 3′

Hora y dónde ver FMS World series en Bogotá: Lokillo, Gazir, Aczino y Bnet estarán en el Movistar Arena

Reconocido actor colombiano habló de su experiencia en una serie nominada a los Globos de Oro 2026: “Ni siquiera me había permitido soñar”

Deportes

Benfica de José Mourinho y

Benfica de José Mourinho y Richard Ríos acusa al Sporting de Lisboa de Luis Suárez por polémico penalti en la Copa de Portugal: “Otro episodio escandaloso”

Santiago Arias se acerca a un equipo histórico del fútbol sudamericano: tendría más minutos para la selección Colombia

Carlos Antonio Vélez le bajó la emoción a Atlético Nacional por el título de Copa Colombia: “Espectáculo vergonzoso”

Juan Fernando Quintero reveló detalles de la pérdida que marcó su vida en el mejor momento de su carrera: “A mí se me acabó la razón de vivir”

La Copa Sudamericana revive el clásico Millonarios vs. Atlético Nacional: este es el historial internacional