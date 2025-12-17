Hinchas del Tolima protagonizan disturbios en las graderías de la final de la Liga BetPlay ante Junior

Durante la final ante Junior, un grupo de hinchas se peleó con los uniformados, además de que la delegación visitante sufrió agresiones al bajar del palco en la tribuna occidental - crédito Infobae Colombia

Hinchas del Deportes Tolima protagonizaron enfrentamientos con la policía durante la final de la Liga BetPlay II 2025 que se disputó en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, en una jornada marcada por la tensión tanto dentro como fuera del terreno de juego. Junior de Barranquilla celebró su undécimo título, mientras se registraron incidentes en las graderías y reportes de agresión contra la delegación visitante.

Durante la final entre Deportes Tolima y Junior, las cámaras captaron un altercado entre fanáticos del equipo local. Un grupo de hinchas del Tolima discutió y protagonizó una pelea en las gradas, generando un ambiente de incertidumbre en el estadio. La reacción fue inmediata y la policía intervino para dispersar la confrontación y evitar que el enfrentamiento escalara.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Testigos confirmaron que gracias a la intervención de los uniformados, la riña logró ser controlada antes de que derivara en lesiones o mayores afectaciones dentro del estadio. Hasta el momento, no se reportaron heridos ni detenidos por estos hechos.

Agresiones contra integrantes de la delegación barranquillera

Tras el final del partido se conocieron rumores sobre posibles agresiones a integrantes de la delegación visitante. Algunos hinchas lanzaron objetos, como botellas, hacia miembros del Junior cuando descendían del palco en la tribuna occidental. Si bien estas acciones generaron alarma, no se ha confirmado ninguna lesión o afectación directa como resultado de estos incidentes. Hasta ahora, la información sobre este hecho se mantiene como extraoficial y no hay reportes oficiales sobre consecuencias físicas derivadas.

El partido: Junior alcanza la estrella número 11

En lo deportivo, Junior de Barranquilla terminó consagrándose campeón de la Liga BetPlay II 2025 tras imponerse 1-0 en la final de vuelta ante Deportes Tolima. El global de la serie culminó 4-0 a favor del club rojiblanco, resultado conseguido por la contundente diferencia en el partido de ida, en Barranquilla.

Durante el compromiso en Ibagué, Tolima buscó revertir la serie desde los primeros minutos, presionando en campo rival con llegadas de jugadores como Didier Moreno y Castrillón. A pesar de sus intentos, fue el Junior quien marcó la diferencia, cuando José Enamorado anotó al minuto 17 del primer tiempo.

El tanto dejó sin margen de reacción al Tolima y condicionó el desarrollo del juego. El local optó por remates de media distancia y presión alta en busca del descuento, pero encontró la resistencia de una defensa firme y un arquero seguro. Incluso después de la expulsión del jugador Guillermo Paiva antes del cierre del primer tiempo, Junior mantuvo el orden y la ventaja hasta el pitazo final.

Seguidores del Deportes Tolima protagonizan disturbios en las gradas tras la derrota de su equipo ante Junior. - crédito captura de video

Celebración del campeonato y ambiente en la ciudad

Luego de consumarse la victoria, Junior celebró el undécimo título de su historia en el fútbol colombiano. El festejo se trasladó inmediatamente a las calles de distintos sectores de Barranquilla y Valledupar, donde el club cuenta con una base de seguidores numerosa y entusiasta.

El técnico de arqueros José María Pazos, oriundo de Valledupar, añadió una nueva estrella a su palmarés, sumando experiencia tanto como futbolista como desde el cuerpo técnico.

Junior celebró el undécimo título de su historia en el fútbol colombiano. - crédito @JuniorClubSA/X

Evaluación de incidentes y posibles sanciones

Aunque las autoridades locales y los organismos del fútbol colombiano aún no han emitido declaraciones formales sobre los disturbios, ya que fueron controlados a tiempo, lo ocurrido en el Manuel Murillo Toro vuelve a encender el debate sobre la seguridad en los escenarios deportivos del país. No existe información oficial sobre sanciones o medidas de prevención hasta el momento, pero se espera que las grabaciones y los testimonios sirvan para identificar a quienes ocasionaron los incidentes.

La final de la Liga BetPlay II 2025 terminó con el Junior como campeón y con la preocupación permanente por hechos de violencia en las tribunas, un aspecto que sigue siendo tema de atención para las autoridades y el fútbol profesional colombiano.