Deportes

Figura del Junior le echó el ‘agua sucia’ a la prensa deportiva tras el título 11 de la Liga BetPlay: “A quienes nos tiraron m...”

Con un habano en mano, Javier Báez habló tras el título del cuadro Tiburón en la rueda de prensa

El defensor llegó para la
El defensor llegó para la temporada 2025 a reforzar al cuadro Tiburón - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

El 16 de diciembre de 2025, Junior de Barranquilla derrotó por la mínima diferencia al Deportes Tolima, y se consagró como campeón del fútbol colombiano por onceava vez en su historia.

Las reacciones del Mundo Tiburón no se hicieron esperar, y tras la consagración como nuevo campeón del fútbol colombiano, en la rueda de prensa, Alfredo Arias, técnico del Junior, y el defensor paraguayo Cristian Báez, entregaron sus reacciones tras el título.

Este fue el momento de la rueda de prensa cuando Cristian Baez saca un habano, fuma, y además reprocha a los periodistas por las críticas que hubo durante la temporada al equipo - crédito Dimayor - Win Sports / YouTube

En la rueda de prensa posterior al partido, el defensor central Javier Báez aprovechó la ocasión para enviar un mensaje directo a los medios de comunicación críticos, mientras fumaba un cigarrillo.

“Ahora, a los desubicados, malagradecidos, atrevidos, maleducados, esto también es para ustedes, los que no confiaron. Como dice Bilardo: ‘puedes hablar, cuando ganas’, hoy ganamos y es para ellos también, quienes nos tiraron mierda, los que nos hicieron poner la gente en contra, que este equipo no jugaba a nada, dormía, y fuimos primeros siempre. Aún así, les gustaba el quilombo; ahora, el quilombo está en el vestuario porque somos campeones”, dijo.

En la sala de prensa, Báez también criticó la escasa presencia de periodistas tras la victoria, en contraste con la cobertura recibida en los momentos difíciles:

“Salimos campeones y son solo cuatro o cinco periodistas los que vinieron. Parece que les gustó el quilombo a lo largo del año a ustedes, los periodistas. Recuerdo que cuando perdíamos, esto estaba lleno. Miren lo que hay; así que les agradezco a quienes están acá”, recordó.

En el tramo final de la conferencia, Báez expresó su gratitud hacia el cuerpo médico y técnico, destacando la dificultad de ser extranjero en el fútbol colombiano, donde solo se permite la inscripción de tres jugadores foráneos por equipo.

“Desbloqueé mi tercer país, tengo una Copa Sudamericana encima, y estoy alegre por lo logrado y porque mis compañeros me hicieron campeones. Agradezco a los médicos porque no sé qué va a pasar conmigo y todos ellos me sacaron campeones, como el cuerpo técnico, directores, en fin”.

Las palabras del técnico campeón Alfredo Arias

El tiburón se consagró por
El tiburón se consagró por décima primera vez en su historia como campeón del fútbol colombiano - crédito @JuniorClubSA / X

Por su parte, el entrenador Alfredo Arias manifestó su satisfacción por el título y agradeció a quienes confiaron en el proceso. Arias enfatizó la importancia del grupo y la unión dentro del plantel:

“La clave estuvo en que tenemos un buen equipo y mejor grupo. Los campeones se hacen de afuera para adentro; ¿vieron cómo los suplentes celebraban con los titulares?, eso es lo más fundamental. Los únicos que creíamos, en un determinando momento, éramos nosotros y, por suerte, se nos dio un título en este país, que lo veníamos buscando”, resaltó.

Más mensajes de los jugadores del Junior de Barranquilla

El defensor del cuadro Tiburón le envió un duro mensajes a los detractores del equipo barranquillero - crédito @toquejuniorista / Instagram

El portal deportivo de Toque Juniorista, publicó el 16 de diciembre de 2025 un video con la entrevista a Jermein Zidane Peña, defensor central del cuadro barranquillero, y allí se conoció su reacción en contra de la prensa deportiva tras las críticas que recibió el equipo a lo largo del semestre:

“Pues creo que toda la prensa se tiene que callar, cerrar el culito e irse a dormir, porque Barranquilla está presente y Junior es la Costa, Junior no está solo, esto es por todos los hinchas en la Costa”, dijo Peña.

Junior se consagró como campeón de la Liga BetPlay

- crédito Jorge Cuéllar / Colprensa
- crédito Jorge Cuéllar / Colprensa

Junior de Barranquilla conquistó su undécimo título en la Liga BetPlay 2025-II tras imponerse al Deportes Tolima en una final marcada por la contundencia y la superioridad del equipo costeño. El desenlace, que tuvo lugar el martes 16 de diciembre en Ibagué, selló una temporada que se inició a finales de enero y que culminó con un marcador global de 4-0 a favor del cuadro Rojiblanco.

El único gol del partido de vuelta fue obra de José Enamorado, quien se consolidó como la figura excluyente de la serie al anotar tres de los cuatro tantos de su equipo en la final.

El desarrollo del juego mostró a un Tolima con mayor posesión del balón, aunque sin lograr traducir ese dominio en oportunidades claras de gol. Por su parte, el Junior administró la ventaja obtenida en el partido de ida, donde había vencido por 3-0, y aguardó el final del encuentro para celebrar el título. El árbitro añadió cuatro minutos al tiempo reglamentario, mientras el equipo barranquillero se preparaba para la consagración.

A pesar de la derrota, el Deportes Tolima cerró el año como el club con más puntos en la tabla de reclasificación, aunque sumó su cuarta final perdida desde 2021. El Junior, en cambio, celebró una campaña en la que demostró una superioridad inusual en las finales recientes, consolidando su posición como uno de los equipos más laureados del fútbol colombiano.

