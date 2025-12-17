FIFA confirmó la millonada que recibirá la FCF por clasificar a la Copa Mundial 2026: así se repartirán los premios, según la fase alcanzada

James Rodríguez jugará en el 2026 su último Mundial de fútbol con la selección Colombia - crédito Reuters

El Consejo de la FIFA aprobó una contribución financiera récord de USD 727 millones para la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, según se resolvió en una reunión celebrada en Doha, Qatar antes de la final de la Copa Intercontinental.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el carácter innovador de la edición 2026 en materia de aportes económicos a la comunidad futbolística: “La Copa Mundial de la FIFA 2026 también será innovadora en términos de su contribución financiera a la comunidad futbolística mundial”.

De la suma total, USD 655 millones se destinarán a premios para los 48 equipos participantes, lo que representa un incremento del 50% respecto a la edición anterior. El desglose establece que el campeón recibirá USD 50 millones, el subcampeón USD 33 millones, el tercer lugar USD 29 millones y el cuarto puesto USD 27 millones.

Los equipos ubicados entre el quinto y el octavo lugar obtendrán USD 19 millones cada uno, mientras que quienes finalicen entre el noveno y el decimosexto puesto recibirán USD 15 millones. Los clasificados entre el decimoséptimo y el trigésimo segundo lugar percibirán USD 11 millones, y los equipos del puesto 33 al 48, USD 9 millones, por lo que con el primer partido la Federación Colombiana de Fútbol recibirá $34.641.630.000.

Adicionalmente, cada selección clasificada contará con USD 1,5 millones ($5.773.605.000) para gastos de preparación, lo que garantiza que todas las Asociaciones Miembro Participantes recibirán al menos USD 10,5 millones por su participación en el torneo de 2026.

Este es el calendario de partidos de la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La FIFA habilitó la tercera fase de venta de boletas para el partido entre Colombia y Portugal, que se disputará el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. Los aficionados deben registrarse en la plataforma oficial, seleccionar el encuentro y la categoría de tribuna, y esperar el sorteo; si resultan seleccionados, el valor se debitará automáticamente de la cuenta bancaria registrada.

Colombia encabeza el ranking de solicitudes para esta etapa, con 367.376 pedidos, superando a Inglaterra (140.291) y Alemania (138.246), según cifras obtenidas por Doble Amarilla. Brasil y Argentina ocupan el cuarto y quinto lugar, respectivamente, mientras que Ecuador, Escocia, Francia, Australia y España completan los diez primeros puestos, lo que evidencia el interés global por el torneo.

El partido entre Colombia y Portugal figura entre los más demandados en el sorteo de selección aleatoria, de acuerdo con la FIFA. Los precios oficiales de las entradas para este encuentro son USD700 (aproximadamente 2.600.000 pesos colombianos) para la categoría 1, USD500 (alrededor de 1.900.000 pesos colombianos) para la categoría 2 y USD265 (unos 1.015.000 pesos colombianos) para la categoría 3. Estos valores también aplican para personas con movilidad reducida y sus acompañantes.

En total, la FIFA reportó que aficionados de más de 200 países y territorios han presentado casi 7 millones de solicitudes en la plataforma oficial durante la tercera fase de venta, que comenzó el jueves pasado. Solo en las primeras 24 horas se recibieron cerca de cinco millones de pedidos, cifra que aumentó a casi siete millones al finalizar el primer fin de semana.

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 12:00 p. m.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m.

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m.

23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m.

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m.

27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 6:30 p.m.