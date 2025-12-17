Estos son los clubes colombianos clasificados a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana: hubo sorpresa

Colombia ya tiene a sus ocho equipos para jugar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026 - crédito Jorge Adorno/REUTERS

La Liga BetPlay dio por terminada su temporada 2025, que comenzó a finales de enero y el martes 16 de diciembre concluyó con el título del Junior de Barranquilla ante Deportes Tolima, este último posicionándose como el club con más puntos a lo largo del año en la tabla de reclasificación.

Sumado a eso, se definieron los clubes clasificados a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026, tanto por los campeones de los certámenes del año, como en el acumulado anual que premió a las escuadras con la mayor regularidad en los dos torneos semestrales.

De otro lado, la Copa Colombia, en esta ocasión, ya no definirá al último equipo en la Sudamericana, pues tanto Atlético Nacional como Medellín, sus finalistas, aseguraron su destino en los certámenes de la Conmebol y el campeonato solo será para conocer al campeón de la edición 2025.

Clasificados a Libertadores y Sudamericana

Luego de una temporada larga, complicada, llena de polémicas y problemas, por fin la Dimayor definió a los clubes que representarán al país en los certámenes de la Conmebol, que desde 2016 no tiene un campeón y en 2018 fue la última vez que se dio un finalista continental.

Junior de Barranquilla acompañará a Santa Fe, Tolima y Medellín en la Copa Libertadores, al salir campeón del segundo semestre de 2025 en la Liga BetPlay frente a los pijaos, que pese a la caída en la final, tenían el cupo asegurado por ser el mejor club en la tabla de la reclasificación.

Junior de Barranquilla logró nuevamente la clasificación a la Copa Libertadores 2026, tras su actuación en la edición 2024 - créditos Jairo Cassiani/Colprensa

Sumado a eso, el Poderoso también tenía su tiquete listo hace días por ocupar la segunda posición en la tabla acumulada del año, más allá del fracaso en los cuadrangulares, y los cardenales porque se quedaron con el primer semestre contra los rojos antioqueños.

Para la Copa Sudamericana, en fase previa clasificaron América de Cali, Bucaramanga, Millonarios y Atlético Nacional, este último es la sorpresa porque, por primera vez desde 2020, no accedió a la Libertadores y debió conformarse con el segundo certamen en importancia para la Conmebol.

Atlético Nacional jugará la Copa Sudamericana 2026, empezando desde la fase previa - crédito Colprensa

Casualmente, los cuatro clubes en dicho torneo avanzaron por la reclasificación, pese a que el verde es finalista de la Copa Colombia, debido a que Junior logró el cupo a Libertadores y condenó a los verdes a Sudamericana, cuyos caminos eran por la tabla anual o ganando la copa.

Copa Libertadores

Independiente Santa Fe (Fase de grupos)

Junior de Barranquilla (Fase de grupos)

Deportes Tolima (Segunda fase previa)

Independiente Medellín (Segunda fase previa)

Copa Sudamericana

Atlético Nacional

América de Cali

Atlético Bucaramanga

Millonarios

Se viene el sorteo de la Conmebol

La Conmebol anunció que el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2026 se realizará el jueves 18 de diciembre de 2025 en su sede de Luque, Paraguay, con transmisión en vivo para toda Sudamérica por el canal deportivo ESPN y su plataforma Disney+ Premium.

La Conmebol dio a conocer la fecha del sorteo para las fases previas de la Copa Libertadores, además de la Copa Sudamericana - crédito Conmebol

El procedimiento será para los clubes en las rondas preliminares de cada certamen, que en Libertadores es para la primera y segunda fase previa, mientras que en la Sudamericana es para los cruces entre escuadras de los mismos países, correspondientes a Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Durante la ceremonia, que comenzará a las 10:00 a. m., hora colombiana, los equipos clasificados desde las distintas ligas nacionales conocerán a sus rivales y las llaves que deberán superar para acceder a la etapa de grupos de los dos torneos, que arrancarán en marzo y el sorteo se dará el 18 de marzo de 2026, recordando que ya están los cuatro bombos definidos por el ranking de la Conmebol.