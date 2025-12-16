Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

Bienvenidos al minuto a minuto de la gran final de la Liga BetPlay II-2025 entre Deportes Tolima vs. Junior FC, en el estadio Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué. La ventaja es para el Tiburón, que ganó 3-0 en el duelo de ida.
El título del fútbol colombiano se definirá este martes 16 de diciembre, cuando Deportes Tolima reciba a Junior de Barranquilla en el estadio Manuel Murillo Toro. El equipo visitante llega con una ventaja de 3-0 tras el partido de ida.
La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol designó a Andrés Rojas como árbitro principal para el encuentro. Lo acompañarán Alexánder Guzmán y Jhon Gallego como asistentes, mientras que José Ortíz será el cuarto árbitro. En el sistema VAR estarán Leonard Mosquera y Paula Fernández.
El entrenador del Junior FC fue claro al decir que no irá a Ibague a cuidar el 3-0 conseguido en el partido de ida: “Es otro partido, se inicia 0-0 y es lo que vamos a plantear nosotros. Nosotros erramos tres o cuatro también, si hubiéramos tenido la misma que piden del otro lado capaz que terminaba por más goles, eso quiero pensar yo de mi equipo y es lo que quiero para mañana, que no pensemos que tenemos que defender tres goles, sino que podemos ir por un gol o por dos porque estamos capacitados para ello”.