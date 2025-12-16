Deportes

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Manuel Murillo Toro tendrá al menos 28.000 personas en sus graderías, todos hinchas del Tolima, esperando gestar la hazaña de remontar el 3-0 en contra

Deportes Tolima y Junior FC
Deportes Tolima y Junior FC definen el campeón del segundo semestre 2025 - crédito Deportes Tolima

Bienvenidos al minuto a minuto de la gran final de la Liga BetPlay II-2025 entre Deportes Tolima vs. Junior FC, en el estadio Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué. La ventaja es para el Tiburón, que ganó 3-0 en el duelo de ida.

14:31 hsHoy

Andrés Rojas, el árbitro de la gran final de la Liga BetPlay

Soccer Football - Copa Libertadores
Soccer Football - Copa Libertadores - Round of 16 - Second Leg - Velez Sarsfield v Fortaleza - Estadio Jose Amalfitani, Buenos Aires, Argentina - August 19, 2025 Referee Andres Rojas during the match REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

El título del fútbol colombiano se definirá este martes 16 de diciembre, cuando Deportes Tolima reciba a Junior de Barranquilla en el estadio Manuel Murillo Toro. El equipo visitante llega con una ventaja de 3-0 tras el partido de ida.

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol designó a Andrés Rojas como árbitro principal para el encuentro. Lo acompañarán Alexánder Guzmán y Jhon Gallego como asistentes, mientras que José Ortíz será el cuarto árbitro. En el sistema VAR estarán Leonard Mosquera y Paula Fernández.

13:23 hsHoy

Alfredo Arias quiere ampliar la ventaja conseguida en la ida

Alfredo Arias llegó al Junior
Alfredo Arias llegó al Junior de Barranquilla para el segundo semestre de 2025- crédito @juniorclubsa/ Instagram

El entrenador del Junior FC fue claro al decir que no irá a Ibague a cuidar el 3-0 conseguido en el partido de ida: “Es otro partido, se inicia 0-0 y es lo que vamos a plantear nosotros. Nosotros erramos tres o cuatro también, si hubiéramos tenido la misma que piden del otro lado capaz que terminaba por más goles, eso quiero pensar yo de mi equipo y es lo que quiero para mañana, que no pensemos que tenemos que defender tres goles, sino que podemos ir por un gol o por dos porque estamos capacitados para ello”.

12:25 hsHoy

Así fue el banderazo de los hinchas del Tolima en la previa de la final contra Junior FC

La hinchada del Deportes Tolima se reunió en los alrededores del hotel de concentración, y aprovecharon para hacer su fiesta - crédito @Crisfiermarin1 / Instagram - @Futbolfpc / X
11:28 hsHoy

Ficha del partido

  • Deportes Tolima vs. Junior FC - Final de vuelta de la Liga BetPlay II-2025
  • Lugar: estadio Manuel Murillo Toro - Ibagué, Colombia
  • Fecha y hora: martes 16 de diciembre - 7:30 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play

Técnico de Atlético Nacional explicó si el título de la Copa Colombia salvaría el 2025 para el Verdolaga: “Depende de quién lo mire”

Atlético Nacional y su rival antioqueño se juegan el título en el partido de vuelta luego del empate sin goles en el primer juego entre los equipos paisas

Técnico de Atlético Nacional explicó

La Fórmula 1 anunció el país que reemplazará el GP de Zandvoort en 2027: el Gran Premio de Barranquilla deberá esperar

El alcalde Alejandro Char volvió a abrir las puertas a la posible inclusión de la capital del Atlántico en el calendario de paradas del campeonato mundial de F1, luego de un primer intento

La Fórmula 1 anunció el

El Indio Pijao mandó fuerte advertencia al Junior: “La hoguera y la caldera para esos tiburones será aterradora”

Uno de los fanáticos más reconocidos del Deportes Tolima motivó a su hinchada para que el apoyo sea intenso en la final del fútbol colombiano ante Junior de Barranquilla

El Indio Pijao mandó fuerte

Así quedaron los equipos colombianos en el ranking Conmebol en el 2025: preocupa ubicación de Atlético Nacional

La nueva clasificación será el único criterio para ubicar a los equipos en los bolilleros de los sorteos en los torneos de la Libertadores y la Sudamericana

Así quedaron los equipos colombianos

Néstor Lorenzo habló sobre la posible convocatoria de José Enamorado a la selección Colombia: “Puede soñar”

El atacante de 26 años de Junior de Barranquilla ha logrado su mejor desempeño y acumula 15 goles y 17 asistencias en 125 partidos

Néstor Lorenzo habló sobre la

Video: fortísimo cruce entre Julio

Video: fortísimo cruce entre Julio Piumato y Martín Tetaz en vivo por la reforma laboral

Conmoción en la Quinta de Olivos: encontraron muerto a un soldado que cumplía funciones de seguridad en el predio

El sistema argentino de adopciones registró su mayor cifra histórica en 2025

El sueño de Alan Lez se hizo realidad: el joven que superó sus miedos y hoy abrirá el show de Lali en Vélez

Para el economista Carlos Pérez, el nuevo programa monetario “es positivo, pero está sujeto al flujo de dólares”

Polémica por las canciones creadas

Polémica por las canciones creadas con IA que aparecen en repertorios de artistas reales sin su autorización

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

Un auto de lujo terminó en el fondo de una piscina municipal en el sur de Francia

El asesinato de Rob Reiner revive la historia de los crímenes que marcaron a Hollywood

Ecuador incrementará en 12 dólares su salario básico para el 2026

FIFA entregó los primeros premios

FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

Santiago Montiel ganó el premio Puskás en la gala de los The Best por su golazo de chilena para Independiente

La F1 anunció el regreso de un histórico Gran Premio para las temporadas 2027 y 2028

La grave lesión que sufrió un futbolista de Estudiantes tras una dura patada en la final contra Racing: no podrá jugar el Mundial 2026