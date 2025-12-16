Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

Alfredo Arias quiere ampliar la ventaja conseguida en la ida

El entrenador del Junior FC fue claro al decir que no irá a Ibague a cuidar el 3-0 conseguido en el partido de ida: “Es otro partido, se inicia 0-0 y es lo que vamos a plantear nosotros. Nosotros erramos tres o cuatro también, si hubiéramos tenido la misma que piden del otro lado capaz que terminaba por más goles, eso quiero pensar yo de mi equipo y es lo que quiero para mañana, que no pensemos que tenemos que defender tres goles, sino que podemos ir por un gol o por dos porque estamos capacitados para ello”.