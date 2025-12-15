Final de la Liga BetPlay II-2025: hora y dónde ver el partido de vuelta entre Deportes Tolima y Junior por la estrella de Navidad

Deportes Tolima debe remontar el 3-0 conseguido por Junior en la ida para aspirar a su cuarta estrella - crédito Colprensa

La gran final del fútbol colombiano entre Deportes Tolima y Atlético Junior definirá al campeón de la Liga Betplay Dimayor 2025-II y otorgará un cupo a la Copa Libertadores, en un duelo que se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué.

El equipo barranquillero llega con una ventaja de tres goles tras imponerse 3 a 0 en el partido de ida, resultado que obliga al Tolima a buscar una remontada histórica ante su afición.

El encuentro de ida, celebrado el viernes 12 de diciembre de 2025 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, estuvo marcado por el dominio absoluto del Atlético Junior, que se adelantó en el marcador a los cinco minutos y cerró la primera mitad con un contundente 3 a 0.

La atmósfera generada por la hinchada local favoreció al equipo dirigido por Alfredo Arias, que no encontró resistencia significativa por parte del Tolima.

El conjunto Pijao, pese a algunos intentos ofensivos, mostró nerviosismo y poca eficacia en ataque, mientras que el arquero uruguayo Mauro Silveira respondió con solvencia a las pocas llegadas del rival.

En la segunda parte, el Tolima intentó equilibrar el juego mediante la posesión del balón, pero la expulsión de Sebastián Guzmán en el minuto sesenta y seis redujo considerablemente sus opciones de descontar.

El equipo visitante no logró anotar y terminó el partido sin goles a favor, lo que complica su aspiración de conquistar la cuarta estrella de su historia.

La estadística histórica favorece al Junior en este tipo de definiciones. Desde la instauración de los torneos cortos en el Fútbol Profesional Colombiano en 2002, el club barranquillero ha conseguido cinco de sus diez títulos de liga en condición de visitante: 2004-II, 2011-II, 2018-II, 2019-I y 2023-II.

Bogotá y Medellín han sido algunos de los escenarios donde el Tibruón dio la vuelta.

Por su parte, el Tolima ha disputado cuatro finales en su estadio y ha perdido tres de ellas.

Además, los tres títulos de liga que ostenta el equipo Pijao los ha obtenido siempre fuera de casa: 2003-II ante Deportivo Cali, 2018-I frente a Atlético Nacional y 2021-I contra Millonarios.

Para revertir la serie, el Tolima necesita ganar por una diferencia de tres goles para forzar la definición por penales, o imponerse por cuatro tantos para consagrarse campeón directamente. La tarea se presenta compleja, ya que, según la información disponible, en la historia de los torneos cortos en Colombia, el equipo que inicia la final con una ventaja de tres goles termina coronándose campeón.

El partido de vuelta contará con la ausencia obligada del mediocampista Sebastián Guzmán en el Tolima, tras su expulsión en Barranquilla. El resto de la plantilla estará disponible, incluyendo a Adrián Parra, Kevin Pérez, Anderson Angulo, Brayan Rovira y el posible regreso del portero Fiermarin a la titularidad. En el Junior, la nómina estará encabezada por figuras como Teófilo Gutiérrez, Yimmi Chará, José Enamorado, Didier Moreno, Guillermo Paiva y el arquero Mauro Silveira.

Ficha del partido

Deportes Tolima vs. Junior FC - Final de vuelta de la Liga BetPlay II-2025

Lugar : estadio Manuel Murillo Toro - Ibagué, Colombia

Fecha y hora : martes 16 de diciembre - 7:30 p. m. hora colombiana

Transmisión : Win + Fútbol y Win Play

Posible alineación Junior FC : Mauro Silveira; Jhonier Guerrero, Daniel Rivera, Lucas Monzón, Jeison Suárez; Yimmi Chará, Guillermo Celis, Didier Moreno, José Enamorado, Guillermo Paiva, Bryan Castrillón.

D. T. de Junior FC: Alfredo Arias

Posible alineación Deportes Tolima: Neto Volpi; Yhorman Hurtado, Marlon Torres, Anderson Angulo, Samuel Velásquez; Juan Pablo Nieto, Brayan Rovira; Kevin Pérez, Jersson González, Mauricio González y Adrián Parra.

D. T. de Deportes Tolima: Lucas González