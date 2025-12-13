Deportes

Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO: siga el minuto a minuto de la final de la Copa BetPlay

En otra edición del clásico paisa, verdes y rojos se citan en el Coliseo de la 70 para jugar los primeros 90 minutos del torneo que reúne a los clubes de la Liga y el Torneo BetPlay Dimayor

El verde quiere ratificar su
El verde quiere ratificar su condición de favorito en el partido ante su rival de patio

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto de la gran final de ida de la Copa BetPlay Dimayor (Copa Colombia) entre Atlético Nacional e Independiente Medellín.

12:25 hsHoy

Carlos Antonio Vélez reveló los 6 jugadores que deberían salir de Atlético Nacional para el 2026

Tras quedar por fuera de la gran final de la Liga Betplay, el comentarista deportivo entregó el balance del cuadro verdolaga en el segundo semestre del año

El analista explicó en su
El analista explicó en su columna radial sobre los jugadores que deben salir del verdolaga para el próximo año

Atlético Nacional enfrenta un cierre de año marcado por la expectativa de conquistar la Copa Betplay y la necesidad de replantear su futuro deportivo.

12:13 hsHoy

Convocados de Independiente Medellín para el gran partido de ida en el Clásico Paisa

El grupo de jugadores que
El grupo de jugadores que tendrá Alejandro Restrepo para el partido de la final, reeditando el Clásico Paisa

25. Éder Chaux

29. Washington Aguerre

4. Kevin Mantilla

2. Léyser Chaverra

23. Fainer Torijano

33. Daniel Londoño

24. José Ortiz

13. Francisco Chaverra

71. Juan Arizala

28. Jhon Mena

10. Jarlan Barrera

26. Esneyder Mena

80. Alexis Serna

8. Ménder García

7. Leider Berrío

39. Gerónimo Mancilla

15. Jaime Alvarado

14. Baldomero Perlaza

11. Jáder Valencia

9. Luis Sandoval

27. Brayan León

19. Francisco Fydriszewski

11:54 hsHoy

Atlético Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver la gran final de ida de la Copa BetPlay 2025

En una edición más del clásico paisa, se jugarán los primeros noventa minutos en el estadio Atanasio Girardot, por el título que disputan equipo de la primera y segunda división del futbol colombiano

- crédito Jefatura de Prensa
- crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

El fútbol colombiano comienza su definición tanto en la Liga Betplay con el duelo entre Junior y Deportes Tolima, como en la Copa con el clásico paisa entre verdes y rojos.

11:41 hsHoy

Se juega el primer sorbo de Copa el Atanasio Girardot

Los dirigidos por Alejandro Restrepo
Los dirigidos por Alejandro Restrepo desean ganar la Copa Colombia después de cinco años

El partido se jugará el 13 de diciembre de 2025, en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de Win + Fútbol y de Win Play.

Atlético Nacional viene de sufrir una decepción el 8 de diciembre de 2025, durante la última fecha de la Liga BetPlay, tras la derrota por 3-2 ante América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero, ya que no aprovechó la caída del Junior, en simultáneo, para clasificar a la final del fútbol colombiano.

En lo que se refiere a la Copa BetPlay, viene de clasificar a esta gran final tras vencer en la serie de semifinales al América de Cali por un marcador global de 6-3.

La clasificación a este partido decisivo, los dirigidos por Diego Arias, la consiguieron tas empatar a dos goles, el 16 de noviembre de 2025, en el Pascual Guerrero.

Los goles de dicho partido fueron de Camilo Cándido al 45+3 y de Matheus Uribe al 60, mientras que América anotó con doblete de Adrián Ramos al minuto 62, de tiro penal, y al 90+3.

Independiente Medellín, por su parte, clasificó a esta gran final al vencer a Envigado en la serie por 2-1.

En el último partido, y que le permitió llegar a este duelo decisivo, empataron a un gol en el Atanasio Girardot, el 10 de noviembre de 2025.

Los goles fueron de Byron Garcés al minuto 36, de tiro penal, para Envigado, mientras que el empate llegó por medio de Diego Moreno al 38 para el Poderoso de la Montaña.

En lo que se refiere al último encuentro que jugaron en el Clásico Paisa, hay que ir al 4 de diciembre de 2025, por la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay, cuando el Verdolaga ganó por 2-1, con los goles de Juan José Rengifo al minuto 25, y de Alfredo Morelos al 54, el descuento para los Rojos llegó a través de un tiro penal de Francisco Fydriszewski al 90+3, de tiro penal

