Atlético Nacional vs. Medellín EN VIVO: siga el minuto a minuto de la final de la Copa BetPlay

Atlético Nacional enfrenta un cierre de año marcado por la expectativa de conquistar la Copa Betplay y la necesidad de replantear su futuro deportivo.

El fútbol colombiano comienza su definición tanto en la Liga Betplay con el duelo entre Junior y Deportes Tolima, como en la Copa con el clásico paisa entre verdes y rojos.

Se juega el primer sorbo de Copa el Atanasio Girardot

Los dirigidos por Alejandro Restrepo desean ganar la Copa Colombia después de cinco años - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

El partido se jugará el 13 de diciembre de 2025, en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 5:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de las pantallas de Win + Fútbol y de Win Play.

Atlético Nacional viene de sufrir una decepción el 8 de diciembre de 2025, durante la última fecha de la Liga BetPlay, tras la derrota por 3-2 ante América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero, ya que no aprovechó la caída del Junior, en simultáneo, para clasificar a la final del fútbol colombiano.

En lo que se refiere a la Copa BetPlay, viene de clasificar a esta gran final tras vencer en la serie de semifinales al América de Cali por un marcador global de 6-3.

La clasificación a este partido decisivo, los dirigidos por Diego Arias, la consiguieron tas empatar a dos goles, el 16 de noviembre de 2025, en el Pascual Guerrero.

Los goles de dicho partido fueron de Camilo Cándido al 45+3 y de Matheus Uribe al 60, mientras que América anotó con doblete de Adrián Ramos al minuto 62, de tiro penal, y al 90+3.

Independiente Medellín, por su parte, clasificó a esta gran final al vencer a Envigado en la serie por 2-1.

En el último partido, y que le permitió llegar a este duelo decisivo, empataron a un gol en el Atanasio Girardot, el 10 de noviembre de 2025.

Los goles fueron de Byron Garcés al minuto 36, de tiro penal, para Envigado, mientras que el empate llegó por medio de Diego Moreno al 38 para el Poderoso de la Montaña.