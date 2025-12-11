Santa Fe se desarma para la Copa Libertadores 2026: despediría a dos jugadores de mucha experiencia

Santa Fe terminó la temporada 2025 eliminado de los cuadrangulares de la Liga BetPlay y con título en el primer semestre - crédito Colprensa

Santa Fe dio por terminada la temporada 2025 con el empate sin goles ante Bucaramanga, en la última fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay y cerrando esa fase con siete puntos de 18 disputados, siendo una presentación discreta pese a ser campeón defensor.

Es por eso que el cuadro rojo empezó la depuración de su plantilla, en la que se despediría de dos de sus jugadores con más experiencia para la temporada 2026, pues el objetivo es realizar una buena presentación en la Copa Libertadores, prioridad de la institución.

De otro lado, el técnico Pablo Repetto ya asumió funciones con la nómina, reemplazando al interino Francisco López y esperando que se concreten los primeros refuerzos, pero también daría en los próximos días la lista de los futbolistas con los que no contaría para el próximo año.

Dos salidas en Santa Fe

Independiente Santa Fe confirmará en los próximos días la salida de los jugadores Yairo Moreno y Ángelo Rodríguez, como parte de la reestructuración del plantel que lidera el nuevo entrenador, Pablo Repetto. Esta decisión se enmarca en la preparación del equipo bogotano para la temporada 2026 y su participación en la Copa Libertadores.

La directiva de Santa Fe ya contemplaba la no continuidad de Moreno y Rodríguez, según información del periodista Mariano Olsen, y fue el propio Repetto el que avaló estas primeras bajas tras su llegada al club, pues no aportaron lo suficiente en el segundo semestre, en la Liga BetPlay y la Copa Colombia.

Yairo Moreno solo estuvo seis meses en Santa Fe y volvería a quedar como agente libre - crédito @olsendeportes/X

En el caso de Yairo Moreno, mediocampista que tenía contrato vigente hasta junio de 2026, se le notificó la rescisión anticipada de su vínculo, ya que no figura en los planes para afrontar los retos de la próxima campaña.

Por su parte, el delantero Ángelo Rodríguez, cuyo contrato finalizaba a fin de año, fue informado de que no seguirá en la institución y quedó en condición de agente libre, lo que le permite negociar con otros equipos de inmediato, siendo campeón en el primer semestre de 2025.

Ángelo Rodríguez le diría adiós a Santa Fe, después de jugar toda la temporada 2025 y salir campeón - crédito @olsendeportes/X

Primera práctica de Repetto

La llegada de Pablo Repetto, técnico uruguayo, marcó el inicio de una nueva etapa en Santa Fe. El entrenador asumió el mando deportivo el 9 de diciembre y, desde su primer contacto con el plantel, dejó claro su enfoque en la disciplina táctica y la exigencia física, además de que comenzó a tomar decisiones clave para conformar un grupo competitivo.

Bajo la dirección del uruguayo, el plantel profesional no inició vacaciones de inmediato, ya que el técnico busca aprovechar cada sesión para conocer a fondo a los jugadores, evaluar su rendimiento y definir posiciones estratégicas. El cuerpo técnico implementó desde el primer día trabajos físicos, ejercicios en espacios reducidos y circuitos tácticos, con la intención de ajustar automatismos y fortalecer la identidad del equipo.

Pablo Repetto inició sus prácticas con Santa Fe y pensando en la Copa Libertadores 2026 - crédito Santa Fe

En cuanto a la planificación, la pretemporada de Santa Fe se adelantó para consolidar la base física y táctica del equipo. El plantel trabajará con Repetto hasta el 17 de diciembre, tras lo cual tendrá un breve receso antes de regresar el 2 de enero de 2025, fecha en la que se incorporarán los nuevos fichajes y se dará inicio formal a la preparación para la temporada 2026. Esta decisión responde tanto al calendario del torneo, que comenzará temprano, como a la necesidad de llegar en óptimas condiciones a la competencia internacional.

Mientras se definen nuevas salidas, incorporaciones y renovaciones, el cuerpo técnico ha dejado claro que todos los jugadores deberán presentarse y entrenar bajo la observación directa del timonel Charrúa, quien evaluará personalmente a cada integrante del plantel antes de tomar decisiones definitivas sobre su futuro en el club.