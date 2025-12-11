La Dimayor definió la situación del Deportivo Pereira, en riesgo de desaparecer: primera decisión en la asamblea

Deportivo Pereira afrontó las últimas fechas de la Liga BetPlay con plantilla juvenil porque los profesionales estaban en huelga - crédito Colprensa

Deportivo Pereira sigue a la expectativa de definir si continúa o no en el fútbol colombiano, debido a que el Ministerio del Deporte anunció que le quitó el reconocimiento deportivo por la deuda salarial de dos meses a sus jugadores y trabajadores en la temporada 2025, además de otro proceso de control en la Superintendencia de Sociedades.

En medio de esa situación, la Dimayor aclaró si el club Matecaña quedó desafiliado, pues aparecieron versiones de que equipos como Envigado, Unión Magdalena y Patriotas pedirían su lugar en la primera división en caso de que se confirmara su desaparición del profesionalismo.

Estado actual de la afiliación y riesgo de suspensión

El Deportivo Pereira, uno de los clubes históricos del fútbol colombiano, permanece afiliado a la Dimayor mientras se resuelve su situación administrativa. El equipo recibió una notificación oficial por parte de las autoridades, en la que se le concede un plazo de 10 días para demostrar el cumplimiento de los pagos a sus jugadores, quienes han presentado denuncias ante la Superintendencia de Sociedades por salarios pendientes.

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, subrayó que “mientras no sea un hecho lo del Deportivo Pereira, pienso que es una falta de respeto con la afición y la institución entrar a tomar alguna decisión. Ellos simplemente recibieron una notificación. Ellos tienen los recursos de ley y eso les da un tiempo para demostrar los pagos”, sostuvo a Win Sports.

Varios de los jugadores del plantel sub-20 se vieron obligados a debutar profesionalmente en 2025 - crédito Deportivo Pereira

“De persistir en ello, se tomaría una decisión que hoy todavía no ha tomado el ministerio. Hoy, el equipo tiene el reconocimiento deportivo vigente. En caso de que sea suspendido, tendremos que hacer una asamblea extraordinaria para decidir. Mientras eso no sea una realidad, no lo podemos hacer”, añadió el directivo.

Proceso de venta del Deportivo Pereira

El 26 de noviembre, Álvaro de Jesús López Bedoya, presidente y mayor accionista del Deportivo Pereira, comunicó oficialmente la venta del club a Group Empresarios Full Dubai Colombia S.A.S, cuya rueda de prensa se iba a realizar “tan pronto como el representante legal llegue de Europa”, algo que aún no ocurre.

El proceso de venta se produce tras meses de rumores y ofertas, incluyendo una propuesta desmentida de 15 millones de dólares por parte del cantante Blessd. López Bedoya había señalado que el precio solicitado por el club era de 30 millones de dólares, equivalentes a unos 116.000 millones de pesos.

Pereira reveló el nombre de la empresa que adquirirá al club - crédito Deportivo Pereira

La empresa compradora fue registrada en la Cámara de Comercio de Cartagena el 2 de octubre de este año y tiene como único accionista a Albeiro Peña Peña, empresario del sector de la construcción y la minería en el Valle del Cauca. La compañía declara como actividad principal el comercio al por mayor de combustibles y la producción y distribución de gas.

Antecedentes y dudas sobre la empresa compradora

El periódico El Tiempo presentó los antecedentes de la empresa e identificó varios cambios de nombre y domicilio desde su creación en 1995, cuando operaba como Ediciones Educativas Limitada en Cartago, Valle, dedicada a actividades editoriales y de comunicaciones.

En 2008, la firma pasó a llamarse Constructora Las Peñas Limitada, enfocada en la compra y venta de materiales de construcción. Posteriormente, en 2020, trasladó su domicilio a Pereira y en 2022 adoptó el nombre de Group Empresarios Full Ci Colombia SAS. En agosto de 2025, la empresa incrementó su capital autorizado de 200 a 1.000 millones de pesos y en octubre se mudó a una oficina en Cartagena. Los reportes más recientes indican activos por 10 millones de pesos en 2025.

La llegada del nuevo dueño del Deportivo Pereira dejó muchas dudas sobre el origen y actividad de la empresa - crédito Colrprensa/DeportivoPereira

La empresa asegura en su página web pertenecer a un conglomerado internacional con sedes en varias ciudades del mundo, pero no se encontraron registros oficiales de las compañías listadas como parte del grupo. Además, el diario detectó que algunas imágenes de plantas de hidrocarburos publicadas en el sitio web fueron tomadas de bancos de imágenes públicos, lo que incrementa las dudas sobre la solidez y transparencia de la empresa compradora.