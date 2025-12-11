Deportes

Deportivo Pereira le hizo “jugadita” al Ministerio del Deporte para evitar su desaparición

El cuadro Matecaña logró que la Dimayor no lo desafiliara por perder el reconocimiento deportivo, que fue anunciado por la cartera del Gobierno nacional debido a sus deudas salariales

Guardar
Deportivo Pereira, por el momento,
Deportivo Pereira, por el momento, no entrega información sobre el pago de sus deudas salariales para salvarse de perder el reconocimiento deportivo - crédito @DeporPereiraFC / X

Deportivo Pereira busca la manera para salvarse de la desaparición del fútbol colombiano, luego de que el Ministerio del Deporte anunciara que le quitaba el reconocimiento deportivo por sus deudas salariales, que alcanzaron los dos meses y obligó a la intervención de la cartera.

Para hacerle el quite al Gobierno nacional, el Matecaña haría una jugada para mantenerse en la Liga BetPlay, pues tenía 10 días para cancelar todas sus deudas y evitar la desafiliación de la Dimayor, que le dio su apoyo para continuar con su proceso y evitar que el campeonato quedara con 19 clubes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De esta manera, el equipo de Risaralda llegará a la temporada 2026, en medio de muchas críticas a su presidente y dudas sobre los nuevos dueños, que por el momento no se sabe si firmarán el acuerdo de compra para sanear a la institución, que necesita urgente una inyección financiera.

Pereira esquivó la pérdida del reconocimiento deportivo

Desde octubre que hay problemas en el cuadro risaraldense, pues sus futbolistas entraron en huelga por la falta de salarios y, durante las cuatro últimas fechas del campeonato, debió competir con plantilla suplente y con una tutela que detuvo la suspensión del Ministerio del Deporte.

Se conoció que Deportivo Pereira se acogió a la ley de insolvencia, con el objetivo de reorganizarse para pagar sus deudas con sus trabajadores y acreedores, que le permitirá que no pierda el reconocimiento deportivo, por parte del Gobierno nacional, y seguir en el fútbol profesional.

El periodista Felipe Sierra, en su cuenta en la red social X, afirmó que el conjunto Matecaña “busca someterse a la ley de insolvencia para hacer una jugada legal y evitar la cancelación del reconocimiento deportivo, por eso la Dimayor aceptó que juegue en 2026 la liga”.

“Además, cuentan que la supuesta venta a ‘Group Empresarios Full’ quedó frenada”, pues aun el representante legal de dicha organización no aparece para la firma del acuerdo, como era esperado por el Pereira, y existen dudas sobre el origen, labor y legalidad de la entidad.

Noticia en desarrollo…

Temas Relacionados

Deportivo PereiraDimayorMinisterio del DeporteDeportivo Pereira reconocimiento deportivoDeportivo Pereira ley de insolvenciaLey de insolvencia en ColombiaLiga BetPlayColombia-Deportes

Últimas Noticias

Miguel Ángel Borja habló sobre la posibilidad de jugar en Boca Juniors tras su salida de River: “La puerta quedó abierta”

El delantero cordobés dejó abierta la posibilidad de sumarse al histórico rival de River Plate, mientras analiza ofertas de varios países y busca la oportunidad para volver a la selección colombiana

Miguel Ángel Borja habló sobre

Estas son las primeras ciudades que se consideran para ser la sede de la selección Colombia en el Mundial 2026

La Federación Colombiana de Fútbol analiza las ciudades con mejor hospedaje y centros de entrenamiento para definir su centro de operaciones en la Copa Mundial

Estas son las primeras ciudades

James Rodríguez jugará partido en Envigado antes de finalizar el 2025: las boletas no superan los $40.000

El evento contará con la participación de reconocidos jugadores y entrenadores, quienes se enfrentarán en un partido especial y compartirán experiencias con las nuevas generaciones del deporte en la región

James Rodríguez jugará partido en

Carlos Antonio Vélez reveló los 5 jugadores que deberían salir de Atlético Nacional para el 2026

Tras quedar por fuera de la gran final de la Liga Betplay, el comentarista deportivo entregó el balance del cuadro verdolaga en el segundo semestre del año

Carlos Antonio Vélez reveló los

Este es el precio oficial de las boletas para el partido Colombia vs. Portugal en la plataforma de la FIFA: hasta 700 dólares

Una vez la FIFA abrió la tercera fase de venta de boleterías, los que se inscriban tienen una última oportunidad de acceder a las entradas a precios razonables

Este es el precio oficial
MALDITOS NERDS
Call of Duty lidera el

Call of Duty lidera el ranking de Game Pass de 2025 en números de usuarios y horas jugadas

Monster Hunter Wilds presenta nuevos detalles de su próxima gran actualización

Se estrenó el adelanto de Supergirl: “Superman ve la bondad en la gente, yo veo la verdad”

EVO 2026 anuncia los doce juegos que formarán parte del torneo en su nueva edición

Indiana Jones and the Great Circle celebra su aniversario con una actualización gratuita

ENTRETENIMIENTO
Johnny Depp conquista Japón con

Johnny Depp conquista Japón con su regreso triunfal en la Comic-Con de Tokio 2025

PornHub revela los países que más consumieron pornografía este 2025

Andy Dick insiste en que no irá a rehabilitación tras una supuesta sobredosis

Idris Elba reveló que le queda poco tiempo como actor: esta es la razón

Disney firma pacto con Open AI: más de 200 personajes llegarán a ChatGPT y Sora tras acuerdo multimillonario

INFOBAE AMÉRICA

La OEA convocó a una

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras

Zelensky confirmó que está evaluando la propuesta de garantías de seguridad para Ucrania enviada por EEUU en el marco del plan de paz

Nuevos detalles del diálogo entre Trump y Maduro: el dictador chavista ofreció irse de Venezuela a cambio de una amnistía

Herederos de Matisse donaron más de 60 obras del artista francés al Museo de Arte Moderno de París

Quiénes son los artistas que dominan el podio global de venta de entradas, según Pollstar