Deportivo Pereira le hizo “jugadita” al Ministerio del Deporte para evitar su desaparición

Deportivo Pereira, por el momento, no entrega información sobre el pago de sus deudas salariales para salvarse de perder el reconocimiento deportivo - crédito @DeporPereiraFC / X

Deportivo Pereira busca la manera para salvarse de la desaparición del fútbol colombiano, luego de que el Ministerio del Deporte anunciara que le quitaba el reconocimiento deportivo por sus deudas salariales, que alcanzaron los dos meses y obligó a la intervención de la cartera.

Para hacerle el quite al Gobierno nacional, el Matecaña haría una jugada para mantenerse en la Liga BetPlay, pues tenía 10 días para cancelar todas sus deudas y evitar la desafiliación de la Dimayor, que le dio su apoyo para continuar con su proceso y evitar que el campeonato quedara con 19 clubes.

De esta manera, el equipo de Risaralda llegará a la temporada 2026, en medio de muchas críticas a su presidente y dudas sobre los nuevos dueños, que por el momento no se sabe si firmarán el acuerdo de compra para sanear a la institución, que necesita urgente una inyección financiera.

Pereira esquivó la pérdida del reconocimiento deportivo

Desde octubre que hay problemas en el cuadro risaraldense, pues sus futbolistas entraron en huelga por la falta de salarios y, durante las cuatro últimas fechas del campeonato, debió competir con plantilla suplente y con una tutela que detuvo la suspensión del Ministerio del Deporte.

Se conoció que Deportivo Pereira se acogió a la ley de insolvencia, con el objetivo de reorganizarse para pagar sus deudas con sus trabajadores y acreedores, que le permitirá que no pierda el reconocimiento deportivo, por parte del Gobierno nacional, y seguir en el fútbol profesional.

El periodista Felipe Sierra, en su cuenta en la red social X, afirmó que el conjunto Matecaña “busca someterse a la ley de insolvencia para hacer una jugada legal y evitar la cancelación del reconocimiento deportivo, por eso la Dimayor aceptó que juegue en 2026 la liga”.

“Además, cuentan que la supuesta venta a ‘Group Empresarios Full’ quedó frenada”, pues aun el representante legal de dicha organización no aparece para la firma del acuerdo, como era esperado por el Pereira, y existen dudas sobre el origen, labor y legalidad de la entidad.

