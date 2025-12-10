Junior vs. Deportes Tolima: estas son las disposiciones de seguridad en el estadio Metropolitano de Barranquilla para la final de la Liga BetPlay II-2025

La boletería de la final de la Liga BetPlay II-2025 se agotó horas después de ser puesta a la venta - crédito @AlejandroChar/X

La ciudad de Barranquilla pondrá en marcha uno de los operativos de seguridad más robustos del año con motivo de la final entre Atlético Junior y Deportes Tolima, encuentro programado para el viernes 12 de diciembre a las 8:00 p. m. en el estadio Metropolitano.

El despliegue, decidido en la sesión número treinta y nueve de la Comisión Local de Fútbol, busca que la jornada transcurra con absoluta tranquilidad y que la fiesta deportiva se viva en un ambiente de confianza para los asistentes.

El dispositivo implicará la articulación de más de 1.100 agentes de policía, 230 soldados y centenares de integrantes de apoyo logístico, personal distrital y servicios asistenciales.

El puesto de mando unificado (PMU), que se activará a las 3:30 p. m., centralizará el monitoreo de las acciones, respaldado por 140 cámaras de videovigilancia en localizaciones clave alrededor del estadio y sus accesos.

El estadio Metropolitano de Barranquilla entrará en proceso de renovación en el futuro, para que tenga capacidad para 65.000 personas - crédito Alcaldía de Barranquilla

Las autoridades informaron que cuatrocientas personas estarán encargadas de la logística de Junior, 180 funcionarios distritales, cincuenta socorristas de Cruz Roja, ambulancias y unidades medicalizadas estarán disponibles para cualquier emergencia.

La logística está diseñada para mejorar la experiencia y priorizar la seguridad, por lo que las puertas del Metropolitano se abrirán desde las 4:00 p. m. y se invita al público a ingresar con anticipación para evitar aglomeraciones.

Entre las principales medidas preventivas, se mantiene la prohibición de entrada a la barra visitante. Esta decisión, ya aplicada en encuentros anteriores, pretende evitar alteraciones al orden y garantizar que el espectáculo no se vea empañado por incidentes.

Los hinchas del Junior FC sueñan con la décima primera estrella en el escudo - crédito Junior FC

En relación con el acceso, las restricciones incluyen la prohibición de envases de vidrio, armas, elementos peligrosos, sustancias inflamables y cualquier persona en estado de embriaguez o bajo efectos de drogas. Las correas con hebillas metálicas, alimentos, bebidas, bolsos grandes y carteras tampoco estarán permitidas. Durante el evento, los asistentes contarán únicamente con puntos de venta habilitados dentro del estadio para adquirir lo necesario.

El secretario distrital de Gobierno, Angelo Cianci, expresó el compromiso de la administración local: “Desde la Alcaldía Barranquilla y bajo el liderazgo de nuestro alcalde, Alejandro Char, invitamos a toda la afición a disfrutar la fiesta del futbol en paz, y a los asistentes al estadio, a llegar con tiempo y vivir esta final en un ambiente tranquilo y seguro para todos”, indicó. Además, instó a respetar las instrucciones y a mantener una conducta apropiada para evitar incidentes como lanzamiento de objetos, uso de pólvora o intentos de invasión de la cancha.

Hora y dónde ver el partido de Junior FC vs. Deportes Tolima por la final de la Liga BetPlay II-2025

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

La expectativa es máxima en Barranquilla ante el enfrentamiento que este viernes abrirá la disputa por el título de la Liga BetPlay II-2025. Junior parte como anfitrión en el estadio Metropolitano, mientras busca sacar ventaja frente a Deportes Tolima en el partido de ida de la gran final del fútbol profesional colombiano.

Ambos conjuntos alcanzaron esta instancia tras liderar sus respectivos grupos en las semifinales: los dirigidos por Alfredo Arias dominaron el Grupo A, al tiempo que los tolimenses cerraron la fase en la cima de la Zona B. Con el primer encuentro pactado para las 8:00 p. m. del 12 de diciembre, la afición espera un duelo de alto voltaje que marcará el inicio de la serie decisiva.

La transmisión oficial estará a cargo de Win + Fútbol, que ofrecerá cobertura tanto en su señal tradicional como en alta definición y a través de plataformas digitales. En la página web de Infobae Colombia también podrá seguir el minuto a minuto del partido.