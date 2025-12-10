El ‘Pibe’ Valderrama mostró su enojo por la presencia de figuras de otros deportes en el sorteo de la Copa del Mundo

El colombiano arremetió contra la FIFA - crédito RedesSociales/Reuters

El 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, que será la primera edición del torneo que tendrá a 48 naciones en competencia.

En este evento, en el que Canadá, Estados Unidos y México estaban sembrados en grupos fijos para que pudieran jugar la primera ronda en sus países, también se llevaron a cabo varios procesos para integrar a los fanáticos del deporte en Norteamérica con lo que ellos llaman “Soccer”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Es por ello que los bombos, momentos en los que se conocen los integrantes de cada grupo, fueron protagonizados por deportistas de otras disciplina, dejando de lado la tradición de que exfutbolistas sean los encargados de esta labor.

Los atletas que participaron en la ceremonia fueron Tom Brady (leyenda de la NFL), Shaquille O´Neal (miembro del salón de la fama de la NBA), Wayne Gretzky (cuatro veces campeón de la NHL), Aaron Judge (jugador de la MLB) y Eli Manning (ganador en dos ocasiones del Super Bowl).

En el evento participaron celebridades de otros deportes - crédito AP

A los comentarios negativos sobre lo registrado en el sorteo se sumó la postura de Carlos Alberto el “Pibe” Valderrama, una de las leyendas de la selección Colombia, que participó en tres torneos mundiales durante su carrera.

Durante su intervención en un programa de FDP Radio, Valderrama aseguró que lo registrado fue una “falta de respeto”, cuestionando que deportistas de otras disciplinas sean invitados a galas de la FIFA.

“Es el campeonato mundial de qué”, cuestionó el colombiano, al que le preguntaron si en alguna ocasión ha sido invitado para estar en un evento que no sea de fútbol.

“No va a pasar nunca”, respondió tajantemente el que fuera capitán de la selección Colombia en los mundiales de Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. “Este es el de nosotros, el que nos gusta, el latino”, puntualizó.

Así le fue a Colombia en el sorteo

Colombia jugará el grupo K de la Copa del Mundo 2026 - crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Debido a que Colombia no logró ubicarse entre las mejores 12 selecciones en el ranking de la FIFA, la Tricolor fue ubicada en el bombo dos del sorteo, saliendo en el segundo tramo de la ceremonia.

Shaquille O´Neal se encargó de sacar la balota de Colombia, que jugará el grupo K junto con Portugal, Uzbekistán y el ganador de uno de los repechajes de la FIFA, que será Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo.

Sobre los partidos, Colombia debutará en Ciudad de México el 17 de junio de 2026 ante Uzbekistán; después enfrentará al ganador del repechaje en Guadalajara el 23 de junio y por último, en Estados Unidos, definirá el grupo contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Estos son los grupos oficiales de la Copa del Mundo 2026 - crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Entre los cambios más destacados sobre el cambio de fixture de la Copa del Mundo se encuentra el número de clasificados a la segunda ronda, que será de 32 naciones, por lo que varios terceros avanzarán de ronda.

De esa forma, ahora, el equipo que sea campeón tendrá que disputar ocho partidos, por lo que la FIFA determinó que cada nación tendrá la posibilidad de sumar más jugadores en su plantilla.

Para la Copa del Mundo 2026, cada país podrá convocar hasta a 26 jugadores, tres cupos más de los que ha regulado la FIFA en las últimas competencias mundiales; además, en esta ocasión los entrenadores tendrán hasta 15 suplentes, acabando con la tendencia de que tres deportistas eran retirados de la nómina y enviados a la tribuna del estadio antes de comenzar el compromiso. El mundial de 2026 se jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio, la final será en el estadio MetLife Stadium de Nueva York, con capacidad para más de 82.000 espectadores.