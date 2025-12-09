Real Madrid vs. Manchester City: hora y dónde ver en Colombia el partidazo de la Champions League

El mejor torneo de clubes del mundo continúa camino a la definición de los equipos que jugarán tanto la ronda preliminar como los octavos de final.
A falta de dos fechas para que culmine la fase de liga, se vivirá un auténtico clásico entre dos colosos del fútbol europeo: el Real Madrid recibirá al Manchester City.
Por los lados del cuadro merengue, y bajo la dirección de Xabi Alonso, no pasan por el mejor momento deportivo, ya que en su última salida, cayeron de forma sorpresiva ante el Celta de Vigo, y cedieron puntos ante el Barcelona FC en la lucha por el campeonato español.
Mientras que el Manchester City tomó un segundo aire y ya se encuentra a dos puntos del líder, Arsenal, en la Premier League, tras golear al Sunderland en el estadio Etihad.
La Casa Blanca y los ciudadanos se vuelven a ver en Chamartín
El partido se jugará el 10 de diciembre de 2025 en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid, a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en la pantalla de Espn y de la aplicación de Disney Plus (planes estándar y premium).
El juez central del encuentro será el francés Clément Turpin.
Cómo vienen ambos equipos el encuentro
Real Madrid
El Real Madrid cayó en su última salida, y de forma sorpresiva ante el Celta de Vigo por 2-0, en el estadio Santiago Bernabéu, el 7 de diciembre de 2025.
Con el doblete de Williot Swedberg al minuto 53 y 90+3, los dirigidos por Xabi Alonso quedaron a cuatro puntos del liderato, con 36 puntos, y en su próxima salida jugarán ante Alavés, el 13 de diciembre de 2025, en el estadio de Vitória.
A continuación, así viene el cuadro merengue en sus últimos cinco partidos:
- 7 de diciembre de 2025 - Liga EA Sports: Real Madrid 0-2 Celta de Vigo
- 3 de diciembre de 2025 - Liga EA Sports: Athletic Club 0-3 Real Madrid
- 30 de noviembre de 2025 - Liga EA Sports: Girona 1-1 Real Madrid
- 26 de noviembre de 2025 - Champions League: Olympiacos 3-4 Real Madrid
- 23 de noviembre de 2025 - Liga EA Sports: Elche 2-2 Real Madrid
Manchester City
En el Manchester City, sus tres victorias de forma consecutiva en el campeonato inglés, permitieron que recortaran puntos de diferencia con el Arsenal, y en la actualidad se encuentren a dos puntos de los Gunners (apodo del Arsenal).
El 6 de diciembre de 2025, con los goles de Ruben Dias al 31, de Josko Gvardiol al 35 y de Phil Foden al 65, fueron suficientes para liquidar el pleito en el estadio Etihad.
A continuación, así viene el equipo de Manchester en sus últimos cinco partidos:
- 6 de diciembre de 2025 - Premier League: Manchester City 3-0 Sunderland
- 2 de diciembre de 2025 - Premier League: Fulham 4-5 Manchester City
- 29 de noviembre de 2025 - Premier League: Manchester City 3-2 Leeds United
- 25 de noviembre de 2025 - Champions League: Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen
- 22 de noviembre de 2025 - Premier League: Newcastle 2-1 Manchester City
Para hablar del último partido que jugaron, hay que ir al 19 de febrero de 2025, cuando la Casa Blanca derrotó por 3-1 a los ingleses.
Con el triplete de Kylian Mbappé al minuto 4, 33 y 61, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti en ese entonces, se quedó el triunfo.
El único gol de descuento fue de Nico al 90+2 de partido.
A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos entre sí:
- 19 de febrero de 2025 - Champions League: Real Madrid 3-1 Manchester City
- 11 de febrero de 2025 - Champions League: Manchester City 2-3 Real Madrid
- 17 de abril de 2024 - Champions League: Manchester City 1-2 Real Madrid (tras quedar empatados 1-1 en el tiempo reglamentario)
- 9 de abril de 2024 - Champions League: Real Madrid 3-3 Manchester City
- 17 de mayo de 2023 - Champions League: Manchester City 4-0 Real Madrid