Real Madrid vs. Manchester City: hora y dónde ver en Colombia el partidazo de la Champions League

En uno de los duelos más destacados de la fase de liga, se reeditará un partido que con el paso de los años se convierte en un clásico en el Viejo Continente

Kylian Mbappé al momento de
Kylian Mbappé al momento de marcar en el partido Real Madrid vs. Manchester City - crédito Susana Vera / REUTERS- TPX IMAGES OF THE DAY

El mejor torneo de clubes del mundo continúa camino a la definición de los equipos que jugarán tanto la ronda preliminar como los octavos de final.

A falta de dos fechas para que culmine la fase de liga, se vivirá un auténtico clásico entre dos colosos del fútbol europeo: el Real Madrid recibirá al Manchester City.

Por los lados del cuadro merengue, y bajo la dirección de Xabi Alonso, no pasan por el mejor momento deportivo, ya que en su última salida, cayeron de forma sorpresiva ante el Celta de Vigo, y cedieron puntos ante el Barcelona FC en la lucha por el campeonato español.

Mientras que el Manchester City tomó un segundo aire y ya se encuentra a dos puntos del líder, Arsenal, en la Premier League, tras golear al Sunderland en el estadio Etihad.

La Casa Blanca y los ciudadanos se vuelven a ver en Chamartín

El duelo entre Jude Bellingham
El duelo entre Jude Bellingham y Phil Foden se destaca por las cualidades técnicas en el mediocampo de los dos futbolistas ingleses - crédito Susana Vera / REUTERS

El partido se jugará el 10 de diciembre de 2025 en el estadio Santiago Bernabéu, de Madrid, a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en la pantalla de Espn y de la aplicación de Disney Plus (planes estándar y premium).

El juez central del encuentro será el francés Clément Turpin.

Cómo vienen ambos equipos el encuentro

Real Madrid

El lamento de Vinicius Junior
El lamento de Vinicius Junior tras el gol de Williot Swedberg en el Real Madrid vs. Celta de Vigo - crédito Ana Beltrán / REUTERS

El Real Madrid cayó en su última salida, y de forma sorpresiva ante el Celta de Vigo por 2-0, en el estadio Santiago Bernabéu, el 7 de diciembre de 2025.

Con el doblete de Williot Swedberg al minuto 53 y 90+3, los dirigidos por Xabi Alonso quedaron a cuatro puntos del liderato, con 36 puntos, y en su próxima salida jugarán ante Alavés, el 13 de diciembre de 2025, en el estadio de Vitória.

A continuación, así viene el cuadro merengue en sus últimos cinco partidos:

  • 7 de diciembre de 2025 - Liga EA Sports: Real Madrid 0-2 Celta de Vigo
  • 3 de diciembre de 2025 - Liga EA Sports: Athletic Club 0-3 Real Madrid
  • 30 de noviembre de 2025 - Liga EA Sports: Girona 1-1 Real Madrid
  • 26 de noviembre de 2025 - Champions League: Olympiacos 3-4 Real Madrid
  • 23 de noviembre de 2025 - Liga EA Sports: Elche 2-2 Real Madrid

Manchester City

Por los lados del Manchester
Por los lados del Manchester City, viene de acortarle puntos al Arsenal - crédito Phil Noble / REUTERS

En el Manchester City, sus tres victorias de forma consecutiva en el campeonato inglés, permitieron que recortaran puntos de diferencia con el Arsenal, y en la actualidad se encuentren a dos puntos de los Gunners (apodo del Arsenal).

El 6 de diciembre de 2025, con los goles de Ruben Dias al 31, de Josko Gvardiol al 35 y de Phil Foden al 65, fueron suficientes para liquidar el pleito en el estadio Etihad.

A continuación, así viene el equipo de Manchester en sus últimos cinco partidos:

  • 6 de diciembre de 2025 - Premier League: Manchester City 3-0 Sunderland
  • 2 de diciembre de 2025 - Premier League: Fulham 4-5 Manchester City
  • 29 de noviembre de 2025 - Premier League: Manchester City 3-2 Leeds United
  • 25 de noviembre de 2025 - Champions League: Manchester City 0-2 Bayer Leverkusen
  • 22 de noviembre de 2025 - Premier League: Newcastle 2-1 Manchester City
Jude Bellingham y Rodrygo celebrando
Jude Bellingham y Rodrygo celebrando la victoria por 3-1 del Real Madrid ante Manchester City - crédito Susana Vera / REUTERS

Para hablar del último partido que jugaron, hay que ir al 19 de febrero de 2025, cuando la Casa Blanca derrotó por 3-1 a los ingleses.

Con el triplete de Kylian Mbappé al minuto 4, 33 y 61, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti en ese entonces, se quedó el triunfo.

El único gol de descuento fue de Nico al 90+2 de partido.

A continuación, así quedaron los últimos cinco duelos entre sí:

  • 19 de febrero de 2025 - Champions League: Real Madrid 3-1 Manchester City
  • 11 de febrero de 2025 - Champions League: Manchester City 2-3 Real Madrid
  • 17 de abril de 2024 - Champions League: Manchester City 1-2 Real Madrid (tras quedar empatados 1-1 en el tiempo reglamentario)
  • 9 de abril de 2024 - Champions League: Real Madrid 3-3 Manchester City
  • 17 de mayo de 2023 - Champions League: Manchester City 4-0 Real Madrid

