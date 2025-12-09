Deportes

Cruz Azul vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia a Jorge Carrascal en la Copa Intercontinental FIFA 2025

Tras coronarse campeones del fútbol brasileño y de la Copa Libertadores de América, el equipo del jugador cartagenero ahora quiere conquistar el torneo internacional

Jorge Carrascal disputará la Copa
Jorge Carrascal disputará la Copa Intercontinental de la FIFA - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

La temporada 2025 para el Flamengo de Filipe Luis y Jorge Carrascal es de ensueño.

Después de coronarse campeón de la Copa Libertadores ante Palmeiras, y conquistar su noveno título del fútbol brasileño al vencer en las 38 fechas a su mismo rival de turno, el cuadro de Río de Janeiro se prepara para lo que será la Copa Intercontinental de la Fifa.

Su rival de turno será el Cruz Azul de México, que no contará con el colombiano Kevin Mier, lesionado por parte del panameño Adalberto Carrasquilla, y que dejó en el exportero de Atlético Nacional una fractura de tibia en su pierna derecha.

El Mengão se enfrentará a la Maquina Cementera

Flamengo ahora es el más
Flamengo ahora es el más veces campeón de América en Brasil - crédito Sebastian Castañeda / REUTERS

El partido se jugará el 10 de diciembre de 2025, a partir de las 12:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Ahmad bin Ali, de Al-Rayyan (Qatar), y se podrá ver a través de las pantallas de Dsports, de la aplicación de Dgo, como también desde Prime Video y Fifa Plus.

El juez central del partido será el sueco Glenn Nyberg.

