Estos son los estadios donde la selección Colombia jugará la fase de grupos del Mundial 2026

La selección Colombia ya conoció los estadios donde jugará la fase de grupos del mundial de 2026 - crédito AP / Reuters / USA Today

La selección Colombia ya tiene todo listo para el inicio del mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, al conocer primero sus rivales en la fase de grupos, integrando la zona K junto a la favorita Portugal, el debutante Uzbekistán y un ganador del repechaje entre la República del Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.

Sumado a eso, la FIFA presentó los estadios donde la Tricolor jugará sus primeros encuentros, destacando que la mayoría serán en México y buscará el cupo a los dieciseisavos de final en un escenario conocido por el equipo del técnico Néstor Lorenzo, aunque con un mal recuerdo.

De esta manera, el combinado nacional ya puede planificar su campamento de concentración, los viajes y logística para el traslado de la plantilla en la fase de grupos, entendiendo que un mundial de tres países implica trayectos largos y cambios de temperatura fuertes.

Estadio Azteca: Colombia visita al Coloso de Santa Úrsula

Los cafeteros iniciarán su camino en la Copa del Mundo en nada menos que un escenario que hace parte de la historia del fútbol mundial, que pertenece a la cultura mexicana en muchas facetas y se encuentra en remodelación para el torneo, acorde a las exigencias de la FIFA.

Colombia iniciará el mundial en el estadio Azteca, el lugar de mayor importancia para el deporte durante el torneo porque será el primero que acogerá tres ediciones del campeonato, luego de 1970 y 1986, cuando coronó en su cancha a dos leyendas como el brasileño Pelé y el argentino Diego Armando Maradona.

El estadio Azteca es la casa del América y la selección de México desde hace más de medio siglo - crédito Carlos Pérez-Gallardo/REUTERS

Inaugurado en 1966 para los Juegos Olímpicos de 1968, el llamado Coloso de Santa Ursula se convirtió en el estadio con mayor capacidad de México, el más moderno e icónico durante muchos años, pues no solo se jugaron dos Copa del Mundo, sino por las grandes definiciones de la liga local y en el entretenimiento.

El combinado nacional debutará el miércoles 17 de junio de 2026 ante Uzbekistán, pocos días después del primer partido de la Copa entre México y Sudáfrica, esperando que los aficionados cafeteros llenen las 90.000 sillas del escenario para buscar el triunfo y encaminarse a los dieciseisavos de final.

Así lucen las nuevas gradas del Estadio Azteca a cuatro meses de su reapertura - crédito @MXESTADIOS/X

Estadio Akron: un Volcán en Jalisco

Luego del debut del equipo del técnico Néstor Lorenzo, no se moverá del territorio mexicano y solo pasará de la altura a un clima más cálido, en un escenario moderno, casa de uno de los clubes más ganadores de ese país y en donde espera rival que saldrá del Torneo de Repechaje.

Para la segunda fecha del mundial, la selección Colombia jugará en el estadio Akron, en donde hacen de local las Chivas de Guadalajara y cuenta con mucha experiencia en eventos internacionales, además de ser destacado por su estructura y alrededores, toda una joya en el estadio de Jalisco.

El estadio Akron también fue sede para los clasificatorios a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 - crédito Henry Romero/REUTERS

Dicho escenario fue inaugurado en 2010, como parte de los Juegos Panamericanos 2011, y también el Mundial Sub-17 de ese año, sumado a que tuvo encuentros de clubes europeos como el Manchester United, con el que Chivas celebró el duelo inaugural tras la construcción.

Durante un tiempo, el estadio Akron contó con un césped artificial, pero debido a las críticas de jugadores e hinchas, los administradores del lugar lo cambiaron a natural y actualmente necesita pocos detalles para estar listo para la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El estadio Akron también tiene un lindo paisaje alrededor, considerado el Volcán por la manera como el césped fue colocado en su alrededor - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Hard Rock Stadium: un mal recuerdo de 2024

La selección Colombia cerrará la fase de grupos en Estados Unidos, en un estadio de enorme capacidad y tecnología, además de una colonia numerosa de compatriotas, pero no dejó un buen recuerdo para la plantilla del entrenador Néstor Lorenzo porque dejó un golpe muy duro en su proceso.

Los cafeteros volverán al Hard Rock Stadium de Miami, donde se verán con nada menos que Portugal, el conjunto liderado por Cristiano Ronaldo y esperando que, para ese compromiso, ya asegurara su tiquete a la siguiente ronda, solo buscando el liderato del grupo K.

El Hard Rock Stadium fue el escenario de la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia. - créditos: AFP

Aunque el escenario se construyó en 1986, para 2015 comenzó una remodelación considerable que le dio su aspecto actual, así como un cambio constante de nombre por motivos comerciales y actualmente es utilizado para el fútbol y sus alrededores para la Fórmula 1, en el Gran Premio de Las Américas.

Colombia jugó en el Hard Rock Stadium la final de la Copa América 2024 ante Argentina, el 14 de julio, cuando más de 8.000 personas entraron sin pagar la entrada, retrasó el encuentro media hora y perdió por la mínima diferencia, en tiempo extra y con la anotación de Lautaro Martínez.