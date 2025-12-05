Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO HOY: Siga el minuto a minuto desde Colombia

La selección Colombia de Néstor Lorenzo, que terminó en el tercer lugar de las Eliminatorias Conmebol, con 28 puntos, y que en el ranking Fifa quedó en la casilla 13, y espera por su destino tras estar sembrada en el bombo 2.

Además, se podrá ver a través del canal de DSports (disponible en el canal 610 y 1610), como también en el canal deportivo de Espn.

El acceso a la transmisión del sorteo estará garantizado en Colombia a través de diversas alternativas televisivas, como Canal RCN y Caracol Televisión, en la TV abierta,

El evento se celebrará este viernes 5 de diciembre a las 12:00 p. m. (hora de Colombia) en el Centro Kennedy, ubicado en Washington D.C., Estados Unidos.

Los preparativos para la próxima Copa Mundial de la Fifa 2026, que marcará un hito con la presencia de 48 selecciones y un formato de doce grupos, avanzan hacia una fase crucial: el sorteo final de la competición.

Colombia presente en el sorteo: Radamel Falcao ya se encuentra en Washington para presenciar la suerte de la Tricolor

El sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre en Washington D. C., donde la Selección Colombia conocerá a sus rivales.

La selección Colombia aguarda por lo que será el sorteo de la Copa del Mundo de 2026, y que se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025 en Washington, a partir de las 12:00 p. m. (hora de Colombia).

