Deportes

Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO HOY: Siga el minuto a minuto desde Colombia

La Copa del Mundo prendió motores: hoy al mediodía (12:00 p. m., hora de Colombia) se conocerán los grupos del torneo, en el Centro Kennedy, ubicado en Washington D.C., Estados Unidos

Colombia jugará su séptima Copa
Colombia jugará su séptima Copa del Mundo en la historia - crédito Denis Balibouse / REUTERS

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del sorteo del Mundial de la FIFA 2026.

14:18 hsHoy

Néstor Lorenzo habló en la previa del sorteo del Mundial 2026, sobre las expectativas que tiene con la selección Colombia: “Llegar al último día”

El entrenador argentino destaca que la clave para la Selección Colombia será llegar con sus jugadores en el mejor nivel posible, más allá de los rivales que el sorteo determine

Colombia se prepara para lo
Colombia se prepara para lo que será su séptima copa del mundo en la historia - crédito Agustin Marcarian / REUTERS File Photo

La selección Colombia aguarda por lo que será el sorteo de la Copa del Mundo de 2026, y que se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025 en Washington, a partir de las 12:00 p. m. (hora de Colombia).

14:11 hsHoy

Este sería el ‘grupo de la muerte’ en el que podría terminar la selección Colombia en el Mundial 2026, según el Ranking FIFA

La Tricolor conocerá sus tres primeros rivales en la Copa Mundial de la Fifa 2026 el viernes 5 de diciembre, cuando se realice el sorteo en el Center J. F. Kennedy de Washington D. C. en Estados Unidos

La selección Colombia terminó bien
La selección Colombia terminó bien la temporada 2025 y se enfoca en realizar un buen mundial para 2026 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

El sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre en Washington D. C., donde la Selección Colombia conocerá a sus rivales.

14:01 hsHoy

Colombia presente en el sorteo: Radamel Falcao ya se encuentra en Washington para presenciar la suerte de la Tricolor

El Tigre de Santa Marta,
El Tigre de Santa Marta, el máximo goleador de la selección Colombia, ya se encuentra en Washington - crédito Jeenah Moon / REUTERS
13:56 hsHoy

Mundial 2026: hora y dónde ver en Colombia el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Tricolor conocerá los rivales que enfrentará en la fase de grupos de la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, en el torneo que se desarrollará entre junio y julio

El sorteo se realizará el
El sorteo se realizará el 5 de diciembre en la ciudad de Washington D. C. - crédito FIFA

Los preparativos para la próxima Copa Mundial de la Fifa 2026, que marcará un hito con la presencia de 48 selecciones y un formato de doce grupos, avanzan hacia una fase crucial: el sorteo final de la competición.

13:44 hsHoy

Colombia afronta su séptima Copa del Mundo

Néstor Lorenzo asumió como entrenador
Néstor Lorenzo asumió como entrenador tras el fracaso rumbo a Catar 2022 - crédito Reuters

El evento se celebrará este viernes 5 de diciembre a las 12:00 p. m. (hora de Colombia) en el Centro Kennedy, ubicado en Washington D.C., Estados Unidos.

El acceso a la transmisión del sorteo estará garantizado en Colombia a través de diversas alternativas televisivas, como Canal RCN y Caracol Televisión, en la TV abierta,

Además, se podrá ver a través del canal de DSports (disponible en el canal 610 y 1610), como también en el canal deportivo de Espn.

La selección Colombia de Néstor Lorenzo, que terminó en el tercer lugar de las Eliminatorias Conmebol, con 28 puntos, y que en el ranking Fifa quedó en la casilla 13, y espera por su destino tras estar sembrada en el bombo 2.

Junto a Colombia, países como Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia, estarán junto a la Tricolor".

