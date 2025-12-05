Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO HOY: Siga el minuto a minuto desde Colombia

La Tricolor conocerá sus tres primeros rivales en la Copa Mundial de la Fifa 2026 el viernes 5 de diciembre, cuando se realice el sorteo en el Center J. F. Kennedy de Washington D. C. en Estados Unidos
El sorteo se realizará el 5 de diciembre en la ciudad de Washington D. C. - crédito FIFA
Los preparativos para la próxima Copa Mundial de la Fifa 2026, que marcará un hito con la presencia de 48 selecciones y un formato de doce grupos, avanzan hacia una fase crucial: el sorteo final de la competición.
Néstor Lorenzo asumió como entrenador tras el fracaso rumbo a Catar 2022 - crédito Reuters
El evento se celebrará este viernes 5 de diciembre a las 12:00 p. m. (hora de Colombia) en el Centro Kennedy, ubicado en Washington D.C., Estados Unidos.
El acceso a la transmisión del sorteo estará garantizado en Colombia a través de diversas alternativas televisivas, como Canal RCN y Caracol Televisión, en la TV abierta,
Además, se podrá ver a través del canal de DSports (disponible en el canal 610 y 1610), como también en el canal deportivo de Espn.
La selección Colombia de Néstor Lorenzo, que terminó en el tercer lugar de las Eliminatorias Conmebol, con 28 puntos, y que en el ranking Fifa quedó en la casilla 13, y espera por su destino tras estar sembrada en el bombo 2.
Junto a Colombia, países como Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia, estarán junto a la Tricolor".