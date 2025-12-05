Así quedó el calendario de los partidos de la selección Colombia en el mundial de 2026: esto se sabe

La selección Colombia ya conoce su camino en el mundial de 2026, en el que jugará frente a Portugal, Uzbekistán y un equipo del repechaje internacional - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La selección Colombia se encuentra lista para afrontar el mundial de 2026, luego de que la FIFA realizara el sorteo de la fase de grupos en Washington, donde los 48 participantes se organizaron en las 12 zonas para darle inicio al certamen en Estados Unidos, México y Canadá.

Para la Tricolor, también conoció el calendario y las sedes de sus primeros tres partidos, en los que se verá con nada menos que Portugal, uno de los ganadores del Torneo de Repechaje y Usbekiztán, con este último será el debut del combinado nacional en la Copa del Mundo.

Sin embargo, el equipo de Néstor Lorenzo ya sabe la región en la que afrontará sus compromisos, pues una de las nuevas medidas de la FIFA es que organizó las sedes para que las escuadras y los aficionados no tuvieran largos recorridos entre ciudades por toda Norteamérica.

Sedes y calendario de Colombia en el mundial

Al ser la primera vez que se realice la Copa del Mundo en tres ciudades, hubo todo un reto para organizar las ciudades, partidos y conexiones de los equipos e hinchas, con el objetivo de que puedan asistir a la mayor cantidad de compromisos sin desgastarse tanto en los viajes.

La FIFA ya estableció, de manera inicial, los días y sedes para los partidos de la selección Colombia en el mundial de 2026, luego de definir los rivales y el grupo en el sorteo celebrado el 5 de diciembre, para que el combinado nacional se vaya organizando con su itinerario.

El calendario completo de la Copa del Mundo 2026 - que podría moverse según la decisión de la FIFA el 6 de diciembre - crédito FIFA

Según la federación internacional, la Tricolor debutará el miércoles 17 de junio ante Uzbekistán, que es debutante en el certamen, en nada menos que el estadio Azteca, en la Ciudad de México, y cuyo escenario está actualmente en renovación para acoger también el duelo inicial de la copa.

Los siguientes encuentros serán el martes 23 de junio, ante el ganador del repechaje internacional, y sábado 27 de junio contra Portugal, cuyas ciudades son Houston y Guadalajara, en la segunda fecha, y cerrando en Miami y Atlanta, por lo que se mantendrá principalmente en la zona oeste hasta el final de la primera fase, cuando viaje a la costa este de Estados Unidos.

Sin embargo, la FIFA confirmará las sedes y horarios de los partidos de Colombia el sábado 6 de diciembre, como parte del nuevo formato para organizar los compromisos dependiendo del público y otros factores, así que es posible que haya novedades con los estadios.

Así quedaron los 12 grupos del mundial de 2026, tras el sorteo de la FIFA - crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Por lo pronto, la Tricolor también espera en las próximas semanas anunciar sus próximos dos compromisos de preparación, que se jugarán a finales de marzo, y según los últimos rumores, los rivales serían nada menos que Francia y Croacia, pues dichas asociaciones mostraron interés en verse con el equipo nacional.

El grupo de la Tricolor

Durante el mediodía del viernes 5 de diciembre, la FIFA realizó el sorteo del primer mundial con 48 equipos, destacando primero la aparición de distintas celebridades del cine, el deporte y la política, en especial porque premiaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el primer premio para la paz de la entidad.

La selección Colombia fue sembrada en el grupo K, en el que se verá con nada menos que Portugal, el equipo de Cristiano Ronaldo que desea ganar el título a sus 41 años y en su última presentación en esta clase de torneos, por lo que será uno de los partidos más atractivos.

Portugal es el rival más fuerte para la selección Colombia en la fase de grupos del mundial - crédito Mateo Riaños / Infobae Colombia

Por otro lado, el debut del combinado nacional se dará con Uzbekistán, que por primera vez jugará una Copa del Mundo, clasificó en la confederación de Asia como segundo del grupo A con 21 puntos y espera hacer una buena presentación, así como darle la pelea a la Tricolor y los lusos.

Finalmente, el tercer rival de Colombia saldrá del ganador en el Torneo de Repechaje entre Nueva Caledonia, la República Democrática del Congo y Jamaica, que jugarán en México en la fecha FIFA de marzo, a dos rondas y estrenando un formato especial de la repesca.