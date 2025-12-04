Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

América de Cali superó al Junior de Barranquilla por 2-1 en Palmira, por la Liga BetPlay - crédito América de Cali

¡Buenos días, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Junior y América de Cali.

Duelo clave para buscar la final en el Metropolitano

Luis Ramos hizo el segundo tanto del América ante Junior en Palmira, por la Liga BetPlay - crédito América de Cali

El partido se juega el 4 de diciembre de 2025 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, a partir de las 8:35 p. m., y se puede ver a través de Win + Fútbol y de Win Play.

El cuadro local viene de dar un paso clave tras hacerse fuerte como local ante las más de 40 mil personas que asistieron al estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y derrotar por 2-1 a Atlético Nacional, resultado que le permitió colocarse como líder cuadrangular A de la Liga BetPlay, el 30 de noviembre de 2025.

Pese al gol inicial de Dairon Asprilla al minuto 42, en el segundo tiempo, con los cambios que hizo Alfredo Arias, el ataque fue intenso para los dirigidos por Alfredo Arias, ya que al minuto 66, después de un buen cabezazo, Joel Canchimbo empató el partido para los locales.

Luego, Stiven “Titi” Rodríguez, al 90+1, selló la victoria y dejó servido todo a los barranquilleros para que clasifiquen a la gran final del fútbol colombiano.

Por los lados del América de Cali, empató a un gol ante Independiente Medellín, el 1 de diciembre de 2025, en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.

El gol inicial del Poderoso de la Montaña (apodo de Independiente Medellín), llegó por medio de Baldomero Perlaza al minuto 35, y el empate para los “Diablos Rojos” llegó al 45+5 por medio de Yojan Garcés.

Para hablar del último partido que jugaron Diablos rojos y Tiburones, hay que ir al 23 de noviembre de 2025, cuando empataron a un gol en el estadio Pascual Guerrero.

El gol inicial del América fue de Cristian Barrios al minuto 63, mientras que el empate final para Junior fue autogol a través de Jean Pestaña al 86 de partido.