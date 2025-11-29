Deportes

Pablo Repetto ya le estaría metiendo mano a la nómina de Santa Fe: habría pedido sus primeros refuerzos

Pese a que el técnico Francisco López trabaja para salvar a los rojos en los cuadrangulares, el timonel uruguayo empezaría a mirar lo que necesita para 2026

Pablo Repetto empezaría en los próximos días a asumir las riendas de Santa Fe como su técnico oficial

Pablo Repetto, aun sin haber asumido oficialmente como director técnico de Independiente Santa Fe, ya estaría influyendo en la planificación de refuerzos para la temporada 2026, en la que tiene el objetivo de hacer una buena presentación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

De hecho, el timonel uruguayo habría hecho su primer pedido de refuerzos a la dirigencia Cardenal, pese a que actualmente trabaja con el técnico Francisco López para terminar de la mejor manera la campaña de 2025, a la mitad de los cuadrangulares y con opción de llegar a una nueva final.

Por lo pronto, Santa Fe se prepara para enfrentar al Deportes Tolima en Ibagué, el sábado 29 de noviembre en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde debe ganar para seguir vivo en las semifinales, pues si pierde, se consumirá su eliminación de manera temprana.

Repetto ya pidió refuerzos

El entrenador uruguayo ha comenzado a participar en la definición de fichajes, en un contexto marcado por la competencia activa en los cuadrangulares de la Liga BetPlay II 2025 y la transición técnica tras la salida del anterior cuerpo técnico, liderado por Pacho López.

De acuerdo con el periodista Mariano Olsen, Repetto “ya trabaja en la conformación de involucrándose en los futuros fichajes” del conjunto Cardenal. Aunque el club se encuentra bajo la dirección interina de López y compite actualmente en el grupo B de los cuadrangulares, la atención se ha desplazado hacia la inminente llegada del nuevo estratega y su impacto en la estructura del plantel.

Pablo Repetto ya tendría claras las posiciones a reforzar en Santa Fe para la temporada 2026

En cuanto a los perfiles de refuerzos solicitados, el uruguayo habría pedido incorporaciones en cuatro posiciones clave: lateral derecho, mediocampista ofensivo, extremos y centrodelantero, este último para ser relevo del goleador Hugo Rodallega por su edad.

Estas necesidades surgen en parte por la salida de jugadores determinantes, como Harold Santiago Mosquera, cuya ausencia obliga a reforzar el ataque y a buscar nuevas sociedades para el famoso Hugol. La prioridad del técnico uruguayo estaría en fortalecer la ofensiva, ya que el equipo ha perdido piezas fundamentales en esa zona del campo.

Pablo Repetto volverá al fútbol colombiano tras su paso por Atlético Nacional en 2024

Daniel Torres, cerca de renovar

Buena parte de los aficionados ponen el foco en la situación de Daniel Torres, mediocampista de 36 años y referente histórico de Santa Fe, que termina contrato en diciembre de 2025 y hasta ahora se conocen detalles para una renovación del vínculo.

El presidente del club, Eduardo Méndez, junto a la directiva, tiene la intención de renovar el vínculo de Torres por un año más, según confirmó Mariano Olsen. El jugador, que ha disputado 20 partidos de liga y 3 de Copa Colombia en la presente temporada, se mantiene como titular habitual y pieza clave en la columna vertebral del equipo, a pesar de su reciente ausencia por enfermedad en la derrota ante Tolima. La decisión final sobre su continuidad se tomará una vez concluya la participación de Santa Fe en la actual Liga BetPlay.

Daniel Torres es ídolo de Independiente Santa Fe y fue clave para ganar la Liga BetPlay

El contexto competitivo añade complejidad a la gestión de rumores y negociaciones. Santa Fe ocupa el tercer lugar en su grupo de cuadrangulares, a un punto de Bucaramanga y a cuatro del líder Tolima, mientras se prepara para enfrentar a este último en un duelo decisivo. La transición entre técnicos y la filtración de información sobre fichajes generan un ambiente de incertidumbre, que el club debe manejar sin perder el foco en los objetivos inmediatos.

La salida de Mosquera representa un reto para la directiva y el cuerpo técnico, que deberán acertar en la elección de los nuevos refuerzos para mantener la competitividad y el equilibrio ofensivo del equipo.

