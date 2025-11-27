Deportes

Millonarios continúa anunciando cambios: el club rescindió contrato de figura extranjera por mutuo acuerdo

La institución ya anunció la contratación de Carlos Darwin Quintero y todo apunta a que Mateo García será el siguiente en sumarse al proyecto del 2026

El extranjero, Bruno Sávio, no
El extranjero, Bruno Sávio, no continuará en millonarios para el 2026 - crédito @millosfcoficial/Instagram

Las recientes transformaciones estructurales en Millonarios evidencian la clara intención del club capitalino de fortalecer su proyecto deportivo para afrontar la próxima temporada de la Liga BetPlay 2026 l.

Tras la designación del nuevo director deportivo, la plantilla ha comenzado a experimentar movimientos de peso que buscan renovar la nómina y potenciar el rendimiento del equipo.

Entre las primeras iniciativas está la incorporación de jugadores con reconocida trayectoria, así como la revisión de contratos de aquellos que no lograron adaptarse plenamente al esquema propuesto.

La directiva de Millonarios oficializó la salida del delantero brasileño Bruno Sávio, quien había llegado como refuerzo para el segundo semestre de 2025.

A pesar de que tenía contrato vigente hasta junio de 2026, ambas partes resolvieron poner fin al vínculo de manera anticipada.

Según lo comunicado por la institución, la decisión se tomó “por mutuo acuerdo”, permitiendo así que el futbolista concluya su etapa en el club.

Bruno Sávio sale de Millonarios
Bruno Sávio sale de Millonarios por mutuo acuerdo con el club - crédito Millonarios/Instagram

Desde la dirigencia manifestaron su gratitud a Bruno Sávio y le desearon éxito en su carrera: “Le deseamos muchos éxitos en sus planes deportivos futuros”.

La dificultad de adaptación resultó determinante en la salida del atacante, que no logró consolidarse en el equipo durante su breve paso por la institución.

En paralelo, el club continúa perfilando su plantilla de cara al próximo semestre.

La contratación de Carlos Darwin Quintero ya ha sido anunciada como la primera incorporación, y todo apunta a que Mateo García será el siguiente en sumarse al proyecto, en línea con la estrategia de renovación que impulsa el nuevo cuerpo directivo.

Respaldo a nuevo director deportivo de Millonarios luego de tenso momento con el técnico

El nuevo director deportivo de Millonarios, Ariel Michaloutsos, fue presentado oficialmente el 25 de noviembre de 2025.

Durante la conferencia, en la que participaron también el presidente Enrique Camacho y el técnico Hernán Torres, surgió un momento incómodo cuando Torres interrumpió de manera tajante para recalcar su rol en la toma de decisiones: “Un momentico, un momentico: y con mi decisión”, expresó el entrenador.

La presión por redefinir el rumbo deportivo de Millonarios se hizo patente en la rueda de prensa, donde Michaloutsos expuso su visión de transformación para el club.

Luego de que Ariel Michaloutsos afirmara que tenía autonomía para la toma de decisiones sobre la nómina azul, el entrenador dejó claro que también contaba con poder para ese tema

El argentino, con experiencia en Newell’s Old Boys y en la Secretaría Técnica de River Plate, subrayó la necesidad de una planificación a mediano y largo plazo: “Millonarios necesita una reestructuración en la dirección deportiva. Las acciones y decisiones que tomamos repercuten en el futuro. La dirección tiene que pensar en mediano-largo plazo, el entrenador vive el día a día, tiene que obtener resultados a corto plazo, pero no debería ser así”.

El debate sobre los roles y la autoridad en la gestión de fichajes generó reacciones inmediatas en medios deportivos nacionales. En el programa Equipo F90 de ESPN Colombia, Nicolás Samper defendió la autonomía de la dirección deportiva: “La dirección deportiva tiene que ser un brazo distinto, aquí nos acostumbramos a que los entrenadores arman los equipos, y no. Tiene que existir un camino en donde el entrenador dirá: ‘Mire, me hacen falta un lateral izquierdo que haga 27 centros por partidos’”.

Ariel Michaloutsos, presentado como director
Ariel Michaloutsos, presentado como director deportivo de Millonarios, al lado del presidente Enrique Camacho y el técnico Hernán Torres - crédito Captura de video Millonarios FC

Michaloutsos anticipó cambios en la plantilla, con énfasis en el desarrollo de las divisiones menores y la reducción del número de jugadores: “Necesitamos una disminución de la cantidad de jugadores y esas salidas de jugadores es para hacer espacio a la cantera. Queremos que crezcan esos chicos. Varios jugadores saldrán en préstamos, se necesitan jugadores puntuales. La camiseta de Millonarios exige personalidad, enjundia, jugadores agresivos en cuanto a la marca. Con el tiempo mejoraremos el plantel y potenciar lo que tenemos en las divisiones menores”.

El nuevo director deportivo también advirtió sobre los riesgos de la improvisación en la gestión siempre que las cosas se hagan desde el desespero y sin haberlas planificado.

