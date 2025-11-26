Falcao habría tomado una decisión sobre su futuro en el fútbol y el retiro: “Está analizando”

Falcao terminó contrato con Millonarios el 30 de junio de 2025, luego de un año con el cuadro azul y marcando 11 goles - crédito Colprensa

Radamel Falcao García, uno de los futbolistas más emblemáticos de Colombia, mantiene la expectativa sobre su futuro tras su salida de Millonarios en 2025, cuando se despidió de la institución por conflictos con algunos periodistas y un grupo de hinchas por comentarios en redes sociales.

El ‘Tigre’ ha generado mucha expectativa por su futuro, debido a que se quedó libre en el segundo semestre, dedicó tiempo a compartir con su familia, cumplir compromisos comerciales y visitar a algunos de los clubes por los que pasó en Europa, como Mónaco, Porto y el Atlético de Madrid.

Por lo pronto, el delantero será parte del partido de despedida de Mario Alberto Yepes, defensor central que invitó a varias leyendas del fútbol colombiano e internacional para reunirse en Cali y hacerle el homenaje al exjugador, que fue capitán de la selección cafetera.

El futuro de Falcao

Aunque se especuló con un posible retiro, el delantero no ha confirmado oficialmente su decisión y estaría considerando regresar a la actividad profesional en 2026, por lo que aprovecha estas semanas para prepararse físicamente y mirar ofertas en el mercado de fichajes que se abrirá pronto.

Falcao se alejó de la competencia profesional tras un semestre irregular con Millonarios y ha dedicado su tiempo a proyectos personales. Sin embargo, el jugador ha compartido en redes sociales imágenes y mensajes que muestran su dedicación al entrenamiento físico de alto nivel, lo que ha generado especulaciones sobre su posible retorno.

En el último partido de Falcao con Millonarios, perdió 1-2 ante Santa Fe y quedó afuera de la final de la Liga BetPlay - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Aunque no existe una confirmación oficial de su parte sobre volver a jugar en 2026, el delantero estaría evaluando seriamente esa posibilidad, según lo publicado por el periodista Alexis Rodríguez, debido a que, para algunos aficionados, el Tigre se había retirado.

De esta manera, queda por saber los clubes interesados en el atacante de 39 años y las condiciones del contrato, recordando que, por su avanzada edad y problemas con lesiones en su carrera, lo más probable es que no cuente con un vínculo largo y sería su última presentación como profesional.

Falcao García volvería a las canchas para la temporada 2026, que sería la última con 40 años - crédito @alexisnoticias/X

Aunque el delantero no ha hecho oficial su decisión, existen versiones sobre el interés de clubes como Pumas de México y equipos de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos por contar con sus servicios en 2026, pues en ambas ligas se abrirá el periodo de fichajes en diciembre y enero.

Durante su paso por Millonarios, Falcao disputó 29 partidos y marcó 11 goles, consolidándose como uno de los jugadores más queridos por la afición, aunque sin lograr el ansiado título de la primera división colombiana, solo llegando hasta los cuadrangulares.

Despidiendo a Yepes

Por su parte, Falcao será una de las figuras principales en el evento “Capitanes Legendarios”, el partido de despedida de Mario Yepes que reunirá a grandes nombres del fútbol colombiano e internacional en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Yepes, que compartió vestuario con el ‘Tigre’ en la Selección Colombia que regresó a un Mundial en 2014, destacó la importancia de este reencuentro: “Falcao García está muchísimo mejor que yo, es decir, hasta hace muy poco jugaba en Millonarios y yo llevo retirado diez años, entonces vamos a ver cuál va a ser la diferencia”.

Mario Alberto Yepes hizo parte de la selección Colombia durante buena parte de lo que va del siglo XXI, siendo capitán en el mundial de Brasil 2014 - crédito Javier Roa/Colprensa

El partido de despedida de Yepes contará con la presencia de figuras como David Trezeguet, Óscar Córdoba, René Higuita, Camilo Zúñiga, David Ospina, Carlos Valdés, Amaranto Perea, Fredy Guarín, Teófilo Gutiérrez, Jackson Martínez, Carlos Pibe Valderrama, Javier Saviola, Ariel Ortega, Didier Drogba, Antonio Valencia, entre otros.

Néstor Lorenzo, actual seleccionador nacional, aparecerá en el banquillo, lo que añade un atractivo especial al evento, según relató el exjugador: “Va a ser el técnico del partido del 20 de diciembre, vamos a ver cómo dirige a esa Selección Colombia de 2014”.