Así quedó la tabla del cuadrangular B en la Liga BetPlay II-2025 tras la fecha 2: Santa Fe celebró el empate de Tolima vs. Bucaramanga

Deportes Tolima es líder por la ventaja deportiva, mientras que Santa Fe se acerca a la parte alta de la tabla de posiciones

Independiente Santa Fe sumó sus tres primeros puntos en el cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2025 derrotando 3-0 a Fortaleza Ceif, mientras que Atlético Bucaramanga y Deportes Tolima empataron sin goles en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Esto permite que tras dos jornadas en el grupo B, todos sigan con chances de clasificar a la final, aunque por rendimiento los Amix comienzan a ser la escuadra que menos chance de llegar al partido por la estrella de Navidad. El líder parcial es el cuadro Pijao, igualado en puntos con Atlético Bucaramanga, pero haciendo uso de la ventaja deportiva adquirida por terminar en el segundo puesto de la fase todos contra todos.

Triplete de Hugo Rodallega para darle vida a Santa Fe

Hugo Rodallega llegó a seis goles en el semestre tras el triplete contra Fortaleza

El público de El Campín presenció uno de los momentos más destacados del torneo, cuando Hugo Rodallega, capitán de Independiente Santa Fe, firmó un hat-trick para sellar una victoria contundente por 3-0 frente a Fortaleza en la segunda fecha del cuadrangular B. La actuación del atacante fue determinante, destacándose especialmente con un gol de larga distancia que sorprendió a propios y extraños.

El desarrollo del compromiso cambió drásticamente para el segundo tiempo. Elvis Perlaza dejó a Santa Fe con diez hombres luego de recibir la segunda tarjeta amarilla, lo que parecía complicar el panorama para el local. Sin embargo, Rodallega, con liderazgo y determinación, tomó el control.

El primer tanto llegó poco después de la hora de partido, cuando el árbitro sancionó un penal por mano de Andrés Arroyo tras una disputa con Ivan Scarpeta. Rodallega asumió la responsabilidad y ejecutó con precisión, enviando el balón al poste opuesto de Jordan García para abrir el marcador.

La acción destacada de la jornada se produjo solo nueve minutos después. Tras un saque largo de Mosquera Marmolejo y el despeje de cabeza de Yesid Díaz, Rodallega conectó de primera desde más de cuarenta metros, enviando el balón directamente al arco y desatando la ovación de los 12.755 espectadores presentes.

Ya en el tramo final, el VAR apoyó la decisión del juez central para sancionar un segundo penal a favor de Santa Fe por una carga de Harold Balanta sobre Rodallega. El delantero no dudó y volvió a anotar con potencia, replicando la dirección de su primer cobro para sentenciar el 3-0 definitivo, logrando así su triplete personal y quedándose con el balón del partido.

Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga no se hacen daño en Ibagué

Atlético Bucaramanga fue el equipo más propositivo en el duelo ante Deportes Tolima

El duelo entre Tolima y Bucaramanga en el estadio Manuel Murillo Toro concluyó sin goles, dejando en evidencia el peso de los arqueros. El empate a cero mantiene a Tolima como líder del cuadrangular B, beneficiado por la ventaja deportiva a pesar del reparto de puntos en su propio terreno.

Durante los primeros minutos, la actitud ofensiva de Tolima marcó el ritmo del encuentro. Lucas González, director técnico del equipo vinotinto, buscó imponer condiciones, mientras que Leonel Álvarez organizó a Bucaramanga para resistir los ataques locales y jugar al contragolpe, apostando al juego largo para aprovechar a Gil y habilitar a Luciano Pons de cara al arco defendido por Cristopher Fiermarín. Cerca del minuto quince, el delantero argentino generó preocupación al requerir asistencia médica tras una disputa con Marlon Torres, aunque pudo continuar.

La insistencia local se reflejó en intentos por el costado izquierdo y disparos desde media distancia. Aldair Quintana, arquero visitante, respondió a estas embestidas, evitando la caída de su arco. Por su parte, Mauricio González probó suerte y tras un rebote capturado por Juan Pablo Nieto, la jugada concluyó sin éxito al enviarse el balón desviado. Bucaramanga, mientras tanto, careció de fluidez en el mediocampo, lo que limitó sus acciones ofensivas.

El desarrollo del complemento mutó en un partido trabado y de menor lucidez. Neyder Moreno ingresó por Faber Gil en el conjunto visitante, afectando la elaboración de Bucaramanga en cancha rival. Tolima, con la entrada de Bryan Rovira alrededor del minuto sesenta, recuperó parte de la posesión, logrando presionar sobre el área adversaria aunque sin transformar ese dominio en goles.

Así va el cuadrangular B tras la fecha 2 de la Liga BetPlay II-2025

Bucaramanga fue una de las sorpresas de la Liga BetPlay por su rendimiento y trabajo colectivo

Deportes Tolima: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 4 puntos / +1 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 3 puntos / +2 diferencia de gol / 2 partidos jugados. Fortaleza CEIF: 0 puntos / -4 diferencia de gol / 2 partidos jugados.