EN VIVO Bucaramanga vs. Santa Fe, fecha 1 de los cuadrangulares de Liga BetPlay: los Leopardos reciben a los rojos

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, en el estadio Américo Montanini, por la fecha 1 del grupo B de la Liga BetPlay 2025-II.
Grupo A
Independiente Medellín (punto invisible)
Atlético Nacional
Junior de Barranquilla
América de Cali
Grupo B
Deportes Tolima (punto invisible)
Atlético Bucaramanga
Santa Fe
Fortaleza Ceif
Martes 18 de noviembre
Miércoles 19 de noviembre
Jueves 20 de noviembre
Por su parte, Santa Fe quiere mejorar en los cuadrangulares, debido a que vivió una campaña muy irregular a lo largo de las 20 jornadas y clasificando en la última fecha, pero con la confianza de repetir lo hecho hace seis meses, cuando llegó a esta instancia con poco favoritismo y terminó como campeón.
Bucaramanga quiere empezar las semifinales con el pie derecho, con una gran campaña en la primera fase en la que alcanzó 37 puntos y con una plantilla que es muy fuerte en condición de local, pero que no cerró bien el Todos contra Todos por la goleada en Pasto de 3-0.
Se cierra la fecha 1 en el grupo B de los cuadrangulares, en el que ya se tiene al primer líder y ahora continuará con un encuentro entre clubes de alto nivel, con mucha historia y favoritos para ser finalistas, además de que ya se vieron hace más de un año para definir un título.