Deportes

EN VIVO Bucaramanga vs. Santa Fe, fecha 1 de los cuadrangulares de Liga BetPlay: los Leopardos reciben a los rojos

Los dirigidos por Leonel Álvarez cierran la primera jornada del grupo B frente a los actuales campeones del fútbol colombiano, en un duelo de favoritos en la pelea por la final

Bucaramanga y Santa Fe terminan la primera jornada del grupo A de los cuadrangulares en la Liga BetPlay, en el estadio Américo Montanini - crédito Colprensa

¡Buen día a todos! Este es el cubrimiento EN VIVO del partido entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe, en el estadio Américo Montanini, por la fecha 1 del grupo B de la Liga BetPlay 2025-II.

20:39 hsHoy

Tolima pegó primero en los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria sobre Fortaleza por 1-0 en Techo

Pese a que el partido se detuvo unos minutos por lluvia, los pijaos consiguieron los tres puntos por la anotación de Adrián Parra y lideran el grupo B

Deportes Tolima superó por 1-0 a Fortaleza, en la fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Colprensa
Leer la nota completa
20:08 hsHoy

Estos son los convocados de Bucaramanga

Estos son los 20 convocados para el partido de Bucaramanga vs. Santa Fe, por los cuadrangulares - crédito Atlético Bucaramanga
20:08 hsHoy

Convocados de Santa Fe

Lista de jugadores que viajaron a Bucaramanga, para el partido de Santa Fe ante el Leopardo - crédito Santa Fe
19:30 hsHoy

Grupos de los cuadrangulares

Grupo A

Independiente Medellín (punto invisible)

Atlético Nacional

Junior de Barranquilla

América de Cali

Grupo B

Deportes Tolima (punto invisible)

Atlético Bucaramanga

Santa Fe

Fortaleza Ceif

19:29 hsHoy

Programación fecha 1 de los cuadrangulares

Martes 18 de noviembre

  • Fortaleza 0-1 Tolima

Miércoles 19 de noviembre

  • Atlético Bucaramanga vs. Independiente Santa Fe: 6:30 p. m.
  • Junior de Barranquilla vs. Independiente Medellín: 8:30 p. m.

Jueves 20 de noviembre

  • Atlético Nacional vs. América de Cali: 7:30 p. m.
19:27 hsHoy

Por su parte, Santa Fe quiere mejorar en los cuadrangulares, debido a que vivió una campaña muy irregular a lo largo de las 20 jornadas y clasificando en la última fecha, pero con la confianza de repetir lo hecho hace seis meses, cuando llegó a esta instancia con poco favoritismo y terminó como campeón.

19:25 hsHoy

Bucaramanga quiere empezar las semifinales con el pie derecho, con una gran campaña en la primera fase en la que alcanzó 37 puntos y con una plantilla que es muy fuerte en condición de local, pero que no cerró bien el Todos contra Todos por la goleada en Pasto de 3-0.

19:24 hsHoy

Se cierra la fecha 1 en el grupo B de los cuadrangulares, en el que ya se tiene al primer líder y ahora continuará con un encuentro entre clubes de alto nivel, con mucha historia y favoritos para ser finalistas, además de que ya se vieron hace más de un año para definir un título.

