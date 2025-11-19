Esta es la fecha para el próximo partido de la selección Colombia: será clave para el técnico Néstor Lorenzo

La selección Colombia viene de enfrentar a Nueva Zelanda y Australia, en su última convocatoria de 2025 - crédito FCF

Se terminó la temporada 2025 para la selección Colombia, que durante su año pasó por muchas cosas buenas y malas, pero con la ilusión de llegar a la Copa del Mundo en las mejores condiciones y con el deseo de ser protagonista, tal como lo fue en la edición de Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final.

El combinado nacional ya sabe cuándo volverá a jugar un partido, en la próxima fecha FIFA de 2026 y que será clave para el técnico Néstor Lorenzo, en su proceso de elegir los jugadores que llegarán al mundial de Estados Unidos, México y Canadá y con pruebas desde octubre.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De otro lado, también será una etapa especial porque el combinado nacional ya conocerá sus rivales en la fase de grupos, por lo que ese próximo partido sería ante conjuntos de mucha historia y nivel, también clasificados y a los que espera vencer para aumentar esa ilusión de los aficionados.

Próximo partido de Colombia

El equipo nacional viene de una doble jornada de amistosos llenos de emociones, desgaste y un análisis extenso por parte del cuerpo técnico, que a diferencia de octubre, le apostó por mirar el nivel de los jugadores que serían de la base de la plantilla en todo el proceso que comenzó en 2022.

La selección Colombia volverá a reunirse en marzo de 2026, en la doble fecha FIFA que está pactada del 23 al 31 de ese mes, en la que Néstor Lorenzo tendría la última oportunidad de probar jugadores porque no habrá más espacio antes de la convocatoria para el mundial.

La "Tricolor" encara su último partido del año calendario previo al sorteo del Mundial, que se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025 - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Sumado a eso, ese periodo también será utilizado para definir los últimos clasificados al certamen de Estados Unidos, México y Canadá, pues se celebrarán los compromisos de repesca europea y el Torneo de Repechaje, en los que saldrán los seis seleccionados que completarán los 48 participantes.

Con respecto a Colombia, hay opción de que sus rivales en 2026 sean Francia y Croacia, según versiones iniciales, por el interés de esas escuadras por los cafeteros y su nivel, así como la Tricolor también buscaría partidos contra países de Europa para elevar el nivel.

Francia, liderada por Kylian Mbappé y actual subcampeona del mundo, sería rival de Colombia en marzo de 2026 - crédito Europa Press

De otro lado, la próxima fecha FIFA será entre el 1 y 9 de junio, cuando el cuadro de Lorenzo y demás participantes ya cuenten con sus convocados y prueben las plantillas con las que pelearán la Copa del Mundo, además que seguramente esos encuentros serían en Estados Unidos.

Goleada en Nueva York

La Selección Colombia cerró 2025 con una victoria contundente, al imponerse 3-0 sobre Australia en un partido amistoso disputado en el Citi Field de Nueva York. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo ya había asegurado su clasificación a la Copa Mundial 2026 y terminó este ciclo de preparación por todo lo alto.

En los minutos finales, la Tricolor definió un partido que fue complicado durante más de una hora, producto del juego ofensivo de los socceroos. James Rodríguez abrió el marcador al minuto 76 mediante un penalti que disparó al palo izquierdo y engañó al guardameta.

El volante abrió el marcador ante Australia en Nueva York, con un penal a los 76 minutos - crédito @lakerstopers/X

Luis Díaz amplió la ventaja al 88 tras un error del arquero australiano y una defensa desorganizada. El tercer gol llegó en el tiempo añadido, cuando Jefferson Lerma aprovechó un rebote tras un tiro de esquina ejecutado por James y sentenció el resultado al 90+3.

A diferencia del partido anterior frente a Nueva Zelanda, el equipo colombiano mostró mayor solidez y seguridad, alineando a varios de sus titulares habituales y sin pasar apuros ante los australianos, pese a que la primera mitad concluyó sin goles y generó críticas.