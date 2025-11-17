Alfredo Morelos tuvo cruce con periodista que lo calificó de “cobarde” tras clasificar a la final de la Copa BetPlay en Cali

Alfredo Morelos fue provocado por un periodista en Cali- crédito @wmendez93/ TikTok

La clasificación de Atlético Nacional a la final de la Copa Colombia estuvo marcada por un episodio de alta tensión fuera del campo.

Tras el partido disputado en el estadio Pascual Guerrero de Cali, Alfredo Morelos, delantero del conjunto verde, protagonizó un enfrentamiento verbal con un periodista en la zona mixta.

El atacante, al ser abordado por el reportero, optó por no responder a una pregunta relacionada con sus cruces con la prensa y, al reconocerlo, expresó: “¿Otra vez tú? Eh”.

Ante la negativa, el comunicador replicó con un reproche directo: “¿por qué eres tan cobarde?”, mientras Morelos se alejaba con un escueto “chao” y se dirigía hacia otros medios.

El encargado de prensa de Nacional intervino para intentar calmar la situación, aunque el ambiente ya se había caldeado.

Y es que este incidente se registró en una noche en la que Atlético Nacional consolidó su pase a la final tras superar a América de Cali, que no logró revertir el 4-1 adverso del partido de ida.

El equipo antioqueño, que ahora se prepara para enfrentar al Medellín en una serie de cuatro clásicos —dos por la final de la Copa y dos en los cuadrangulares semifinales de la Liga—, mostró solidez en el campo, mientras que América evidenció fragilidades defensivas que generan preocupación de cara a los próximos compromisos.

La tensión no se limitó al cruce con la prensa. Durante el encuentro, Morelos también vivió un momento polémico con la afición local.

Tras ser sustituido, el delantero abandonó el terreno de juego escoltado por la policía, que lo protegió de objetos lanzados desde la tribuna.

En respuesta, el jugador envió un beso a los seguidores de América, gesto que fue mal recibido por los hinchas escarlatas y contribuyó a un ambiente aún más hostil.

Con la clasificación asegurada, Atlético Nacional retorna a Medellín enfocado en los desafíos que le esperan en el cierre de la temporada, mientras América de Cali busca soluciones para superar sus debilidades y encarar lo que resta del año.

Y es que el contexto está basado en las múltiples polémicas que ha protagonizado Alfredo Morelos desde su regreso al fútbol profesional colombiano a mediados de 2024.

Morelos ha sido protagonista de varias polémicas en el FPC

Una de las más fuertes se registró tras un accidente de tránsito en octubre de 2024: Morelos chocó su camioneta con una motocicleta y, según reportes, dio positivo en una prueba de alcoholemia. Aunque el club impuso sanciones internas, su ausencia fue breve y pronto volvió a jugar.

Otra polémica recurrente se relaciona con sus celebraciones y actitudes provocadoras. Por ejemplo, tras marcar contra el América de Cali en agosto de 2025, su celebración fue considerada provocadora por el árbitro, lo que le costó una tarjeta amarilla.

En otra ocasión, luego de un empate con América, Morelos explotó en la zona mixta: “¿Y cuando me insultan qué?”, dijo, refiriéndose a los improperios que le lanzan los aficionados.

También ha estado en el centro de la polémica por un penal muy discutido en un partido contra Boyacá Chicó. Tras la jugada, Morelos admitió que se dejó caer: “yo siento el contacto y me tiro, yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas”, dijo; como consecuencia, la Dimayor lo sancionó con dos semanas sin jugar y una multa.

Por último, Morelos ha tenido enfrentamientos con la prensa. En una entrevista luego de uno de sus goles, un periodista lo cuestionó por su celebración provocadora, y él respondió con molestia: “¿y cuando me putean qué pasa?”, y abandonó la conversación.