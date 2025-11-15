La FIFA le cobraría a la selección Colombia sub-17 su pelea con jugadores de Francia: fuerte denuncia contra la Tricolor

Los futbolistas se enfrentaron a puño y patadas tras el encuentro del Mundial Sub-17 en Qatar - crédito @Tanziloic/X

La selección Colombia sub-17 sufrió una dura eliminación del mundial de Qatar, en el que solo logró la clasificación a los dieciseisavos de final, en el que perdió 2-0 contra Francia el viernes 14 de noviembre y se despidió antes de tiempo del certamen, en el que cosechó un triunfo, dos empates y una caída.

Sin embargo, la Tricolor sufriría otro golpe de la FIFA por su pelea con los franceses, luego de que un grupo de jugadores de ambos equipos entraran en una pelea al final del compromiso, que quedó documentado en el informe arbitral y en algunas grabaciones que circulan en redes sociales.

Por lo pronto, el cuadro nacional volvió a casa y el técnico Fredy Hurtado se alista para afrontar un nuevo ciclo en 2026, pues desde 2025 que los Sudamericanos y Mundiales Sub-17 son de manera anual hasta 2029, con el objetivo de ayudar en la formación de nuevos talentos.

Colombia sería sancionada por la FIFA

Lo que pasó el viernes 14 de noviembre en el Aspire Zone, fue todo un escándalo porque empezó como un partido normal y tranquilo, y terminó en una trifulca que se llevó todos los focos, pero que, al parecer, dejó mal parados a los cafeteros porque deberán rendir cargos ante la FIFA.

Según el diario L’equipe, Francia denunció a la selección Colombia sub-17 por las agresiones a sus jugadores y cuerpo técnico, cuya razón habría sido la celebración del segundo tanto de los europeos, que fue en los últimos minutos y decretó el triunfo en el complejo deportivo de Doha.

El gol de Pierre Mounguengue a la "Tricolor", tras la asistencia de Abdoulaye Camara, liquidó las opciones cafeteras en la cita orbital juvenil - crédito @DSports / X

“Dentro de la comunidad de la selección francesa sub-17, el incidente ha generado mucha controversia. Familiares, representantes, cuerpo técnico y los propios jugadores revisan los videos para intentar explicar lo sucedido el viernes (14 de noviembre) al final del partido de dieciseisavos de final del Mundial sub-17 de Doha, que Francia ganó a Colombia (2-0). El video muestra a Christ Batola, el delantero francés de 16 años, siendo perseguido por jugadores colombianos”, mencionó el medio.

Además de eso, aparentemente los parientes de los jugadores franceses ingresaron a la cancha en medio de la pelea, para defender a los jóvenes de los golpes de los colombianos, que alcanzaron a golpear a uno de los miembros del cuerpo técnico de los Galos.

El fisioterapeuta de Francia, al parecer, fue golpeado por uno de los jugadores de la selección Colombia sub-17 - crédito @Tanziloic/X

“En medio del tumulto, el cuerpo técnico, los jugadores, las familias y los agentes de la selección francesa intentaron intervenir para evitar una pelea generalizada. Un fisioterapeuta francés, que se encontraba en el suelo del campo, fue agredido por colombianos y aún presentaba las marcas del incidente el sábado. Las imágenes son impactantes, y la Federación Francesa de Fútbol ha decidido reaccionar: se ha presentado un informe ante la FIFA denunciando la agresión", finalizó.

Arranca un nuevo ciclo

Terminado el proceso de 2025, el técnico Fredy Hurtado ahora deberá trabajar con el grupo siguiente para la próxima temporada, pues a diferencia de otras épocas, en esta no contará con mucho tiempo para armar una plantilla juvenil competitiva, con la preparación suficiente y ojeando más figuras.

La selección Colombia sumó una victoria, dos empates y una derrota en el Mundial Sub-17 - crédito FCF

La selección Colombia sub-17 volverá a jugar en 2026, pues en ese año se tendrá el Sudamericano y el Mundial de Qatar, por normativa de la FIFA, para ayudar tanto en la formación de los nuevos talentos, como ampliar la cantidad de jugadores profesionales que se vayan proyectando.

Por el momento, la Conmebol no ha confirmado la sede para el Campeonato Sudamericano, que en 2025 se jugó en Montería y Cartagena, además de confirmar el formato de clasificación, si será el mismo de dos grupos de cinco equipos, los dos primeros de cada zona irán a la ronda por el título, además de obtener cupo al mundial, y los terceros a un playoffs para el último tiquete.